Două telefoane și o aplicație: cum reușesc rușii să ocolească „cortina de fier” digitală a lui Vladimir Putin. „O mare pacoste”

Într-o cafenea liniștită, cunoscută pentru Wi-Fi-ul gratuit și cafeaua bună, un designer de interior rus se conectează la o rețea privată virtuală pentru a putea discuta cu prietenii din străinătate folosind aplicația americană de mesagerie WhatsApp, care este blocată în Rusia. Ulterior, ea dezactivează VPN-ul pentru a cumpăra un bilet de pe site-ul Căilor Ferate Ruse, care blochează accesul celor care folosesc instrumente pentru a-și ascunde locația. Apoi ia un al doilea telefon pentru a verifica mesajele primite de la clienți pe aplicația MAX, controlată de stat, relatează Reuters.

De când Kremlinul a intensificat controlul asupra internetului în acest an, rușii au apelat la soluții tehnice din ce în ce mai complexe pentru a ocoli supravegherea statului și restricțiile impuse asupra unor aplicații străine populare, precum WhatsApp de la Meta și aplicația de mesagerie Telegram.

Cea mai amplă campanie de represiune de acest gen din timpul mandatului președintelui Vladimir Putin a perturbat, în anumite momente, activitatea din sectorul bancar, a transporturilor și a comerțului electronic, stârnind nemulțumirea populației în pragul alegerilor parlamentare din septembrie, potrivit declarațiilor unor partide de opoziție apropiate Kremlinului, ale unor bloggeri proeminenți și ale unor lideri din mediul de afaceri. Chiar și unii influenceri de pe rețelele sociale, care de obicei se feresc de politică, au criticat aceste restricții.

Se consideră pe scară largă că frustrarea provocată de restricții – alături de creșterea prețurilor, majorările de impozite și oboseala provocată de război – a contribuit la scăderea cotei de popularitate a lui Putin, care a coborât de la 75,1% în februarie la 65,6% în aprilie, potrivit institutului de sondaje de stat VTsIOM, atingând cel mai scăzut nivel de la declanșarea conflictului armat în Ucraina în 2022. În prezent, aceasta se situează la aproape 67%.

Autoritățile îi încurajează pe ruși să folosească alternative susținute de stat la aplicațiile și site-urile străine, în cadrul unei campanii pentru „suveranitatea digitală”. Totuși, unii utilizatori sunt reticenți, în urma avertismentelor venite din partea criticilor Kremlinului și a unor companii occidentale din domeniul tehnologiei, potrivit cărora MAX ar putea fi folosit pentru a-i urmări, lucru pe care gigantul tehnologic VK, proprietarul aplicației, îl neagă.

Irina, designerul de interior în vârstă de 41 de ani, consideră mai sigură varianta de a instala aplicația pe un al doilea telefon.

„Desigur, toată treaba asta e o mare pacoste, dar ce altceva putem face?”, a spus ea, cerând să fie identificată doar după prenume, având în vedere caracterul sensibil al subiectului. „Te obișnuiești cu asta și îți petreci zilele activând și dezactivând VPN-ul, trecând de la o aplicație de mesagerie la alta și schimbând țările virtuale sau telefoanele pe care le folosești pentru a accesa aplicațiile și site-urile de care ai nevoie”.

Rețelele VPN funcționează prin redirecționarea conexiunii la internet a utilizatorului prin servere private situate în afara Rusiei. Numai în luna martie, cele mai populare cinci servicii VPN au înregistrat 9,2 milioane de descărcări din magazinul Google Play, de 14 ori mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, a relatat cotidianul rus Kommersant, citând date furnizate de Digital Budget, o firmă de consultanță cu sediul la Moscova care monitorizează comportamentul online.

„Nu am mai văzut niciodată o astfel de rată de adoptare”, a declarat Sarkis Darbinyan, un activist rus pentru libertatea pe internet stabilit la Lisabona.

Moscova l-a desemnat pe Darbinyan drept „agent străin”, termen pe care îl folosește pentru persoanele pe care le consideră implicate în activități anti-ruse.

Ce a spus Peskov despre măsurile de control asupra internetului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat în repetate rânduri că măsurile de control asupra internetului sunt necesare în contextul în care Rusia se află într-o confruntare pe care oficialii o descriu drept existențială cu Occidentul pe tema Ucrainei. Totuși, în luna aprilie, Putin a îndemnat guvernul să adopte o abordare mai moderată, spunând parlamentarilor că este „contraproductiv” să „se concentreze exclusiv pe interdicții și restricții”.

Reprezentanții guvernului nu au răspuns la întrebările adresate, precizează sursa citată.

În timp ce multe țări autoritare impun restricții severe asupra utilizării internetului, rușii se obișnuiseră cu un anumit grad de libertate online. Serviciile de securitate au încercat de mult timp să reducă la tăcere criticii din țară, dar, înainte de războiul din Ucraina, autoritățile rareori interveneau în posibilitatea cetățenilor de a folosi aplicații străine sau de a accesa conținutul mass-media occidentale.

Încă de anul trecut, serviciul de securitate FSB, succesorul KGB-ului din perioada sovietică, a dispus companiilor de telecomunicații să întrerupă accesul la internetul mobil timp de câteva zile în diferite regiuni din Rusia, susținând că dronele de atac ucrainene îl pot folosi pentru a-și facilita navigarea.

