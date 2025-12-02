Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”

Senatorul republican Markwayne Mullin a declarat la CNN că SUA i-au propus președintelui venezuelean Nicolas Maduro să părăsească voluntar țara. „I-am dat lui Maduro o șansă. I-am spus că poate pleca în Rusia sau în orice altă țară”, a spus Mullin. El a subliniat, de asemenea, că președintele Donald Trump nu intenționează să recurgă la o operațiune militară: „El a dat de înțeles clar că nu intenționăm să trimitem trupe în Venezuela. Sarcina noastră este să ne apărăm propriile granițe”.

În noiembrie, Politico a raportat, citând surse, că Maduro a fost informat neoficial despre disponibilitatea SUA de a-i permite să părăsească funcția și să plece în exil în Rusia, Turcia sau Cuba. În același timp, o parte din anturajul lui Trump, potrivit publicației, susține arestarea lui Maduro și predarea lui justiției din SUA. Surse ale The Atlantic au afirmat că Maduro ia în considerare posibilitatea de a demisiona din funcție, cu condiția ca SUA să îi acorde amnistie lui și colaboratorilor săi, să anuleze recompensa pentru capturarea sa și să îi garanteze un exil în condiții de siguranță.

Luni, președintele SUA, Donald Trump, și-a convocat în Biroul Oval oficialii responsabili cu securitatea națională pentru a discuta situația din Venezuela. În același timp, Maduro, adresându-se mulțimii de susținători, a declarat că țara sa dorește pace, dar numai pace „cu suveranitate, egalitate și libertate”. „Nu avem nevoie de un pace sclavagistă, nici de o pace colonială! Colonii – niciodată! Sclavi – niciodată!”, a spus el.

Declarația oficială a senatorului a fost făcută pe fondul intensificării presiunii Washingtonului asupra Caracasului. Trump a extins acțiunile militare împotriva presupuselor carteluri de droguri din regiune. Din septembrie, SUA lansează atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri în bazinul Caraibelor și în estul Oceanului Pacific. Autoritățile americane raportează că, în cadrul operațiunii Southern Spear, au fost distruse cel puțin 21 de nave, iar numărul morților a ajuns la 83. Washingtonul echivalează obiectivele operațiunii cu „organizații teroriste străine”, comparându-le cu „Al-Qaeda”. Caracas a răspuns cu acuzații de „amenințare colonială” și „agresiune ilegală”.

Dacă Maduro se va hotărî într-adevăr să emigreze în Rusia, el va deveni al treilea lider străin din ultimul deceniu care a primit azil în Federația Rusă. În 2014, fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, s-a stabilit în această țară, alegând să locuiască într-un sat de vile din Rublevka. La sfârșitul anului 2024, după căderea Damascului, Bashar al-Assad s-a mutat și el la Moscova. Potrivit unor surse, el s-ar fi stabilit în Moscova-City, unde deține proprietăți imobiliare.

