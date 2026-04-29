Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică de o oră și jumătate, a declarat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, pe 29 aprilie, potrivit presei de stat ruse, relatează Kyiv Independent.

Potrivit lui Ușakov, liderul rus și-a exprimat disponibilitatea de a declara un armistițiu temporar în Ucraina cu ocazia Zilei Victoriei, pe care Rusia o celebrează pe 9 mai.

Conform relatărilor, discuția, care a durat o oră și jumătate, s-a axat pe războiul dintre Rusia și Ucraina, eforturile de pace și situația din Orientul Mijlociu.

Deși a respins ideea unui armistițiu complet și necondiționat, Putin a propus în repetate rânduri încetări temporare și limitate ale focului pe parcursul războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

Ucraina susține că Rusia a încălcat în repetate rânduri „armistițiile” anterioare, înregistrând peste 400 de încălcări în timpul presupusului armistițiu din perioada Paștelui ortodox de la începutul acestei luni.

Conform lui Ușakov, Trump i-a spus lui Putin că se apropie un acord pentru soluționarea conflictului dintre Ucraina și Rusia.

Eforturile de pace ale Statelor Unite au ajuns în mare parte într-un impas, întrucât Moscova continuă să-și impună pretențiile teritoriale, respinse de Kiev, în timp ce atenția lui Trump s-a îndreptat către Orientul Mijlociu.

La rândul său, președintele rus a afirmat că forțele ruse continuă să avanseze în Ucraina și pot obține victoria, chiar dacă Moscova „preferă să facă acest lucru prin negocieri”, a declarat Ușakov.

Informația vine în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat duminică, 26 aprilie, că are „discuții constructive” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în încercarea sa de a găsi o soluție la războiul din Ucraina.

Citește și:

Editor : A.M.G.