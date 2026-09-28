Live TV

Două zile de la întâlnirea dintre Lavrov și ministrul german de externe. Putin a semnat: Activele locale ale Metro, sub control rusesc

Data publicării:
Metro Rusia
Metro Rusia (Moscova). Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Precedente: Auchan, Leroy Merlin

Rusia a plasat activele locale ale retailerului german Metro AG sub administrare temporară, conform unui decret prezidenţial dat publicităţii luni, pe fondul escaladării tensiunilor legate de Ucraina între Moscova şi Berlin, transmite Reuters.

Activele au fost transferate companiei ruseşti UK Torg RUS, înfiinţată în 8 septembrie, şi deţinută integral de Johannes Tolay, directorul general al subsidiarei Metro din Rusia, conform datelor firmei.

În decret nu se menţionează motivul transferului controlului, dar vine după o întâlnire rară, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York, între ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, şi omologul său german, Johann Wadephul, prima de la începutul războiului din Ucraina.

Serghei Lavrov, care a acuzat Germania de implicare în războiul din Ucraina, şi Johann Wadephul şi-au strâns mâinile sâmbătă, în faţa presei, înaintea întrevederii cu uşile închise pe care au avut-o. Întâlnirea, ultima la care a participat ministrul rus la New York, a durat puţin peste 20 de minute şi nu a fost urmată de declaraţii pentru presă.

Într-un comunicat dat publicităţii luni, Metro AG a indicat că nu mai are control operaţional asupra subsidiarei din Rusia şi că evaluează implicaţiile deciziei Moscovei.

Metro s-a extins pe piaţa rusă în 2001 şi operează în prezent 91 de magazine, având 9.000 de angajaţi, a precizat compania.

De la debutul invaziei ruseşti în Ucraina, şi de la primele sancţiuni economice impuse Moscovei de ţările occidentale, multe multinaţionale au părăsit Rusia, altele şi-au suspendat operaţiunile acolo sau au avut activele confiscate şi transferate către companii ruseşti.

În schimb, Metro a rămas în Rusia şi a anunţat că decizia are la bază responsibilitatea sa faţă de angajaţi şi clienţi.

Într-un comunicat separat, subsidiara Metro din Rusia nu a comentat direct decretul dar a spus că operează ca de obicei şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile faţă de clienţi.

Precedente: Auchan, Leroy Merlin

Luna aceasta, Kremlinul a transferat activele ruseşti ale multinaţionalei elveţiene Nestle, ale lanţului francez de retail Auchan şi ale fostului grup de bricolaj Leroy Merlin (redenumit Lemana Pro în 2024 în Rusia) către o singură companie rusă, conform unui decret emis de preşedintele Vladimir Putin.

Potrivit documentului, acţiunile acestor companii din Rusia sunt transferate sub „administrare temporară” către compania rusă „L.E.V. Management”.

Publicaţia de investigaţii Novada Gazeta Europa dezvăluie că această companie, înfiinţată la sfârşitul anului 2025, este condusă de Andrei Kraiușkin, general în Ministerul rus al Afacerilor Interne.

„Conform documentelor contabile, (această companie) nu a desfăşurat nicio activitate comercială, cel puţin nu până la sfârşitul aceluiaşi an (2025). Are un singur angajat. Proprietarii săi sunt necunoscuţi”, relatează publicaţia Novada Gazeta Europa, care are sediul în Letonia şi este interzisă în Rusia ca „organizaţie indezirabilă”.

Pe site-ul său rusesc, Auchan susţine că are peste 33.000 de angajaţi, 241 de magazine, inclusiv 62 de hipermarketuri în Rusia. În 2019, revista Forbes a numit-o cea mai mare companie străină care operează în Rusia.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Digi Sport
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lavrov wadephul
Kremlinul, despre întâlnirea lui Serghei Lavrov cu șeful diplomației germane: „Simplul fapt că s-a desfăşurat este pozitiv”
Emergency power outages in Kyiv
Premierul Ucrainei le sugerează persoanelor vulnerabile să plece din marile orașe: „Să o faceţi înainte de iarnă”
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Furie în Rusia după atacurile ucrainene. Dmitri Peskov: „Ucraina va trebui să plătească un preţ”
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și transferați în Coreea de Sud
Steag UE
Uniunea Europeană vrea să îşi consolideze răspunsul în fața atacurile hibride ruseşti
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
gica hagi INSTANT_SUEDIA_ROMANIA_02_INQUAM_Photos_Stefan_Constantin
Liga Națiunilor. România - Bosnia-Herţegovina, 0-1 ACUM. Meci fără...
siegfried muresan inquam octav ganea
Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. O să mai...
Ruffled Flags of European Union and Moldova. 3D Rendering
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la...
Ultimele știri
Ce este dispus Donald Trump să ofere în schimbul unor măsuri concrete din partea Iranului în domeniul nuclear (Axios)
Trump, acuzat de propagandă ilegală după o reclamă plătită din bani publici: „Voi plătiți factura”
Rusia sparge recordul cheltuielilor militare: buget de apărare uriaș pentru 2027, cel mai mare de la invazia Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Adevărul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...