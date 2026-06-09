Live TV

Drumul către palatul lui Putin din Valdai arată ca șoselele de pe front: A fost acoperit cu plase anti-dronă de frica ucrainenilor

Data publicării:
străzile din Herson protejate cu plase antidrone
Ucrainenii au montat plase antidrone pe distanțe de zeci de kilometri pentru a prinde dronele rusești înainte ca acestea să explodeze. Foto: Profimedia Images

Pe autostrada M-10 din districtul Valdai, regiunea Novgorod, au apărut rețele de protecție împotriva dronelor. Fotografia a fost publicată de jurnalistul Oleg Kashin. Structurile au fost instalate deasupra parcărilor pentru camioane, la mai puțin de 10 kilometri de reședința președintelui rus Vladimir Putin, a aflat „Agenția”. Pe panoramele „Yandex.Maps” și pe imaginile satelitare Google Maps din 2025, aceste structuri nu apar. Astfel de plase sunt utilizate pe scară largă în zona de conflict din Ucraina: ele pot proteja mijloacele de transport împotriva dronelor de mici dimensiuni și a muniției lansate de acestea, a declarat analistul militar Kirill Mihailov.

În același timp, fondatorul grupului de cercetare Conflict Intelligence Team (CIT), Ruslan Leviev, consideră că plasele de pe șoseaua de lângă reședința lui Putin au fost instalate pentru a împiedica repetarea operațiunii „Păianjen”, în cursul căreia forțele de securitate ucrainene au lansat de la distanță drone asupra aerodromurilor strategice rusești din camioane. Dacă un camion cu drone la bord ajunge într-o astfel de parcare, plasele îi vor împiedica să ajungă la țintă, a explicat Leviev în emisiunea „Dozhd”. În opinia sa, șoferul nu va putea opri direct pe autostradă fără a crea obstacole în trafic, de aceea structurile sunt instalate în locurile unde camioanele ar putea staționa.

Operațiunea ucraineană „Păianjenul” a avut loc la 1 iunie 2025 și a reprezentat unul dintre cele mai mari eșecuri ale serviciilor secrete ruse. Conform estimărilor SBU, dronele de atac lansate din camioane au lovit 41 de avioane, inclusiv bombardiere strategice aflate pe mai multe aerodromuri protejate. Pagubele au fost estimate la 7 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii decembrie, Rusia a acuzat Forțele Armate ale Ucrainei de un atac asupra reședinței lui Putin din Valdai, folosind 91 de drone. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat această informație drept falsă, iar liderul american Donald Trump și CIA nu au crezut-o nici ei.

În martie, în jurul reședinței lui Putin din Novgorod au fost instalate șapte turnuri noi pentru sistemele de apărare antiaeriană „Pantsir”, numărul total al acestora ajungând la 27, a calculat „Radio Liberty” pe baza analizei imaginilor din satelit.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
Ramzan Kadîrov la Moscova
2
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
3
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
5
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
Digi Sport
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kim Jong Un în inspecție în noul cartier de zgârie nori din Phenian, Hwasong
„Regimul este mai bogat ca niciodată”. Cum a devenit Coreea de Nord o surpriză economică cu ajutorul Chinei și Rusiei: „O realizare”
Volodimir Zelenski vizitând un spital din prima linie.
„Cea mai rapidă cale”. Cum vede Zelenski sfârșitul războiului cu Rusia
vladimir putin la birou
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui Putin de teamă că ar putea fi folosite de Kiev
Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
Cele cinci condiții ale „troicii europene” pentru încheierea războiului. Ce ar trebui să accepte Putin
Free as a Bird
Avioane NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_TOMAC_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD vs. Eugen Tomac: Social-democrații vor să-și impună măsurile în...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea...
sofer
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali...
WhatsApp Image 2026-06-09 at 14.14.09
Ceartă de la „galoși” și „ceasuri la preț de apartament”. Alfred...
Ultimele știri
Noi arestări în cazul medicului ucis și incendiat în casa lui din Capitală. Doi suspecți ar fi ascuns și vândut bunurile furate
România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanţei comerciale s-a redus cu 7% în 2026
„În ANAF nu toți sunt hoți”. Șeful Fiscului, Adrian Nica: „Colectăm de la lună la lună mai mult, dar mai e mult de lucru”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
Adevărul
Povestea tulburătoare a sașilor din Transilvania. „În 1990, toți au spus: acum să plecăm, până nu închid din...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Criza kerosenului: un expert în aviație explică la ce să ne așteptăm pe aeroporturi în această vară
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Real Madrid, acord cu ”jucătorul de 150 de milioane de euro”! Cel mai scump transfer din...
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
„Scary Movie” înregistrează cel mai bun debut din istoria seriei: încasări de 55 de milioane de dolari la box...
Adevarul
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
A primit amendă pentru că folosea telefonul la volan, deși nu are o mână. Cazul unei femei din Florida a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Idris Elba pune capăt speculațiilor despre James Bond, după ani întregi de zvonuri: “Nu am fost niciodată cu...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani