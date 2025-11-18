Live TV

„E o nebunie”. Rușii își bombardează propriile orașe cu bombe ghidate nefuncționale, arată o interceptare a serviciilor ucrainene

Data publicării:
incendiu dupa un Atac cu drone la Belgorod.
Atac cu drone la Belgorod. Foto: Profimedia

O convorbire interceptată de serviciul de spionaj al Ucrainei dezvăluie că un locuitor din Belgorod spune că bombardierele rusești „au aruncat 8 bombe” asupra propriei regiuni în 11 zile, provocând incendii, mașini arse și multiple victime.

Forțele ruse au bombardat în repetate rânduri zone civile din regiunea Belgorod a Rusiei, potrivit unei convorbiri telefonice interceptate recent de serviciile de informații militare ucrainene (HUR), în care un locuitor din zonă descrie incendii, explozii și victime cauzate nu de Ucraina, ci de bombele și dronele rusești.

În convorbirea interceptată, o femeie din zona Graivoron, lângă granița cu Ucraina, îi povestește unui bărbat identificat ca „Serioja” despre o serie de incendii și distrugeri care au izbucnit „ieri”. Ea raportează că cel puțin 12 persoane au fost rănite, mai multe vehicule au fost distruse și mai multe drone au lovit o parcare.

„Serioja, numai ieri 12 persoane au fost rănite în Graivoron”, spune ea.

„Au incendiat două microbuze [marshrutkas, sau autobuze comerciale de tip „taxi de rută”]. Au ars opt mașini – o parcare întreagă. Patru drone au zburat peste parcare... mașinile au ars, a izbucnit un incendiu. Au lovit microbuzele – 14-18 persoane au fost rănite.”

Relatarea ei descrie multiple incendii la infrastructura civilă, atacuri cu drone asupra mașinilor parcate și o scenă haotică de intervenție în situații de urgență. Dar cea mai frapantă parte a apelului este afirmația ei că propria forță aeriană a Rusiei este responsabilă pentru o serie de explozii mortale pe partea lor de graniță.

Femeia îi spune bărbatului că presupune că avioanele rusești au pierdut în repetate rânduri controlul asupra propriilor bombe ghidate, care au căzut apoi asupra zonelor civile din Rusia.

„Timp de 11 zile, bombardierele rusești au aruncat 8 bombe – 8 bombe – pe teritoriul regiunii Belgorod”, spune ea.

„Vă puteți imagina? E o nebunie totală.”

Potrivit HUR, Rusia continuă să atace orașele ucrainene cu bombe aeriene echipate cu module de planare și ghidare. Cu toate acestea, din cauza instabilității tehnice, a calității slabe a fabricației și a erorilor de procedură sau de navigație ale piloților, o parte semnificativă din aceste bombe deviază de la traiectorie sau vizează în mod neintenționat obiective greșite – lovind adesea orașe rusești situate în apropierea frontierei.

Regiunea Belgorod se află direct sub traiectoriile de zbor ale multor atacuri aeriene rusești care vizează estul Ucrainei, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la astfel de incidente.

Autoritățile ruse acuză în mod regulat Ucraina că bombardează regiunea, dar imaginile de pe rețelele sociale și interceptările repetate ale HUR indică din ce în ce mai mult că propria activitate militară a Rusiei – inclusiv bombele rătăcite și „focul prietenos” – sunt responsabile pentru o mare parte din distrugeri.

În declarația sa, HUR a promis:

„Pentru fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean, va exista o pedeapsă justă.”

Apelurile interceptate recent au dezvăluit, de asemenea, înrăutățirea condițiilor din armata rusă. Un soldat s-a plâns de lipsa proviziilor de bază, ceea ce a dus la moartea unor soldați în timpul transportului proviziilor, în timp ce altul a recunoscut că diverse categorii de personal – inclusiv bucătari – erau folosiți ca infanterie în timpul atacurilor frontale.

La începutul anului trecut, Kyiv Post a intervievat-o și pe „Maria”, o ascultătoare profesionistă din cadrul HUR, care a afirmat că lucrurile „nebunești” auzite în convorbirile interceptate sunt, de fapt, reale, în ciuda naturii lor adesea scandaloase.

„Toate sunt reale, chiar dacă pot părea nebunești. Uneori nu-mi vine să cred ce aud, dar asta e situația”, a spus ea.

Editor : A.R.

