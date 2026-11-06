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„E mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești ca un Iuda”. Medvedev îl laudă, dar nu-l iartă pe Elon Musk

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Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images
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Decizia fondatorului SpaceX, Elon Musk, de a pune la dispoziția Ucrainei serviciul de comunicații prin satelit Starlink după invazia Rusiei l-a transformat pe omul de afaceri american într-un participant la război, a scris Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, pe canalul său de Telegram.

În opinia sa, multimiliardarul „a înțeles încă de la început” în ce scopuri era utilizată tehnologia sa. Medvedev a afirmat că, printre altele, cu ajutorul acesteia s-au lansat atacuri asupra obiectivelor civile, iar separarea sistemului în Starlink (comercial) și Starshield (militar) nu îl exonerează pe Musk de responsabilitatea pentru „sânge”. „Acum i s-a făcut greață. El condamnă războiul. Dar a devenit participant la acest război”, a remarcat Medvedev.

Motivul acestei declarații a fost repostarea de către Musk a unei publicații în care autorul a calificat drept greșeală transferul gratuit către Ucraina a mii de terminale Starlink la începutul războiului. „Ceea ce a început ca acces la internet pentru populația civilă a devenit baza pentru drone ucigașe autonome”, se menționa în mesaj. Omul de afaceri însuși nu a comentat repostarea. Din punctul de vedere al lui Medvedev, Musk „și-a dat seama prea târziu și a recunoscut că a fost o greșeală să pună la dispoziție capacitățile Starlink în scopuri militare”. „Totuși, este întotdeauna mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești până la sfârșit ca un Iuda”, a concluzionat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Postarea redistribuită de Musk a apărut ca răspuns la interviul acordat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, postului de televiziune ZDF. În cadrul acestuia, politicianul i-a mulțumit omului de afaceri pentru punerea la dispoziție a serviciului Starlink, dar nu a fost de acord cu poziția acestuia privind războiul declanșat de Rusia. Zelenski și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la concentrarea puterii și a influenței financiare în mâinile unei singure persoane, subliniind încercările lui Musk de a se amesteca în procesele politice din Europa și Ucraina.

Pe 11 octombrie, pe fondul apropierii dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, Musk l-a susținut pe șeful Casei Albe și a declarat că „Zelenski a mers prea departe”, făcând aluzie la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Acesta a răspuns că Trump și Musk nu pot să-l oprească pe Putin, de aceea „exercită presiune asupra altora”. Atunci, omul de afaceri l-a îndemnat pe Zelenski să demisioneze și l-a învinuit pe acesta pentru faptul că „masacrul continuă”.

Declarațiile lui Musk au coincis cu o serie de defecțiuni ale sistemului Starlink/Starshield, care a început pe 14 octombrie și care este utilizat de trupele ucrainene pe front. Omul de afaceri a adoptat o poziție contradictorie pe parcursul crizei. El a susținut că nu a putut întrerupe conexiunea către Kiev, deoarece sistemul Starshield, destinat nevoilor militare, ar fi controlat de autoritățile americane, și, în același timp, a acuzat Ucraina de încălcarea regulilor de utilizare a serviciului. În plus, surse ale ziarului The Telegraph din Casa Albă l-au numit în mod direct pe Musk principalul inițiator al întreruperii conexiunii.

La rândul lor, oficialii ucraineni au negat acuzațiile privind utilizarea Starlink în operațiuni de atac, subliniind că limitările tehnice ale sistemului civil nu permit utilizarea acestuia în modul descris de Musk. În cele din urmă, pe 23 octombrie, Trump a anunțat că omul de afaceri a restabilit accesul Kievului la Starlink/Starshield.

Editor : A.R.

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