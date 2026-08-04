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Video Dronele ucrainene fac prăpăd în Rusia: două noi depozite ale „Amazonului rusesc” și o rafinărie au fost aruncate în aer

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rafinarie
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Din articol
Pierderi de peste trei miliarde de dolari O nouă rafinărie a fost aruncată în aer

Armata ucraineană a lansat în noaptea de 4 august un atac de amploare cu drone asupra Rusiei, lovind, potrivit unor surse, infrastructura logistică și petrolieră din diverse regiuni ale țării, au relatat canalele media rusești de pe Telegram.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un fum negru dens ridicându-se de la un centru logistic Wildberries din orașul Cehov, din regiunea Moscovei, situat la aproximativ 65 de kilometri (40 de mile) sud de Kremlin. Dronele ucrainene au fost văzute survolând orașul înainte de atac.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobyov, a raportat că au fost înregistrate mai multe atacuri cu drone în zona industrială Novosyolki. Guvernatorul a mai afirmat că cinci persoane au fost ucise și alte șase rănite în urma atacului.

Mai târziu în cursul dimineții, s-a raportat că s-a văzut fum ridicându-se și de la un depozit al companiei Wildberries din localitatea Krasny Bor, din regiunea Leningrad. Localitatea este situată la aproximativ 33 de kilometri (20 de mile) sud-est de Sankt Petersburg.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat ulterior pe Telegram că niște drone au lovit un depozit nespecificat din Krasny Bor, iar serviciul de presă al Wildberries a confirmat, la rândul său, că instalația sa a fost lovită, scrie The Kyiv Independent.

Regiunea din jurul orașului Sankt Petersburg, la fel ca Moscova, a fost rar ținta atacurilor ucrainene pe parcursul invaziei rusești la scară largă, datorită concentrării sistemelor ruse de apărare aeriană în jurul marilor orașe.

În ultimele luni, însă, progresele înregistrate de Ucraina în domeniul dronelor au permis penetrarea mai eficientă a sistemelor de apărare aeriană, lovind diverse ținte din orașe puternic fortificate, printre care Moscova și Sankt Petersburg.

Pierderi de peste trei miliarde de dolari

Pe măsură ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești continuă să se intensifice, Wildberries, comparată adesea cu gigantul comerțului electronic Amazon, a suferit diverse atacuri ucrainene asupra instalațiilor companiei în ultimele câteva săptămâni.

Pierderile potențiale suferite de vânzătorii de pe această platformă în urma atacurilor recente ar putea ajunge la 215–280 de miliarde de ruble (2,7–3,5 miliarde de dolari), a raportat revista rusă Forbes, citându-l pe analistul Data Insight, Serghei Semko.

Wildberries listează pe site-ul său o gamă de echipamente militare, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț. Între timp, divizia bancară a companiei a fost sancționată de UE în luna iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat al Rusiei.

Wildberries și fondatoarea sa, Tatiana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia, au fost vizate de sancțiuni internaționale ca urmare a invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Atunci când a impus sancțiuni companiei în 2022, Polonia a descris Wildberries drept „cel mai mare contribuabil din Federația Rusă”.

De asemenea, compania a interzis angajaților să aducă smartphone-uri la locul de muncă, permițându-le să utilizeze doar telefoane mobile de bază, a relatat canalul rus de știri de pe Telegram „Ostorozhno Novosti” pe 3 august, citând o notă internă a companiei.

O nouă rafinărie a fost aruncată în aer

În altă parte a Rusiei, se pare că a izbucnit un incendiu de proporții la rafinăria de petrol din Syzran, din regiunea Samara, în urma unui atac ucrainean. Rafinăria este situată la aproximativ 800 de kilometri în spatele liniei frontului.

Deși nu a fost clar de la început ce tip de armament a fost folosit în atac, forțele de la Kiev au țintit în repetate rânduri rafinăria cu drone cu rază lungă de acțiune.

Kievul consideră că instalațiile energetice sunt ținte militare legitime, întrucât acestea furnizează combustibil și finanțare pentru mașina de război a Kremlinului.

Ucraina desfășoară o campanie de atacuri în adâncime din ce în ce mai reușită împotriva infrastructurii petroliere ruse, lovind depozitele de petrol, perturbând producția la instalațiile majore și, în unele cazuri, oprind operațiunile pe termen nelimitat.

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Editor : A.R.

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