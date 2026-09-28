Două zile de la întâlnirea dintre Lavrov și ministrul german de externe. Putin a semnat: Activele locale ale Metro, sub control rusesc

Rusia a plasat activele locale ale retailerului german Metro AG sub administrare temporară, conform unui decret prezidenţial dat publicităţii luni, pe fondul escaladării tensiunilor legate de Ucraina între Moscova şi Berlin, transmite Reuters.

Activele au fost transferate companiei ruseşti UK Torg RUS, înfiinţată în 8 septembrie, şi deţinută integral de Johannes Tolay, directorul general al subsidiarei Metro din Rusia, conform datelor firmei.

În decret nu se menţionează motivul transferului controlului, dar vine după o întâlnire rară, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York, între ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, şi omologul său german, Johann Wadephul, prima de la începutul războiului din Ucraina.

Serghei Lavrov, care a acuzat Germania de implicare în războiul din Ucraina, şi Johann Wadephul şi-au strâns mâinile sâmbătă, în faţa presei, înaintea întrevederii cu uşile închise pe care au avut-o. Întâlnirea, ultima la care a participat ministrul rus la New York, a durat puţin peste 20 de minute şi nu a fost urmată de declaraţii pentru presă.

Într-un comunicat dat publicităţii luni, Metro AG a indicat că nu mai are control operaţional asupra subsidiarei din Rusia şi că evaluează implicaţiile deciziei Moscovei.

Metro s-a extins pe piaţa rusă în 2001 şi operează în prezent 91 de magazine, având 9.000 de angajaţi, a precizat compania.

De la debutul invaziei ruseşti în Ucraina, şi de la primele sancţiuni economice impuse Moscovei de ţările occidentale, multe multinaţionale au părăsit Rusia, altele şi-au suspendat operaţiunile acolo sau au avut activele confiscate şi transferate către companii ruseşti.

În schimb, Metro a rămas în Rusia şi a anunţat că decizia are la bază responsibilitatea sa faţă de angajaţi şi clienţi.

Într-un comunicat separat, subsidiara Metro din Rusia nu a comentat direct decretul dar a spus că operează ca de obicei şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile faţă de clienţi.

Precedente: Auchan, Leroy Merlin

Luna aceasta, Kremlinul a transferat activele ruseşti ale multinaţionalei elveţiene Nestle, ale lanţului francez de retail Auchan şi ale fostului grup de bricolaj Leroy Merlin (redenumit Lemana Pro în 2024 în Rusia) către o singură companie rusă, conform unui decret emis de preşedintele Vladimir Putin.

Potrivit documentului, acţiunile acestor companii din Rusia sunt transferate sub „administrare temporară” către compania rusă „L.E.V. Management”.

Publicaţia de investigaţii Novada Gazeta Europa dezvăluie că această companie, înfiinţată la sfârşitul anului 2025, este condusă de Andrei Kraiușkin, general în Ministerul rus al Afacerilor Interne.

„Conform documentelor contabile, (această companie) nu a desfăşurat nicio activitate comercială, cel puţin nu până la sfârşitul aceluiaşi an (2025). Are un singur angajat. Proprietarii săi sunt necunoscuţi”, relatează publicaţia Novada Gazeta Europa, care are sediul în Letonia şi este interzisă în Rusia ca „organizaţie indezirabilă”.

Pe site-ul său rusesc, Auchan susţine că are peste 33.000 de angajaţi, 241 de magazine, inclusiv 62 de hipermarketuri în Rusia. În 2019, revista Forbes a numit-o cea mai mare companie străină care operează în Rusia.

Editor : Sebastian Eduard