Autoritățile au blocat sau au încetinit, de asemenea, conexiunile la o listă tot mai lungă de aplicații și site-uri web, despre care autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, susține că sunt platforme care găzduiesc conținut ilegal și extremist.

WhatsApp și Telegram au acuzat Rusia că încearcă să oblige utilizatorii să folosească aplicații mai puțin sigure, impuse de guvern.

Perturbările s-au intensificat în luna martie, când la Moscova s-a înregistrat o întrerupere a serviciilor de aproape trei săptămâni, ceea ce i-a nemulțumit pe înalții funcționari care au nevoie de internet și de Telegram pentru a mobiliza voturi în favoarea partidului de guvernământ Rusia Unită, potrivit a două surse apropiate Kremlinului și unor analiști.

„Problema nu este dacă regimul va reuși să obțină rezultatul dorit (va reuși), ci dacă procesul electoral se va desfășura fără incidente”, a scris în aprilie Tatiana Stanovaya, cercetătoare principală la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia.

Chiar și funcționarii publici loiali descarcă aplicații VPN și folosesc mai multe telefoane pentru a separa aplicațiile susținute de guvern, precum MAX, de restul vieții lor digitale, au declarat sursele pentru Reuters.

Unii îndepărtează chiar și microfonul și camera de la dispozitivele pe care este instalat MAX, pentru a evita ca FSB să le poată accesa, a declarat o sursă.

„Chiar dacă nu ai de gând să faci nimic rău, nimeni nu vrea ca FSB să-ți citească mesajele”, a spus sursa.

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, nu încearcă să ascundă faptul că folosește un VPN, postând regulat pe X, platformă care nu poate fi accesată din Rusia fără un astfel de serviciu.

Deși utilizarea rețelelor VPN nu este ilegală, Roskomnadzor a restricționat accesul la sute dintre acestea, declanșând un joc de-a șoarecele și pisica cu utilizatorii, care sunt nevoiți să descarce în continuu noi servicii pentru a avea acces la conținutul dorit.

În luna aprilie, instituțiile guvernamentale, băncile și principalii comercianți online – acționând la indicațiile autorității de reglementare – au început să blocheze accesul pe site-urile lor pentru utilizatorii care aveau activată o rețea VPN. Această măsură a coincis cu o scădere de 10% a traficului pe internet pentru Wildberries, echivalentul rus al Amazon, potrivit Digital Budget.

„După cum remarcă actorii de pe piață, mulți utilizatori nu își dezactivează VPN-ul pentru a accesa site-ul și pur și simplu își pierd interesul de a face o achiziție dacă nu pot deschide pagina produsului”, a declarat Digital Budget într-o postare pe Telegram.

„Nimic nu e mai permanent decât ceea ce e temporar”

Procentul rușilor care recunosc că utilizează un VPN a crescut de la 23% în 2022 la 36% în acest an, potrivit Centrului Levada, un institut de sondaje neguvernamental care figurează pe lista agenților străini întocmită de Moscova.

Tinerii adulți, familiarizați cu tehnologia, cumpără uneori abonamente VPN pentru părinții lor sau își configurează propriile rețele VPN personalizate. Însă mulți ruși preferă să folosească aplicații și site-uri web care funcționează fără acestea.

MAX, lansată anul trecut, are peste 85 de milioane de utilizatori zilnici, a declarat proprietarul său în luna mai.

Intervievați de Reuters TV în apropierea Teatrului Bolșoi din Moscova, șase angajați din birouri și trecători au oferit o imagine a opiniei publice. Jumătate dintre ei și-au exprimat nemulțumirea față de mediul digital; ceilalți au spus că s-au adaptat și că nu folosesc VPN.

„Majoritatea rușilor pur și simplu nu văd necesitatea să-și facă eforturi suplimentare – ceea ce au la îndemână le este pe deplin suficient”, a scris în aprilie Denis Volkov, directorul Centrului Levada.

Când aplicațiile GPS au încetat să funcționeze la Moscova în luna martie, curierii de la Flowwow, o platformă online de vânzare a florilor și cadourilor, au folosit rețelele Wi-Fi ale comercianților pentru a descărca indicațiile de orientare către adresele clienților, a declarat Yuri Semichastnov, directorul de logistică al site-ului.

Conform datelor furnizate de Wildberries, vânzările de hărți tipărite au crescut de peste două ori în capitală pe durata perioadei de restricții.

Pe fondul frustrării crescânde, Kremlinul și-a moderat retorica în ultimele săptămâni, asigurând publicul că întreruperile serviciilor de internet mobil sunt temporare.

Potrivit presei ruse, un plan care prevedea ca operatorii de telefonie mobilă să perceapă clienților o taxă suplimentară pentru consumul de date în străinătate de peste 15 gigabytes pe lună a fost amânat în luna mai, precizându-se că această măsură, care vizează utilizatorii de VPN, va fi probabil introdusă după alegeri.

De asemenea, Putin a solicitat guvernului și FSB să colaboreze pentru a se asigura că serviciile esențiale, precum platformele medicale și sistemele de plăți online, rămân operaționale.

Irina, designerul de interior, nu se așteaptă însă ca viața ei digitală să devină mai ușoară în curând.

„În Rusia, avem o zicală: Nimic nu e mai permanent decât ceea ce e temporar”, a spus ea.

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Editor : A.M.G.