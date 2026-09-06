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Discuții „extrem de utile”, dar fără semne de progres. Consilierul lui Putin, după vizita trimișilor SUA: Au prezentat o serie de idei

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Steve Witkoff și Jared Kushner
Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin a purtat sâmbătă discuții „extrem de utile”, care au durat peste trei ore, cu doi emisari americani care caută un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un consilier al Kremlinului, fără a da însă indicii despre vreo evoluție semnificativă, relatează Reuters.

Consilierul Iuri Ușakov, a declarat că americanii Steve Witkoff și Jared Kushner „au prezentat o serie de idei privind posibile căi de soluționare”. Ușakov nu a precizat care erau aceste idei.

El a afirmat că Putin le-a spus celor doi că Rusia înregistrează „progrese reale” pe câmpul de luptă și că este încrezător că își va atinge obiectivele, subliniind totodată necesitatea abordării „tuturor cauzelor profunde ale conflictului”.

Acestea sunt declarații pe care Moscova le-a făcut în repetate rânduri de când Putin a lansat invazia pe scară largă împotriva vecinului mai mic al Rusiei, în februarie 2022. Ambele părți și-au intensificat atacurile aeriene de la distanță în ultimele săptămâni, în timp ce liniile frontului rămân, în mare parte, neschimbate.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că discuțiile au fost „substanțiale” și că următoarele măsuri vor fi anunțate în săptămânile următoare.

Witkoff și Kushner, care se aflau în vizită la Moscova pentru prima dată din ianuarie, în numele președintelui Donald Trump, nu au făcut niciun comentariu. Aceștia au plecat din Moscova la scurt timp după discuții și urmează să se întâlnească duminică, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Discuțiile au depășit simplul schimb de opinii privind soluționarea crizei din Ucraina. Au fost abordate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte ruso-americane de anvergură, reciproc avantajoase”, a declarat Ușakov. „În ansamblu, se poate spune că negocierile au avut loc la momentul potrivit și au fost extrem de utile pentru ambele părți”.

Reprezentantul lui Putin pentru investiții, Kirill Dmitriev, a postat pe X că întâlnirea a fost o „vizită importantă în scopul instaurării păcii”. Atât el, cât și Ușakov au fost prezenți la întâlnire.

Președintele rus a lăudat eforturile lui Trump de a pune capăt războiului.

„Deși este conștient că intră într-o situație dificilă, el nu încetează totuși să depună eforturi pentru a contribui la găsirea unei soluții și pentru a-și aduce contribuția la rezolvarea conflictului ruso-ucrainean”, a declarat Putin într-o intervenție televizată la începutul discuțiilor.

Liderul de la Casa Albă a sugerat vineri că SUA au o nouă propunere menită să pună capăt războiului, dar nu a oferit detalii.

Putin a promis că va asigura siguranța negociatorilor americani. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat anterior că Putin a ordonat armatei ruse să nu lanseze atacuri asupra Kievului timp de trei zile, pe durata vizitei acestora.

În ultimele 10 zile, Rusia a bombardat zi și noapte capitala Ucrainei cu rachete și drone, inclusiv lansând un atac vineri asupra sediului Serviciului de Securitate SBU.

Pe parcursul verii, Ucraina a lansat atacuri devastatoare asupra rafinăriilor rusești, a terminalelor petroliere și a depozitelor retailerului online Wildberries, în încercarea de a crește costurile pe care Moscova le suportă pentru continuarea războiului. Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să se abțină de la atacuri asupra Moscovei până luni.

Rusia și Ucraina au în continuare poziții diametral opuse cu privire la modul în care se poate pune capăt războiului, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

O persoană apropiată de Kremlin, care a vorbit înainte de apariția informațiilor privind călătoria emisarilor lui Trump, a afirmat că Putin era în continuare hotărât să cucerească mai mult teritoriu.

„Nu există nicio șansă de a ajunge la un acord cu privire la linia frontului până când Putin nu va termina de securizat partea rămasă a regiunii Donețk”, a declarat această persoană pentru Reuters, adăugând că liderul de la Kremlin era încrezător — pe baza rapoartelor primite de la comandanții săi — că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului.

Analiștii militari occidentali consideră că o astfel de posibilitate este improbabilă, având în vedere ritmul lent al avansului Moscovei. Ucraina a refuzat să cedeze teritoriile pe care le-a apărat cu succes, cu prețuri uriașe, și respinge astfel de condiții, pe care le consideră echivalente cu o capitulare.

Kremlinul a declarat vineri că poziția expusă de Putin într-un discurs ținut în urmă cu doi ani — potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze întregul teritoriu al celor patru regiuni revendicate de Rusia și să renunțe la planul său de a adera la NATO — este „de neclintit”.

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Editor : A.M.G.

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