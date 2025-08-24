Apărarea aeriană rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, iar specialiştii examinează fragmentele găsite la sol, a anunţat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit Reuters. Și aeroportul Pulkovo, din Sankt Petersburg, și-a suspendat temporar activitatea din cauza amenințării reprezentate de drone inamice, iar zeci de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Câteva aeroporturi din centrul Rusiei şi-au suspendat operaţiunile din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa spaţiului aerian, a precizat agenţia rusă de transport aerian Rosaviatsia.

Într-o serie de anunţuri făcute pe parcursul a câteva ore, Rosaviatsia a afirmat că operaţiunile au fost suspendate pe aeroporturile din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov şi Ulyanovsk, la est şi sud-est de Moscova.

Oficialii aeroportului din al doilea oraş ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, au anunţat că zeci de zboruri au fost întârziate.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au interceptat şi distrus 32 de drone într-un interval de trei ore, în mai multe zone din centrul ţării.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a declarat că o dronă a fost distrusă în districtul Tosno. Ulterior, el a adăugat că alte trei drone au fost doborâte în același loc, precum și câte una în orașele Kirishi și Gatchina.

Drozdenko a îndemnat locuitorii regiunii să nu se apropie de zonele industriale, de sediile companiilor sau de locurile publice, din cauza numărului mare de drone din spațiul aerian. El a mai spus că a ordonat tuturor serviciilor competente să fie în stare de alertă maximă.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a afirmat că o dronă a fost doborâtă în districtul Pushkino, precizând că acest lucru s-a întâmplat la o distanță sigură de clădirile rezidențiale. Ulterior, el a adăugat că o altă dronă a fost distrusă în districtul Krasnoselsky, din Sankt Petersburg.

Editor : C.A.