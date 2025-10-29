Live TV

Dmitri Medvedev îi răspunde „imbecilului” ministru belgian al Apărării: „Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”

dmitri medvedev
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

După ce ministrul belgian al Apărării a susținut că va „șterge Moscova de pe hartă” dacă Vladimir Putin bombarda capitala unui stat membru NATO, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate, l-a numit pe Theo Francken drept „imbecil”.

„Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și, în special, imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testarea cu succes a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”, a scris Medvedev pe X.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a subliniat într-un interviu acordat ziarului belgian De Morgen că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate.

Când a fost întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului, Francken a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”.

Amintim că Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.

Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune” anunțată de Putin

