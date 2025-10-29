Dmitri Medvedev îi răspunde „imbecilului” ministru belgian al Apărării: „Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”

După ce ministrul belgian al Apărării a susținut că va „șterge Moscova de pe hartă” dacă Vladimir Putin bombarda capitala unui stat membru NATO, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate, l-a numit pe Theo Francken drept „imbecil”.

„Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și, în special, imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testarea cu succes a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”, a scris Medvedev pe X.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a subliniat într-un interviu acordat ziarului belgian De Morgen că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate.

Când a fost întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului, Francken a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”.

Amintim că Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.

