Live TV

Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”

Data publicării:
nicolas maduro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. Sursa foto: Profimedia Images

Senatorul republican Markwayne Mullin a declarat la CNN că SUA i-au propus președintelui venezuelean Nicolas Maduro să părăsească voluntar țara. „I-am dat lui Maduro o șansă. I-am spus că poate pleca în Rusia sau în orice altă țară”, a spus Mullin. El a subliniat, de asemenea, că președintele Donald Trump nu intenționează să recurgă la o operațiune militară: „El a dat de înțeles clar că nu intenționăm să trimitem trupe în Venezuela. Sarcina noastră este să ne apărăm propriile granițe”.

În noiembrie, Politico a raportat, citând surse, că Maduro a fost informat neoficial despre disponibilitatea SUA de a-i permite să părăsească funcția și să plece în exil în Rusia, Turcia sau Cuba. În același timp, o parte din anturajul lui Trump, potrivit publicației, susține arestarea lui Maduro și predarea lui justiției din SUA. Surse ale The Atlantic au afirmat că Maduro ia în considerare posibilitatea de a demisiona din funcție, cu condiția ca SUA să îi acorde amnistie lui și colaboratorilor săi, să anuleze recompensa pentru capturarea sa și să îi garanteze un exil în condiții de siguranță.

Luni, președintele SUA, Donald Trump, și-a convocat în Biroul Oval oficialii responsabili cu securitatea națională pentru a discuta situația din Venezuela. În același timp, Maduro, adresându-se mulțimii de susținători, a declarat că țara sa dorește pace, dar numai pace „cu suveranitate, egalitate și libertate”. „Nu avem nevoie de un pace sclavagistă, nici de o pace colonială! Colonii – niciodată! Sclavi – niciodată!”, a spus el.

Declarația oficială a senatorului a fost făcută pe fondul intensificării presiunii Washingtonului asupra Caracasului. Trump a extins acțiunile militare împotriva presupuselor carteluri de droguri din regiune. Din septembrie, SUA lansează atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri în bazinul Caraibelor și în estul Oceanului Pacific. Autoritățile americane raportează că, în cadrul operațiunii Southern Spear, au fost distruse cel puțin 21 de nave, iar numărul morților a ajuns la 83. Washingtonul echivalează obiectivele operațiunii cu „organizații teroriste străine”, comparându-le cu „Al-Qaeda”. Caracas a răspuns cu acuzații de „amenințare colonială” și „agresiune ilegală”.

Dacă Maduro se va hotărî într-adevăr să emigreze în Rusia, el va deveni al treilea lider străin din ultimul deceniu care a primit azil în Federația Rusă. În 2014, fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, s-a stabilit în această țară, alegând să locuiască într-un sat de vile din Rublevka. La sfârșitul anului 2024, după căderea Damascului, Bashar al-Assad s-a mutat și el la Moscova. Potrivit unor surse, el s-ar fi stabilit în Moscova-City, unde deține proprietăți imobiliare.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Steve Witkoff se va întâlni cu Kirill Dmitriev, trimisul lui Vladimir Putin, la Moscova (surse Reuters)
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina (Politico)
Screenshot 2025-10-22 150714
De la „Taci, purcelușo” la „lista infractorilor din mass-media”. Casa Albă lansează o pagină pentru a ataca presa incomodă lui Trump
maduro dans
Imagini hilare. Maduro răspunde amenințărilor lui Donald Trump cu mișcări de dans cel puțin amuzante
Donald Trump
Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai atace Siria. „Este o oportunitate istorică”
Recomandările redacţiei
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile...
brazi
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția...
IMG_0809
Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
Ultimele știri
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca inoportună de magistratură nu este neapărat neconstituțională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Fanii se tem că Ed Sheeran dă indicii că mariajul lui ar fi în pericol. Noile piese abundă în versuri despre...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...