Live TV

Video Drone lansate către Moscova și Sankt Petersburg, interceptate de apărarea antiaeriană rusă. Aeroporturi închise, zboruri anulate

Data actualizării: Data publicării:
atac cu drone asupra moscovei
Moscova a fost atacată cu drone. FOTO: Profimedia Images

Apărarea aeriană rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, iar specialiştii examinează fragmentele găsite la sol, a anunţat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit Reuters. Și aeroportul Pulkovo, din Sankt Petersburg, și-a suspendat temporar activitatea din cauza amenințării reprezentate de drone inamice, iar zeci de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Câteva aeroporturi din centrul Rusiei şi-au suspendat operaţiunile din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa spaţiului aerian, a precizat agenţia rusă de transport aerian Rosaviatsia.

Într-o serie de anunţuri făcute pe parcursul a câteva ore, Rosaviatsia a afirmat că operaţiunile au fost suspendate pe aeroporturile din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov şi Ulyanovsk, la est şi sud-est de Moscova.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialii aeroportului din al doilea oraş ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, au anunţat că zeci de zboruri au fost întârziate.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au interceptat şi distrus 32 de drone într-un interval de trei ore, în mai multe zone din centrul ţării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a declarat că o dronă a fost distrusă în districtul Tosno. Ulterior, el a adăugat că alte trei drone au fost doborâte în același loc, precum și câte una în orașele Kirishi și Gatchina.

Drozdenko a îndemnat locuitorii regiunii să nu se apropie de zonele industriale, de sediile companiilor sau de locurile publice, din cauza numărului mare de drone din spațiul aerian. El a mai spus că a ordonat tuturor serviciilor competente să fie în stare de alertă maximă.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a afirmat că o dronă a fost doborâtă în districtul Pushkino, precizând că acest lucru s-a întâmplat la o distanță sigură de clădirile rezidențiale. Ulterior, el a adăugat că o altă dronă a fost distrusă în districtul Krasnoselsky, din Sankt Petersburg.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
2
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
seismograf
3
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
trafic aglomerat
5
Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din...
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi Sport
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați...
Ultimele știri
Sorana Cârstea a câștigat finala de la Cleveland, împotriva lui Ann Li (SUA). Primele declarații ale sportivei
Sârbii bosniaci vor decide prin referendum soarta politică a fostului lor preşedinte
„Hai, dispari! Du-te în Ucraina”. Parisul îl convoacă pe ambasadorul italian după ce Matteo Salvini i-a adresat vorbe grele lui Macron
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Moldova confronts Rus ambassador over drone attack
Dronele care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi doborâte
Parliament building with reflection in water, Vilnius, Lithuania, Baltic States, Europe
Lituania a luat măsuri fără precedent din cauza dronelor care au intrat pe teritoriul său. Decizia guvernului de la Vilnius
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă, probabil Shahed”, iar exploziile au avariat câteva case. „O provocare a Rusiei”
Livrator Rusia
Orașul lui Vladimir Putin interzice livratorii non-ruși, în ciuda deficitului sever de forță de muncă
drone terestre folosite de armata rusă în Ucraina
Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Studiul care schimbă perspectiva asupra atmosferei Pământului. Care e cel mai sumbru scenariu la care...
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Toma Caragiu, povestea „ciobanului cu Homer în traistă“ care a sfidat comunismul prin râs: „Cum să tăiem...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...