Crucișătorul nuclear greu rus Amiral Nahimov din clasa Proiectul 1144 a fost în sfârșit scos în larg, marcând o etapă importantă în procesul de revizie și modernizare care se întinde din 1999.

După mai bine de un sfert de secol, programul a costat Rusia aproximativ 5 miliarde de dolari, scrie Defense Express.

De fapt, lucrările efective la navă au început abia în 2013, la 14 ani după ce nava a stat blocată în doc. Odată finalizată, aceasta va înlocui probabil nava-soră Piotr Velikii, care pare să fie acum pe cale de a fi scoasă din serviciu.

Modernizare

Elementul central al modernizării este înlocuirea a 20 de lansatoare de rachete antinavale P-700 Granit învechite cu 80 de lansatoare verticale universale UKSK 3S14, capabile să lanseze rachete Kalibr, Oniks și Zircon. Acest lucru nu numai că integrează arme moderne, dar și extinde gama de misiuni pe care nava le poate îndeplini.

Nu este încă posibil să se confirme din imaginile disponibile dacă această înlocuire a fost într-adevăr efectuată, deși surse rusești au raportat anterior demontarea vechilor lansatoare, astfel încât instalarea noului sistem a avut probabil loc.

De asemenea, pot fi identificate sisteme radar actualizate, care înlocuiesc cele sovietice învechite, precum și un nou tun naval AK-192M de 130 mm în locul vechiului AK-130 de același calibru.

Rapoarte neconfirmate indică, de asemenea, integrarea planificată a sistemelor de apărare aeriană Pantsir-M și Fort-M, împreună cu armele antisubmarin Paket-NK și Otvet. Nu se știe încă dacă acestea au fost instalate, deși există o mică șansă ca ele să fie omise complet pentru a reduce costurile.

Relicvă a Războiului Rece

Dintr-o perspectivă mai largă, Amiral Nakhimov este unul dintre ultimele crucișătoare cu propulsie nucleară existente — o relicvă a Războiului Rece.

Crucișătoarele de luptă din clasa Kirov au fost dezvoltate pentru a contracara submarinele NATO și grupurile de atac ale portavioanelor.

Amiralul Nahimov are un armament puternic, care inițial includea rachete antinavale P-700 Granit, rachete sol-aer S-300F, rachete sol-aer 4K33 Osa-M și mai multe lansatoare de rachete antisubmarin. De asemenea, are o platformă de aterizare pentru elicoptere și facilități sub punte pentru depozitarea a trei elicoptere Kamov Ka-27.

Pentru a permite navei să atingă o viteză mare de peste 30 de noduri, aceasta este echipată cu un sistem combinat nuclear și cu abur, fiecare dintre cele două turbine cu abur fiind conectată la un reactor nuclear și la un cazan alimentat cu petrol care furnizează energie suplimentară.

Nava are o deplasare de peste 24.000 de tone, o lungime de 250 de metri și o lățime de peste 26 de metri.

Unicitatea sa rezidă în propulsia sa: două reactoare nucleare care generează fiecare 150 MW. La începutul anului 2025, ambele reactoare au fost reactivate pentru a confirma că crucișătorul este gata de serviciu.

Vasul este al treilea crucișător de luptă din proiectul 1144 Orlan al Marinei Ruse. Nava a făcut inițial parte din Marina Sovietică sub numele de Kalinin, până când a fost redenumită în 1992 după Pavel Nahimov. Oficial, este desemnată ca „crucișător greu cu propulsie nucleară”, dar, deoarece este cea mai mare navă de război de suprafață în serviciu, în afară de portavioane, clasa Kirov este adesea numită „crucișător de luptă”.

Construcția navei a început la Leningrad la 17 mai 1983, a fost lansat la apă la 25 aprilie 1986 și a intrat în serviciu la 30 decembrie 1988. În 1997, nava a fost trimisă la reparații. De atunci, a petrecut mult mai mult timp în așteptarea modernizării decât pe mare, câștigându-și chiar și printre ruși reputația de epavă plutitoare în valoare de peste 200 de miliarde de ruble.

Practic, din ultimii 37 de ani, nava a fost în serviciu doar 9 ani.

Prestigiu

Justificarea finalizării unui proiect atât de discutabil rezidă în principal în necesitatea de a înlocui nava Piotr Velikii. Deși este mai nouă decât Nahimov, deceniile de serviciu și sistemele învechite și-au lăsat amprenta.

Apelurile de a retrage întreaga clasă Project 1144 sunt respinse la Moscova, deoarece casarea acestora ar fi o lovitură pentru prestigiu. Având în vedere că portavionul Amiral Kuznetsov, care se confruntă cu probleme, urmează să fie scos din serviciu, crucișătoarele Project 1144 rămân ultimele nave de război cu propulsie nucleară de suprafață și cele mai mari nave de război non-portavioane din lume.

Astfel, cu dinții strânși, rușii continuă să investească resurse în Nahimov — un proiect simbolic care consumă miliarde care ar putea fi folosite în războiul împotriva Ucrainei. Din perspectiva Kievului, aceasta este o diversiune binevenită.

Amiral Nakhimov, o relicvă a Războiului Rece. Foto: Profimedia

