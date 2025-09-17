Live TV

Duma de Stat a Rusiei a votat retragerea din Convenția europeană împotriva torturii. Cum a reacționat Kievul

Data publicării:
Plenary meeting of the State Duma of Russia.
Duma de Stat din Rusia, camera inferioară a legislativului rus Foto: Profimedia

Duma de Stat rusă a votat retragerea din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, anunță Meduza. Proiectul de lege privind denunțarea convenției a fost introdus de președintele Vladimir Putin. O notă explicativă preciza că decizia a fost motivată de „refuzul Consiliului Europei de a accepta un nou membru rus în Comitetul european pentru prevenirea torturii”. Din decembrie 2023, se adaugă în notă, Moscova nu a mai putut participa pe deplin la activitatea comitetului.

„Retragerea din acest tratat internațional nu va slăbi garanțiile legale ale Rusiei împotriva torturii, deoarece țara rămâne parte la o serie de convenții și protocoale cheie care stabilesc standarde substanțiale de protecție și prevăd mecanisme de monitorizare a respectării acestor standarde”, le-a declarat reporterilor Alexander Zhukov, primul vicepreședinte al Dumei de Stat.

Statele membre ale Consiliului Europei au adoptat Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în 1987.

Rusia a ratificat-o în 1998, la doi ani după aderarea la Consiliul Europei. Guvernul rus a elaborat propunerea de retragere din tratat la sfârșitul lunii august.

Potrivit Departamentului Unu pentru proiectul privind drepturile omului, retragerea Rusiei înseamnă că aceasta nu va mai fi obligată să admită inspectori internaționali în închisorile sale, iar deținuții ruși vor pierde posibilitatea de a depune plângeri la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii.

Retragerea Rusiei din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii dovedește că Moscova consideră că „viața și demnitatea umană nu valorează nimic”, a transmis, la sfârșitul lunii august, Ministerul de Externe ucrainean, care acuză Kremlinul de crime de război și tortură sistematică.

Decizia Rusiei de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii reprezintă, în esență, „o recunoaștere a vinovăției” și o tentativă de a evita răspunderea, a adăugat Ministerul de Externe al Ucrainei.

