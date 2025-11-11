Live TV

Duma de Stat a adoptat o nouă lege care reintroduce parțial o practică din era sovietică. Vizați sunt medicii tineri

Doctori
Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a adoptat un proiect de lege care obligă absolvenții facultăților de medicină să lucreze în spitale și clinici de stat timp de până la trei ani, o măsură propusă pentru a atenua lipsa cronică de personal din sistemul public de sănătate al țării.

Conform proiectului de lege, care reintroduce parțial o practică din era sovietică, absolvenții facultăților de medicină vor fi obligați să efectueze o perioadă de „mentorat” în clinici de stat sau municipale acoperite de sistemul de asigurări medicale obligatorii. Ministerul Sănătății din Rusia va decide care absolvenți vor fi afectați, precum și durata totală a mentoratului, scrie The Moscow Times.

Absolvenții care refuză să participe la programul de mentorat vor fi sancționați în funcție de modul în care a fost finanțată educația lor. Cei ale căror studii medicale au fost finanțate în schimbul unei perioade garantate de serviciu public vor trebui să ramburseze alma mater și să plătească o amendă suplimentară de 200%. Absolvenților care s-au finanțat singuri și altor absolvenți li se poate suspenda acreditarea medicală.

Dacă va fi adoptată de Consiliul Federației, camera superioară a parlamentului, și semnată de președintele Vladimir Putin, legea va intra în vigoare la 1 martie 2026 și se va aplica absolvenților din acel an și din anii următori.

Președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, a declarat că personalul medical suprasolicitat și numărul mare de pacienți care depășesc normele recomandate afectează sistemul de sănătate publică din Rusia, ducând la o calitate mai slabă a asistenței medicale. El a citat date care arată că Rusia avea un deficit de aproximativ 23.300 de medici și 63.600 de cadre medicale de nivel mediu la începutul anului 2025.

Camera inferioară a parlamentului a adoptat marți proiectul de lege privind cerințele de muncă cu vot unanim, după corectarea unor proceduri minore, potrivit jurnalistei independente Farida Rustamova.

Ea a citat îngrijorările a doi parlamentari că cerințele de muncă propuse ar putea descuraja tinerii profesioniști din domeniul medical să își îndeplinească obligațiile de mentorat, în special în zonele rurale sau îndepărtate, fără garanții de locuință și alte forme de sprijin, care nu sunt incluse în proiectul de lege.

În sistemul de sănătate sovietic, statul repartiza medicii proaspăt absolvenți la anumite spitale sau clinici pentru o perioadă de trei până la cinci ani.

 

 

