Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a susținut joi că, în cazul în care Uniunea Europeană va confisca activele rusești înghețate, Moscova ar putea considera acest gest ca fiind echivalent cu un act care justifică războiul, relatează Reuters.

„Dacă nebuna Uniune Europeană va încerca, până la urmă, să fure activele rusești înghețate în Belgia sub pretextul unui așa-zis «împrumut de reparații», Rusia ar putea considera această mișcare ca fiind echivalentă cu un casus belli, cu toate implicațiile relevante pentru Bruxelles și pentru fiecare țară membră a UE.

Atunci, aceste fonduri ar putea trebui returnate, nu în instanță, ci sub formă de reparații reale plătite în natură de către dușmanii învinși ai Rusiei”, a declarat Medvedev.

Colegiul Comisiei Europene a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina, ceea ce presupune confiscarea activelor rusești înghețate. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Am discutat și apoi am acceptat propunerile privind un eventual credit de reparații”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

„Conform estimărilor FMI, Ucraina va avea nevoie de 135 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Acești bani sunt necesari pentru a susține funcționarea statului și a instituțiilor civile, precum și pentru a continua rezistența pe câmpul de luptă”.

CE a propus o alternativă la exproprierea activelor Federației Ruse sub forma unui împrumut în euro în valoare de 90 de miliarde de euro, care va acoperi două treimi din nevoile Kievului.

Majoritatea țărilor UE susțin planul, iar unele au criticat Belgia pentru că l-a blocat. Belgia susține că o astfel de măsură ar pune în pericol acordul de pace pe termen scurt și ar risca să atragă acțiuni legale din partea Rusiei în viitor.

