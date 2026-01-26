După negocierile de la Abu Dhabi, Kremlinul nu renunță la ideea ca Ucraina să cedeze Donbasul: „Nu este un secret”

După două zile de negocieri tilaterale la Abu Dhabi, Kremlinul a susținut luni că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord pentru încetarea luptelor din Ucraina.

Vladimir Putin a susținut de nenumărate ori că Rusia va ocupa cu forța întreaga regiune ucraineană Donbas - din care forțele Moscovei controlează în prezent 90% - dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziţia noastră consecventă, poziţia preşedintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanţă fundamentală pentru partea rusă”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS, conform News.ro.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susţine că a fost convenit între preşedintele american Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul din Alaska din august 2025, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Acest presupus acord, potrivit aceleiaşi surse, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas şi să îngheţe liniile frontului în alte părţi din estul şi sudul Ucrainei, ca o condiţie pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Agenţia de ştiri de stat RIA l-a citat pe Peskov afirmând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce el a numit „discuţii constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi.

Amintim că negociatorii ruşi, ucraineni şi americani au discutat sâmbătă, pentru a doua zi la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului. Întâlnirea s-a încheiat după trei ore.

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare, 1 februarie, tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american.

Citește și:

„Te simți ca un șobolan încolțit”. Rusia folosește Interpolul pentru a-și vâna criticii din străinătate: procuror CPI vizat în 2024

Kremlinul răstălmăcește rezultatele summitului Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska pentru a dezinforma lumea (ISW)

Editor : A.M.G.