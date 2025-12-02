Președintele rus Vladimir Putin se întâlnește, marți, la Moscova cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, după ce Casa Albă s-a declarat „foarte optimistă” în ceea ce privește ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează BBC.

Este de așteptat ca și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, care a acționat în calitate de consilier extern în discuțiile diplomatice, să participe la reuniune.

Summitul are loc după două zile de negocieri în Florida între oficiali ucraineni și americani, inclusiv Witkoff și Kushner, care au avut ca scop rafinarea unui plan de pace susținut de SUA, considerat favorabil Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile drept „constructive”, dar a spus că există „câteva probleme dificile care încă trebuie rezolvate”.

Vorbind după o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron, care a avut loc luni la Paris, Zelenski a declarat că prioritățile Kievului în negocierile de pace sunt menținerea suveranității Ucrainei și asigurarea unor garanții solide de securitate.

Zelenski a declarat că „problema teritorială este cel mai dificil” element al acordului de pace, Kremlinul continuând să facă presiuni ca Ucraina să cedeze teritorii din est, pe care încă le controlează - lucru pe care Kievul a susținut de mult timp că nu îl va face niciodată.

Witkoff a purtat, de asemenea, discuții cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, cu Zelenski și cu noul negociator-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, în timp ce mai mulți lideri europeni cheie au participat virtual la întâlnirea Zelenski-Macron.

Într-o declarație de luni, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că proiectul acordului de pace „a fost foarte rafinat”, adăugând: „Cred că administrația este foarte optimistă”.

Ea a continuat: „Dar în ceea ce privește detaliile, îi voi lăsa pe negociatori să negocieze. Dar ne simțim destul de bine și avem speranța că acest război se va putea încheia în sfârșit.”

Săptămâna trecută, Putin a declarat că a văzut un proiect de plan de pace propus de SUA și că acesta ar putea deveni „baza” pentru un viitor acord de încheiere a războiului.

Cu toate acestea, oficialii Kremlinului au pus ulterior la îndoială acceptarea propunerii, după ce Kievul și aliații europeni au declarat că au obținut modificări la aceasta.

Proiectul inițial al planului de pace SUA-Rusia, publicat în noiembrie, a stârnit consternare la Kiev și în întreaga Europă.

Pe lângă faptul că a fost puternic înclinat spre cerințele Moscovei, acesta a dictat și modul în care ar trebui investite câteva miliarde de active rusești blocate, deținute în prezent în instituții financiare europene, precum și stabilirea termenilor pentru accesul Ucrainei pe piața europeană.

Luni, Macron a declarat că în prezent „nu există niciun plan de pace finalizat” și a insistat că o astfel de propunere poate fi elaborată doar cu contribuții din partea Ucrainei și a Europei.

Macron a declarat că chestiunea concesiilor teritoriale „poate fi finalizată doar de președintele Zelenski” și a subliniat că aspectele legate de activele rusești înghețate, garanțiile de securitate și aderarea Ucrainei la UE trebuie să implice națiunile europene.

Liderul francez a lăudat, de asemenea, eforturile administrației Trump de a pune capăt conflictului, care a început în 2014 odată cu anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, urmată de o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că această săptămână ar putea fi „esențială”, dar că Moscova dorește doar să negocieze „cu cei care le oferă doar ceva pe lângă ceea ce au deja”.

Ea a continuat: „Mă tem că toată presiunea va fi pusă pe partea mai slabă, pentru că aceasta este calea cea mai ușoară de a opri acest război atunci când Ucraina se va preda, dar acest lucru nu este în interesul nimănui.”

În ultimele luni, Moscova a părut uneori să interacționeze cu încercările SUA de a media un acord pentru a pune capăt războiului, însă multe dintre cererile sale contravin în mod direct suveranității Ucrainei și sunt considerate inacceptabile de Kiev.

Deși chestiunea teritoriului este principalul punct de conflict, problema garanțiilor de securitate pentru Kiev s-a dovedit, de asemenea, controversată.

Kievul și partenerii săi europeni doresc ca Ucraina să primească garanții de securitate - cum ar fi aderarea la NATO - care ar proteja-o de un nou atac.

Însă Rusia se opune vehement acestui lucru, iar Trump a exclus, de asemenea, posibilitatea ca Ucraina să se alăture alianței militare.

Discuțiile de marți de la Moscova au loc în contextul în care oficialii ruși au susținut că au capturat orașele strategice cheie Pokrovsk și Vovșansk din estul Ucrainei.

Oficialii ucraineni nu au recunoscut că vreunul dintre orașe a căzut în mâinile Rusiei.

Conform proiectelor de informații open-source care monitorizează constant frontul războiului, nici Vovșansk, nici Pokrovsk nu au fost încă complet capturate de Armata rusă.

