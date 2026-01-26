Live TV

După negocierile de la Abu Dhabi, Kremlinul nu renunță la ideea ca Ucraina să cedeze Donbasul: „Nu este un secret”

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia

După două zile de negocieri tilaterale la Abu Dhabi, Kremlinul a susținut luni că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord pentru încetarea luptelor din Ucraina.

Vladimir Putin a susținut de nenumărate ori că Rusia va ocupa cu forța întreaga regiune ucraineană Donbas - din care forțele Moscovei controlează în prezent 90% - dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziţia noastră consecventă, poziţia preşedintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanţă fundamentală pentru partea rusă”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS, conform News.ro.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susţine că a fost convenit între preşedintele american Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul din Alaska din august 2025, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Acest presupus acord, potrivit aceleiaşi surse, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas şi să îngheţe liniile frontului în alte părţi din estul şi sudul Ucrainei, ca o condiţie pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Agenţia de ştiri de stat RIA l-a citat pe Peskov afirmând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce el a numit „discuţii constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi.

Amintim că negociatorii ruşi, ucraineni şi americani au discutat sâmbătă, pentru a doua zi la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului. Întâlnirea s-a încheiat după trei ore. 

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare, 1 februarie, tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american.

Citește și:

„Te simți ca un șobolan încolțit”. Rusia folosește Interpolul pentru a-și vâna criticii din străinătate: procuror CPI vizat în 2024

Kremlinul răstălmăcește rezultatele summitului Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska pentru a dezinforma lumea (ISW)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
5
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi: „Vor să grăbească procesul, însă drumul e lung”
2025 WIF Honors
Actrița Jane Fonda face apel la americani să se solidarizeze împotriva lui Donald Trump: „Este o chestiune de bine sau rău”
Lingouri de aur
Aurul a depășit un record istoric: 5.000 de dolari pe uncie. Care sunt cauzele
sala de bal casa alba
Trump avertizează că oprirea construcției sălii sale de bal ar fi „devastatoare”. Ce spune despre procesul intentat contra proiectului
vladimir putin-donald trump-august 2025
Kremlinul răstălmăcește rezultatele summitului Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska pentru a dezinforma lumea (ISW)
Recomandările redacţiei
Soldier's figure with EU flag, symbolic photo for European army, Soldatenfigur mit EU-Fahne, Symbolfoto fr europische Armee
Românii, împărțiți privind securitatea Europei: jumătate consideră că...
abdullah atas2
Turcul care a omorât în 2015 un polițist român, căutat în toată țara...
drona marea neagra
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în...
gaze aprinse la aragaz
Furnizorii au pregătit primele oferte la gaze pentru 2026, înainte de...
Ultimele știri
„Te simți ca un șobolan încolțit”. Rusia folosește Interpolul pentru a-și vâna criticii din străinătate: procuror CPI vizat în 2024
Reacția IICCMER după declarațiile lui Radu Miruţă despre Nicolae Ceauşescu: „Să adreseze public scuze”
Crima din Cenei. Minorul considerat principalul vinovat nu se mai află în comună
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Bomba lui Mitică Dragomir: Adi Mutu la FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat