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Dmitri Medvedev consideră „ilegale” sancțiunile impuse Rusiei: „Nu sunt prevăzute nici în Carta ONU, nici în tratate internaţionale”

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Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev
Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images
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Toate restricţiile unilaterale impuse Rusiei sunt ilegale şi nici măcar nu pot fi considerate sancţiuni, a afirmat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, potrivit Tass. 

Sunt măsuri care nu sunt prevăzute de Carta ONU sau de alte tratate internaţionale, a precizat oficialul rus după o vizită în Iran.

„Ce sunt sancţiunile ilegale? Sunt măsuri care nu sunt prevăzute nici în Carta ONU, nici în alte tratate internaţionale. Toate sancţiunile impuse Moscovei sunt, de fapt, măsuri ilegale. De aceea nici măcar nu le numim sancţiuni. Sunt doar restricţii unilaterale ilegale”, a declarat Medvedev.

Zilele trecute, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a propus, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei, o interdicţie de viză din partea UE pentru patriarhul ortodox rus Kirill, un aliat al liderului rus Vladimir Putin, care a lăudat şi a justificat în repetate rânduri invazia pe scară largă din Ucraina.

Diplomaţii UE au discutat, de asemenea, o propunere de îngheţare a plafonului de preţ pentru vânzările de petrol rusesc, stabilit în prezent la 44 de dolari pe baril.

Cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni, prezentat de Kallas la 9 iunie, vizează sectoarele militar-industrial şi financiar ale Rusiei care susţin războiul acesteia împotriva Ucrainei.

Declarațiile lui Medvedev vin la câteva zile după ce acesta a afirmat că Finlanda se află acum pe lista țintelor potențiale ale unor atacuri cu arme nucleare, după ce țara care a aderat recent la NATO a ridicat interdicția asupra acestor arme.

„Finlanda a ridicat interdicția privind găzduirea armelor nucleare. Ce schimbă acest lucru pentru finlandezi? Doar un lucru minor: țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității!”, a scris fostul președinte rus pe X.

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Editor : A.M.G.

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