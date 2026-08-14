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După ce Ucraina a propus un armistițiu la Marea Neagră, Rusia lansează o amenințare: „Iarna vă va aduce un «îngheț»”

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Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ_ Profimedia Images
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Rusia i-a amenințat pe ucraineni cu un nou „îngheț” în această iarnă, ceea ce pare să indice că Moscova ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice și a populației civile din Ucraina – la doar o zi după ce Kievul a propus Rusiei încetarea reciprocă a atacurilor asupra țintelor civile din Marea Neagră, relatează Kyiv Post.

Ministerul Apărării din Rusia a publicat vineri, 14 august, o fotografie cu o dronă de atac, însoțită de mesajul: „Ca zăpada pe capul tău”. A urmat un mesaj adresat ucrainenilor: „Iarna vă va aduce un «îngheț»”.

Postarea părea să constituie o amenințare cu intensificarea campaniei rusești cu drone odată cu scăderea temperaturilor, vizând, posibil, infrastructura energetică care asigură încălzirea a milioane de ucraineni pe durata iernii.

Cu doar o zi înainte, joi, Ucraina a propus Rusiei încetarea reciprocă a atacurilor asupra navelor civile și a infrastructurii portuare din Marea Neagră. Kievul a transmis propunerea prin intermediul unei țări terțe, a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Ministerul Apărării din Rusia a respins vineri propunerea, afirmând că „Forțele Armate Ruse continuă să lovească infrastructura portuară a Ucrainei și navele aflate pe mare care sunt utilizate în sprijinul Forțelor Armate Ucrainene”.

Propunerea Ucrainei a fost formulată pe fondul faptului că atacurile rusești asupra porturilor ucrainene și asupra transportului maritim comercial au perturbat grav rutele vitale de export ale țării.

Conform Reuters, exporturile de cereale ale Ucrainei au scăzut cu 76% față de aceeași perioadă a anului trecut în prima parte a lunii august, pe fondul intensificării atacurilor care au perturbat comerțul maritim.

Aproximativ 90 % din exporturile agricole ale Ucrainei se efectuează, în mod obișnuit, pe ruta Mării Negre, ceea ce face ca securitatea porturilor și a rutelor maritime să fie de o importanță crucială atât pentru economia ucraineană, cât și pentru aprovizionarea mondială cu alimente.

Miercuri, 12 august, Ucraina a lansat un atac coordonat de amploare asupra orașului Novorossiisk, principalul centru naval și de export de cereale al Rusiei din zona Mării Negre.

Atacul a obligat trei terminale importante de cereale să-și suspende activitatea și a lovit infrastructura navală rusă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a implicat 15 sisteme de rachete, drone aeriene și drone navale fabricate în țară.

Novorossiisk a devenit un refugiu principal pentru Flota Rusiei de la Marea Neagră, după ce atacurile repetate ale Ucrainei au obligat Moscova să-și mute multe dintre navele sale din Crimeea ocupată. 

Kremlinul a folosit deja în trecut atacurile din timpul iernii asupra sistemului energetic al Ucrainei ca armă, vizând centralele electrice, substațiile și alte infrastructuri critice, în încercarea de a lăsa civilii fără electricitate, încălzire și apă.

Andrii Kovalenko, directorul Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, a afirmat că mesajul Rusiei s-ar putea întoarce, în cele din urmă, împotriva propriului popor.

„Rușii știu deja cine va fi responsabil pentru faptul că vor rămâne fără electricitate sau încălzire în această iarnă”, a spus Kovalenko, referindu-se la amenințarea Ministerului Apărării de la Moscova.

El a adăugat că declarația Rusiei se adresa, de fapt, atât rușilor, cât și ucrainenilor.

„Totul se datorează Ministerului Apărării din Rusia. Oglinda funcționează întotdeauna. Ce semeni, aia vei culege”, a spus Kovalenko.

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Editor : A.M.G.

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