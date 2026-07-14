Doi cetăţeni ai Republicii Moldova, care ar fi acţionat la ordinele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ar fi implicaţi în pregătirea unui atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, a anunţat, marţi, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relatează agenţia TASS.

Atacul urma să fie efectuat cu 35 de drone FPV, asamblate la Kiev şi echipate cu sisteme canadiene de control, potrivit FSB, care precizează că „toate dronele au fost distruse” de o unitate specială a serviciului, iar în urma incidentului nimeni nu a fost rănit, scrie News.ro.

FSB mai afirmă că dronele ar fi fost introduse ilegal pe teritoriul Rusiei într-un transport de plăci ceramice spaniole, care a tranzitat prin Slovacia şi Polonia, „cu sprijinul serviciilor speciale europene”.

Potrivit autorităţilor ruse, cei doi cetăţeni ai Republicii Moldova ar fi pregătit un hangar închiriat pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit Federaţia Rusă.

Potrivit FSB, cei doi cetăţeni moldoveni recrutaţi de serviciile ucrainene se numesc Victor Pîrlog, născut în 1986, şi Aurel Calos, născut în 1995. Aceştia ar fi urmat o pregătire specială, pentru a pregăti hangarul în vederea lansării dronelor.

În organizarea presupusului atac ar fi implicat şi Albert Vasiliev, cunoscut rapper şi blogger ucrainean, iar SBU ar fi implicat copii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani pentru activarea unor cartele SIM utilizate în drone, susţine FSB.

Totodată, FSB anunţă că persoana care a închiriat hangarul şi ar fi fost recrutată de Kiev contra unei sume de bani a opus rezistenţă armată în timpul reţinerii şi a fost ucisă în schimbul de focuri, scrie NewsMaker.

TASS: 15 știri pe acest subiect

Agenţia oficială TASS acordă o mare importanţă subiectului. În decurs de aproximativ trei ore, a publicat cel puţin 15 ştiri pe acest subiect, inclusiv păreri ale experţilor, care dau vine pe serviciile ucrainene şi pe NATO, spunând că moldovenii sunt doar „materiale de consum” în operaţunile de sabotaj împotriva Rusiei şi că ei ar fi urmat să fie eliminaţi ulterior de comanditari pentru a nu fi martori incomozi.

Până la această oră, autorităţile din Ucraina nu au comentat afirmaţiile FSB, iar informaţiile prezentate de serviciul rus de securitate nu au putut fi verificate din surse independente. NewsMaker precizează că a solicitat o reacţie de la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, însă până în momentul publicării ştirii nu a primit un răspuns.

Operaţiunea FSB a fost făcută publică după ce în ajun preşedinta Maia Sandu participase în premieră la un summit al Coaliţiei de Voinţă găzduit de Franţa (ce a reunit 37 de ţări care ajută Ucraina) şi după ce Consiliul UE a aprobat 120 de milioane pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard