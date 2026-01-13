Live TV

Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a susținut că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice, a relatat luni agenția Interfax, citată de Reuters.

„Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neconfirmate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum surprinzător, în cadrul căruia întreaga populație a Groenlandei, în număr de 55.000 de persoane, ar putea vota pentru aderarea la Rusia”, a raportat Interfax, citându-l pe Medvedev.

„Și asta e tot. Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul (SUA)”, a mai adăugat fostul președinte rus.

Președintele american Donald Trump a revenit la ideea ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez autonom, argumentând că Washingtonul trebuie să o dețină pentru a descuraja Rusia. Liderul de la Casa Albă a susținut că poziția geografică și resursele Groenlandei o fac vitală pentru securitatea națională, ceea ce a stârnit obiecții ferme din partea Danemarcei și Groenlandei.

Deși Rusia nu revendică Groenlanda, Moscova monitorizează de mult timp rolul strategic al insulei în securitatea Arcticii, având în vedere poziția sa pe rutele Atlanticului de Nord și prezența acolo a unei importante baze militare și de supraveghere spațială a SUA.

Kremlinul nu a comentat noua inițiativă a lui Trump, dar, considerând Arctica o zonă de interes național și strategic pentru Rusia, a declarat anul trecut că urmărește cu atenție dezbaterea „destul de dramatică” din jurul Groenlandei.

Invazia Rusiei din 2022 în Ucraina a fracturat o mare parte din cooperarea arctică. Pe măsură ce schimbările climatice deschid noi rute și perspective în ceea ce privește resursele, regiunea a devenit tot mai disputată.

Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”

„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor încerca să preia Groenlanda, spune comisarul european pentru Apărare

