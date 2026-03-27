Dronele ucrainenilor ajung fără probleme chiar și până la Marea Baltică. Care sunt consecințeleaaa

În noaptea de 26 spre 27 martie, dispozitivul de dronele ucrainene a lansat un atac masiv asupra regiunii Leningrad, a declarat șeful regiunii, Alexander Drozdenco.

„În timpul respingerii atacului, au fost distruse 36 de drone. Conform informațiilor preliminare, nu există victime”, a scris el pe canalul de Telegram, fără a preciza dacă au fost avariate vreunele obiective în urma raidului. Conform înregistrărilor video ale martorilor oculari, analizate de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, exploziile au avut loc în zona porturilor Primorsk și Ust-Luga. Nu există date privind consecințele atacurilor.

Acesta este deja al treilea atac asupra porturilor rusești de la Marea Baltică de la începutul săptămânii. Anterior, acestea au fost ținta unor raiduri pe 23 și 25 martie. Primorsk și Ust-Luga sunt cele mai mari porturi petroliere ale Rusiei de la Marea Baltică. Prin acestea se exportă aproximativ 40% din petrolul rus, adică aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

Potrivit unei surse Reuters, ambele porturi au suspendat încărcarea petrolului încă din 25 martie. Interlocutorul agenției a remarcat că atacurile dronelor ucrainene asupra infrastructurii petroliere a Rusiei îngreunează posibilitatea Moscovei de a profita de criza energetică globală, provocată de războiul SUA și Israelului împotriva Iranului.

Pe fondul atacului cu drone asupra regiunii Leningrad, la aeroportul Pulkovo au fost impuse restricții privind decolarea și aterizarea avioanelor. În consecință, numărul zborurilor întârziate și anulate a depășit 60 în cursul nopții. Conform raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse, în cursul nopții trecute, forțele de apărare antiaeriană (AA) au „doborât și distrus” 85 de drone ucrainene de tip avion. În special, dronele au fost observate în cerul deasupra regiunilor Bryansk, Leningrad, Vologda, Smolensk, Belgorod, Kursk, Pskov și Moscova, precum și deasupra Crimeii ocupate și a Mării Negre.

Conform jurnaliștilor ruși, ca dronele ucrainene să ajungă în regiunea Baltică, acestea ar fi trebuit să treacă peste Belarus, țară care pare că nu are suficientă forță pentru a doborî aparatele aeriene fără pilot.

Editor : A.R.