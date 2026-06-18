„E ca și cum ai câștiga la ruletă”. Cotele de război îi exclud pe studenții ruși de la locurile gratuite la universitate

Tinerii ruși care vor să studieze la universitățile de stat din Rusia întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari, din cauză că unitățile de învățământ oferă tot mai multe locuri plătite de la buget copiilor militarilor care luptă în Ucraina. Iar taxele universitare și traiul într-un oraș mare, ca Moscova, fac ca accesul la locurile cu plată să fie aproape imposibil pentru copiii rușilor de rând.

„Copiii SVO, duceți-vă dracului, lăsați-mă să intru la universitate”, spune o adolescentă rusă într-un videoclip de pe TikTok, folosind termenul aprobat de Kremlin (SVO - Operațiune Militară Specială) pentru războiul din Ucraina.

Fata se referă la copiii soldaților ruși care luptă în Ucraina, care beneficiază de tratament preferențial la admiterea la universitate, pe măsură ce concurența pentru locurile finanțate de stat se intensifică în toată Rusia.

Peste 28.000 de studenți au fost admiși în cadrul cotelor destinate participanților la război și copiilor acestora în 2025, aproape dublu față de numărul înregistrat cu un an înainte, a relatat publicația din exil IStories, potrivit The Moscow Times.

Cotele, care fac parte dintr-un sistem mai amplu de beneficii pentru soldați și familiile acestora introdus după invazia pe scară largă a Ucrainei, îi determină pe unii studenți și părinți să se plângă că admiterea este decisă din ce în ce mai mult de statutul de participant la război, mai degrabă decât de rezultatele academice.

„Nu simt că aș concura cu ei din punct de vedere al cunoștințelor, dar ei ocupă toate locurile finanțate din buget”, a declarat pentru The Moscow Times o absolventă de liceu din regiunea Moscovei, care a cerut să rămână anonimă din motive de siguranță.

„Din cauza lor, unii câștigători ai olimpiadelor nu pot obține locuri finanțate de stat”, a spus ea, referindu-se la concursurile naționale pe discipline care oferă adesea avantaje la admitere.

„Și la ce pot spera oamenii obișnuiți?”

Beneficii extinse pentru familiile soldaților

Odată cu deschiderea sezonului de admitere la universități, pe 20 iunie, elevii de liceu din toată țara vor avea dreptul să concureze pentru locuri gratuite în universotăți, finanțate de stat, cunoscute sub denumirea de „locuri la buget”, pe baza notelor obținute la Examenul de Stat Unificat.

De zeci de ani, admiterea la o universitate de stat de prestigiu a reprezentat una dintre cele mai sigure căi către mobilitatea socială ascendentă în Rusia, în special pentru studenții proveniți din familii cu venituri reduse.

Obținerea unui loc „la buget” le-a permis candidaților talentați să obțină diplome prestigioase și să aibă acces la oportunități profesionale care, altfel, ar fi fost inaccesibile pentru ei.

Însă criticii susțin că războiul din Ucraina a dat peste cap acest sistem, acordând prioritate soldaților și membrilor familiilor acestora.

Între timp, lista persoanelor eligibile pentru preferințe la admitere a continuat să se extindă.

În aprilie, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care acordă acest beneficiu văduvelor militarilor căzuți în război, cu condiția ca acestea să nu se fi recăsătorit. Beneficiul se extinde și la văduvele angajaților din cadrul Serviciului Penitenciar Federal și ai Ministerului de Interne, precum și la personalul militar din așa-numitele „republici populare” autoproclamate din Donețk și Lugansk, care au servit începând din 2014.

Începând din acest an, personalul militar și rudele acestora vor putea concura pentru până la un sfert din locurile universitare finanțate de stat.

„Este ca și cum ai câștiga la ruletă”

IStories a constatat că, în aproape 90% dintre programele de studii, personalul militar și copiii acestora, admiși în cadrul cotelor, au obținut note sub pragul necesar în cadrul concursului general de admitere, mai scrie The Moscow Times. Mulți au optat pentru domenii foarte căutate, precum medicina, educația, IT-ul, economia și dreptul.

Concurența pentru locurile „finanțate de la buget” este deosebit de acerbă la instituții de top, precum Universitatea de Stat din Moscova, Școala Superioară de Economie și Institutul de Stat din Moscova pentru Relații Internaționale (MGIMO), ai căror absolvenți ajung adesea să lucreze în administrația publică, mediul de afaceri, domeniul juridic și mass-media.

O absolventă de liceu din regiunea Moscovei a declarat că speră să studieze dreptul la Universitatea de Drept de Stat din Moscova, dar nu este sigură că va reuși să intre la universitate anul acesta.

