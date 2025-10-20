Doi morți după un atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod

Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, potrivit AFP.

„Doi civili au fost ucişi în satul Iasnie Zori când o dronă a lansat explozibili asupra unei întreprinderi agricole”, a transmis Viaceslav Gladkov pe Telegram. Un alt civil a fost rănit, a adăugat el.

De la începutul ofensivei sale, în urmă cu trei ani şi jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde în mod regulat lovind teritoriul rus, în special infrastructura energetică.

Vineri, preşedintele american Donald Trump l-a presat pe Volodimir Zelenski să înceteze ostilităţile, rămânând fără reacţie la cererile de sprijin militar sporit ale liderului ucrainean.

