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Video Dronele ucrainene au lovit rafinăria rusă Afipski pentru a cincea oară. Și cea din Novoshakhtinsk a fost ținta unui atac

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Rafinăria Afipsky
Rafinăria Afipsky, lovită din nou. Foto: Profimedia
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Din articol
Una dintre cele mai mari rafinării O altă rafinărie ar fi fost ținta unui atac în regiunea Rostov

Dronele ucrainene au lovit rafinăria Afipski pentru a cincea oară în acest an, în timp ce rafinăria din Novoshakhtinsk ar fi fost ținta unui atac separat. Atacurile au loc pe fondul perturbărilor tot mai mari ale infrastructurii rusești de rafinare a petrolului și de distribuție a combustibililor.

Dronele ucrainene au lovit regiunea Krasnodar din Rusia marți dimineața, 25 august, avariind o rafinărie de petrol, clădiri rezidențiale și o gară, potrivit oficialilor ruși.

Localitatea Afipski din districtul Severski s-a numărat printre zonele lovite, a declarat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

„Cel puțin 10 locuințe private au fost avariate. Într-una dintre ele a izbucnit un incendiu. De asemenea, a izbucnit un incendiu în incinta unei rafinării de petrol. Pompierii și serviciile de urgență lucrează în prezent la fața locului”, a scris Kondratiev pe Telegram.

Ulterior, el a precizat că resturi de drone au căzut pe terenul gării Afipskaia. Atacul a provocat moartea a două persoane și rănirea altor două, potrivit guvernatorului.

Una dintre cele mai mari rafinării

Rafinăria de petrol Afipski este una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei, cu o capacitate anuală de prelucrare a țițeiului de aproximativ 7,2 milioane de tone metrice. Aceasta produce benzină, motorină, distilați din condensat de gaz, reziduuri de țiței greu și sulf.

Potrivit rapoartelor disponibile, rafinăria din Afipski a fost ținta unor atacuri cu drone de patru ori în acest an. Atacurile anterioare au avut loc pe 21 ianuarie, 14 martie, 11 iunie și 14 iulie. Atacurile au provocat incendii, inclusiv în parcul de rezervoare al rafinăriei.

O altă rafinărie ar fi fost ținta unui atac în regiunea Rostov

De asemenea, dronele ucrainene au lansat un atac de amploare asupra regiunii Rostov din Rusia în cursul nopții. Conform canalului ucrainean de monitorizare Supernova+, rafinăria de petrol din Novoshakhtinsk s-a numărat printre ținte.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat atacurile cu drone asupra localităților Novoshakhtinsk, Gukovo și Kamensk-Shakhtinski. El a raportat pagube la patru locuințe private din Novoshakhtinsk și un incendiu forestier, dar a precizat că nu au existat victime.

Potrivit publicației „The Moscow Times”, dronele ucrainene au atacat instalații industriale rusești de peste 70 de ori de la începutul anului 2026, punând în imposibilitatea de a funcționa zeci de întreprinderi.

Publicația a relatat că, de la începutul lunii august, cinci rafinării și-au încetat complet activitatea: Permnefteorgsintez, Orsknefteorgsintez, Zapsibneftekhim, Saratov și Volgograd.

Aceste întreruperi au contribuit la scăderea rafinării petrolului în Rusia, care, potrivit rapoartelor, a ajuns la cel mai scăzut nivel din mai 2002, la aproximativ 3,6 milioane de barili pe zi, înainte de a se redresa la aproximativ 4 milioane de barili pe zi în luna august.

Întreruperile de la rafinării au contribuit, de asemenea, la penuria de combustibil în anumite părți ale Rusiei, unele regiuni semnalând disponibilitatea limitată a tipurilor populare de benzină.

Editor : Sebastian Eduard

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