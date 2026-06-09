Pe autostrada M-10 din districtul Valdai, regiunea Novgorod, au apărut rețele de protecție împotriva dronelor. Fotografia a fost publicată de jurnalistul Oleg Kashin. Structurile au fost instalate deasupra parcărilor pentru camioane, la mai puțin de 10 kilometri de reședința președintelui rus Vladimir Putin, a aflat „Agenția”. Pe panoramele „Yandex.Maps” și pe imaginile satelitare Google Maps din 2025, aceste structuri nu apar. Astfel de plase sunt utilizate pe scară largă în zona de conflict din Ucraina: ele pot proteja mijloacele de transport împotriva dronelor de mici dimensiuni și a muniției lansate de acestea, a declarat analistul militar Kirill Mihailov.

În același timp, fondatorul grupului de cercetare Conflict Intelligence Team (CIT), Ruslan Leviev, consideră că plasele de pe șoseaua de lângă reședința lui Putin au fost instalate pentru a împiedica repetarea operațiunii „Păianjen”, în cursul căreia forțele de securitate ucrainene au lansat de la distanță drone asupra aerodromurilor strategice rusești din camioane. Dacă un camion cu drone la bord ajunge într-o astfel de parcare, plasele îi vor împiedica să ajungă la țintă, a explicat Leviev în emisiunea „Dozhd”. În opinia sa, șoferul nu va putea opri direct pe autostradă fără a crea obstacole în trafic, de aceea structurile sunt instalate în locurile unde camioanele ar putea staționa.

Operațiunea ucraineană „Păianjenul” a avut loc la 1 iunie 2025 și a reprezentat unul dintre cele mai mari eșecuri ale serviciilor secrete ruse. Conform estimărilor SBU, dronele de atac lansate din camioane au lovit 41 de avioane, inclusiv bombardiere strategice aflate pe mai multe aerodromuri protejate. Pagubele au fost estimate la 7 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii decembrie, Rusia a acuzat Forțele Armate ale Ucrainei de un atac asupra reședinței lui Putin din Valdai, folosind 91 de drone. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat această informație drept falsă, iar liderul american Donald Trump și CIA nu au crezut-o nici ei.

În martie, în jurul reședinței lui Putin din Novgorod au fost instalate șapte turnuri noi pentru sistemele de apărare antiaeriană „Pantsir”, numărul total al acestora ajungând la 27, a calculat „Radio Liberty” pe baza analizei imaginilor din satelit.

Editor : A.R.