„A devenit mai greu să intri. Numărul locurilor finanțate de stat se reduce, iar taxele de școlarizare sunt astronomice”, a spus ea.

Un student din primul an la o universitate din Sankt Petersburg a afirmat că sistemul pare din ce în ce mai defavorabil pentru candidații care concurează prin canalele obișnuite de admitere.

„Cred că învățământul superior a devenit de mult un privilegiu în această țară”, a spus el. „Fie accepți că vei plăti pentru studii, fie concurezi la olimpiade. Admiterea prin Examenul de Stat Unificat este ca și cum ai câștiga la ruletă.”

Studentul a spus că familia sa plătește aproximativ 400.000 de ruble (5.520 de dolari) pe an pentru taxele de școlarizare.

„La început, situația asta m-a afectat foarte mult. O fată a obținut un punctaj mai mic decât al meu, dar a primit un loc finanțat de stat, în timp ce eu trebuie să plătesc”, a spus tânărul. „Dar acum m-am împăcat cu ideea și o consider pur și simplu noua normalitate.”

Reducerile au fost reduse

Deși există locuri cu taxă pentru studenții care nu reușesc să obțină un loc „finanțat de la buget”, costurile pot face ca învățământul superior de elită să devină inaccesibil pentru multe familii, mai ales că taxele universitare au crescut vertiginos.

Costul mediu al taxelor de școlarizare pentru primul an la universitățile rusești a crescut cu 10,7% în 2026, a relatat ziarul Kommersant”.

Creșterea a urmat unei decizii a guvernului de a începe, pentru prima dată, reglementarea numărului de locuri universitare cu taxă, eliminând aproximativ 47.000 de locuri cu taxă la nivel național.

La Școala Superioară de Economie din Moscova (HSE), una dintre cele mai prestigioase universități din Rusia, taxa anuală de școlarizare pentru popularul program de comunicare media se ridică la aproape 1 milion de ruble (13.800 de dolari).

Prin comparație, taxa anuală de școlarizare la Universitatea Panthéon-Sorbonne din Franța este de aproximativ 3.000 de euro (3.460 de dolari).

În aprilie, cu puțin timp înainte de Examenul de Stat Unificat, HSE a redus drastic un program de burse care îi ajuta pe studenții din regiunile Rusiei să-și permită taxa de școlarizare, micșorând reducerea maximă a taxei de la 75% la 25% ca parte a eforturilor de „optimizare”.

„Pentru mine și familia mea, acel sistem de reduceri a fost absolut esențial”, a declarat Kirill, un absolvent al HSE al cărui nume a fost schimbat din motive de siguranță. „Chiar și în 2020, când m-am înscris, costurile de școlarizare și de trai la Moscova erau inaccesibile pentru o familie obișnuită din regiunea Krasnodar.”

„Copiii lor nu au făcut nimic”

Pe măsură ce spațiul pentru exprimarea publică a opiniilor divergente este din ce în ce mai restrâns în Rusia, platformele de socializare blocate de autorități au devenit unul dintre puținele locuri în care candidații și părinții discută deschis despre politicile de admitere.

„Acești copii ai militarilor sunt admiși, în mare parte, prin excepții”, a spus mama unui candidat într-un videoclip de pe TikTok. „Nu au fost întotdeauna admiși datorită abilităților lor academice.”

Cu toate acestea, unii beneficiari ai acestei politici o apără.

„Aceasta este cea mai mică dintre problemele cu care te-ai putea confrunta în ceea ce privește admiterea”, a spus un student la comunicare media la HSE, al cărui tată luptă în Ucraina și care administrează un blog de lifestyle despre studiile la Moscova.

Cotele de admitere fac parte dintr-o serie de schimbări mai ample care au remodelat sistemul de învățământ superior din Rusia de la începutul războiului.

Universitățile au extins programele militar-patriotice și cooperarea cu Forțele Armate, în timp ce campaniile de recrutare care vizează studenții au devenit din ce în ce mai vizibile în campusuri de la începutul războiului.

Organizațiile pentru drepturile omului și mass-media independentă au documentat, de asemenea, cazuri de studenți care s-au confruntat cu măsuri disciplinare, exmatriculare sau presiuni din partea conducerii universităților după ce au participat la proteste împotriva războiului sau au criticat public invazia.

O absolventă de liceu din regiunea Moscovei a declarat că înțelege motivele pentru care se acordă beneficii personalului militar, dar a pus sub semnul întrebării extinderea acestora la copiii acestora.

„Acordarea de preferințe la admitere este corectă, dar nu pentru «copiii SVO»”, a spus ea. „Ei nu și-au câștigat acest drept. Da, părinții lor apără onoarea țării… Dar copiii lor, în general, nu au făcut nimic.”

Editor : B.P.