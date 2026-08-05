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Directorul unei fabrici de drone din Rusia, rănit grav în explozia unei maşini la Ekaterinburg. „Medicii luptă pentru a-i salva viaţa”

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Vladimir Tkaciuk
Vladimir Tkaciuk prezintă președintelui Putin un nou model de dronă (2024). Foto: Profimedia
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Directorul unei întreprinderi care fabrică drone folosite împotriva Ucrainei a fost grav rănit în explozia unei maşini, în Rusia, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass, la o săptămână după o tentativă de asasinare a altui antreprenor, relatează AFP.

Vladimir Tkaciuk „se află la reanimare, într-o stare gravă, iar medicii luptă pentru a-i salva viaţa”, declară Tass o sursă din serviciile de salvare, scrie News.ro.

Circumstanţele acestei explozii rămân vagi.

Explozia a avut loc în apropiere de Ekaterinburg, un oraş situat în Ural, scrie presa rusă.

O anchetă penală cu privire la tentativă de omor a fost deschisă, potrivit Tass.

Imagini postate pe reţele de socializare - a căror autenticitate nu a fost verificată de AFP - surprind o maşină calcinată, înconjurată de fragmente carbonizate.

Vladimir Tkaciuk conduce întreprinderea Ural Dronzavod, vizată de sancţiuni care i-au fost impuse de către Uniunea Euroepană (UE) şi Statele Unite întrucât susţine ofensiva rusă în Ucraina.

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Întreprinderea, cu sediul la Ekaterinburg, produce drona de tip FPV Upyr, folosită împoriva forţelor ucrainene.

Atât întreprinderea, cât şi directorul ei, Vladimir Tkaciuk, „au atras atenţia preşedintelui (rus Vladimir) Putin personal” şi primesc „o susţinere fără rezerve” din partea Ministerului rus al Apărării, potrivit UE.

Vladimir Tkaciuk i-a prezentat dronele sale preşedintelui rus în 2024, potrivit unor imagini publicate de presa oficială rusă.

Alt antreprenor rus care proiectează drone folosite împotriva Ucrainei, Andrei Cerezov, a fost rănit prin împuşcare miercurea trecută, la Tula, în vestul Rusiei.

Mai multe asasinate şi tentative de asasinate, uneori revendicate de către Kiev, au vizat oficiali şi militari ruşi, de la lansarea invaziei Ucrainei.

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Editor : Sebastian Eduard

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