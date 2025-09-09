Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar”

Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir din Rusia, a raportat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot (USF), Robert „Madiar” Brovdi.

„Se spune că în perioada asta combustibilul din Moscova va fi puțin alterat. Stația de pompare a petrolului Vtorovo, Transneft (Penkino, regiunea Vladimir, Rusia), a fost lovită. Stația de pompare a petrolului aduce carburant către conducta de produse petroliere din zona Moscovei”, a scris Brovdi pe Facebook.

El a spus că atacul a fost efectuat de luptătorii din regimentul 14 al USF.

„Benzina devine un lichid rar, iar gazul și petrolul sunt inflamabile”, a adăugat el.

OPS Vtorovo este o stație de pompare intermediară aparținând PJSC Transneft. Aceasta joacă un rol cheie în transportul produselor petroliere și face parte din proiectul de investiții North, conceput pentru a extinde infrastructura conductelor și a stimula capacitatea de export.

Canalul ucrainean OSINT Telegram Dnipro Osint ⟨Garbuz⟩ a publicat imagini satelitare ale locului avariat.

„Dronele au lovit Transneft OPS „Vtorovo” în dimineața zilei de 7 septembrie. Conform imaginilor satelitare disponibile, putem confirma avarierea a cel puțin două rezervoare”, a raportat canalul.

Criză a combustibilului

Pe măsură ce Ucraina continuă să vizeze rafinăriile rusești, se declanșează o criză a combustibilului. Moscova a impus o interdicție totală asupra exporturilor de benzină.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat că specialiștii săi cibernetici au efectuat un atac major duminică, perturbând sistemele de plată cu carduri de combustibil și închizând zeci de platforme online rusești. Atacul a fost programat să coincidă cu Ziua Serviciului de Informații Militare al Ucrainei.

Operațiunea cibernetică vine în contextul în care Ucraina a intensificat, de asemenea, atacurile fizice în ultimele săptămâni împotriva rafinăriilor de petrol, conductelor și depozitelor de combustibil rusești.

Potrivit surselor de informații citate de Kyiv Post, atacul a început pe 7 septembrie cu un atac distribuit de tip denial-of-service (DDoS) la scară largă asupra infrastructurii de rețea care susține plățile pentru combustibil în Rusia, inclusiv sistemele de gestionare a cardurilor de combustibil.

Printre serviciile întrerupte s-au numărat platforma Advanced Payment Systems, utilizată pentru cardurile de combustibil RosPetrol, precum și serverele aparținând gigantului digital Rostelecom și companiei energetice Lukoil.

Se estimează că întreruperea a cauzat Rusiei daune între 1 și 3 milioane de dolari, au declarat sursele.

Editor : Sebastian Eduard