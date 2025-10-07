Dronele ucrainene au lovit rafinăria din Tiumen, la 2.000 de km în interiorul Rusiei

Ucraina a lansat un baraj de drone asupra Rusiei pentru a doua noapte consecutivă. Moscova a declarat marți că a doborât 209 proiectile. Majoritatea au fost interceptate deasupra regiunilor de frontieră Kursk și Belgorod, potrivit Ministerului Apărării din Rusia.

Atacurile au avut loc la o zi după ce Moscova a anunțat că a doborât 251 de drone într-unul dintre cele mai mari atacuri de represalii ale Kievului, care s-a soldat cu moartea a două persoane, scrie Kyiv Post.

Printre țintele raportate s-a numărat și orașul rus Tiumen, lovit de drone pentru prima dată în noaptea de 6 octombrie. Atacul a ajuns la mai mult de 2.000 de kilometri de granița ucraineană – unul dintre cele mai profunde atacuri cu drone cunoscute în Rusia de la începutul războiului pe scară largă.

Autoritățile regionale au declarat că trei drone au fost detectate și neutralizate într-un sit industrial din districtul Antipino din Tiumen. Oficialii au declarat că nu au existat explozii, incendii sau răniți, iar fabricile din apropiere au continuat să funcționeze.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare au arătat însă camioane de pompieri și ambulanțe care se îndreptau spre zonă. Canalele locale Telegram au raportat că au auzit două explozii în apropierea rafinăriei de petrol din Tiumen, care este deținută de Rusinvest LLC. Rafinăria produce benzină, motorină și alte produse petroliere.

Locuitorii au raportat, de asemenea, probleme temporare cu conexiunile mobile și de internet în zonă, potrivit mass-media locale. Oficialii serviciilor de urgență au declarat că nu s-a constatat niciun incendiu și că situația era sub control. Ministerul Apărării al Rusiei nu a comentat incidentul.

Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării a declarat că rafinăria din Tiumen, care procesează aproximativ 9 milioane de tone de țiței pe an, a fost lovită. Proiectul ucrainean open-source Exilenova+ a afirmat, de asemenea, că o rafinărie din apropierea Antipino a fost avariată.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere și gaziere rusești începând din vară, lovind rafinării din mai multe regiuni. Atacurile au agravat penuria de combustibil din Rusia, împingând prețurile benzinei la niveluri record și forțând guvernul să suspende exporturile de combustibil până cel puțin la sfârșitul anului 2025.

La 28 septembrie, 38% din capacitatea primară de rafinare a Rusiei– echivalentul a 338.000 de tone pe zi – era oprită, producția de benzină scăzând cu 1 milion de tone, ceea ce a dus la o deficiență de aproximativ 20% din cererea pieței interne.

Editor : Sebastian Eduard