În cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu oligarhii, care a avut loc pe 26 martie după congresul Uniunii Ruse a Industrialiștilor și Antreprenorilor (RSPP), Vladimir Putin și-a exprimat intenția de a continua războiul împotriva Ucrainei și a propus marilor întreprinderi să facă contribuții voluntare la buget.

Informația este relatată de The Bell, citând surse familiarizate cu conținutul discuției. „Au spus: vom lupta”, a redat esența discursului lui Putin una dintre surse. „Vom merge până la granițele Donbasului”, a adăugat alta.

Unii oameni de afaceri au răspuns la cerere chiar în cadrul întâlnirii. Suleiman Kerimov a promis să contribuie cu 100 de miliarde de ruble, susțin sursele The Bell. Inițiativa a fost susținută de cel puțin încă un om de afaceri important prezent la întâlnire, deși acesta nu a precizat suma contribuției sale.

Potrivit unuia dintre interlocutorii publicației, ideea de a „stimula afacerile într-o perioadă dificilă pentru țară” îi aparține șefului „Rosneft”, Igor Sechin, care a prezentat-o cu o zi înainte într-o scrisoare adresată lui Putin, propunând ca mecanism de atragere a fondurilor emiterea de obligațiuni militare.

Apelul adresat oligarhilor a fost lansat pe fondul unui deficit bugetar record și al cheltuielilor de război în creștere rapidă. Potrivit datelor Institutului Gaidar, deficitul bugetar la sfârșitul anului 2026 ar putea depăși de două ori valoarea de 3,8 trilioane de ruble prevăzută de Ministerul Finanțelor.

Veniturile bugetului de stat vor fi cu 3 trilioane mai mici decât cele planificate de 40,2 trilioane, iar cheltuielile, dimpotrivă, vor crește cu aproximativ 1 trilion. În același timp, deja la sfârșitul lunii februarie, potrivit estimărilor Alfa-Bank, „gaura” a ajuns la 3,2 trilioane de ruble, apropiindu-se foarte mult de planul anual.

Conform datelor Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), deficitul real al bugetului federal al Rusiei pentru anul 2025 a fost de 8,01 trilioane de ruble, în loc de cele 5,65 trilioane oficiale. Moscova încearcă să ascundă „pierderile dureroase cu ajutorul unor cifre cosmetizate”, în timp ce aproape toate sectoarele economiei înregistrează o scădere, se menționează în comunicatul serviciului de informații german.

În același timp, cheltuielile militare rămân principalul post de cheltuieli. În 2026, pentru „apărarea națională” sunt prevăzute 12,9 trilioane de ruble — 29,3% din totalul cheltuielilor bugetare, ceea ce echivalează cu 248,6 miliarde de ruble pe săptămână. Această sumă depășește bugetele anuale ale 62 de entități administrative ale Federației Ruse. Împreună cu cheltuielile pentru forțele armate, cheltuielile ajung la 17 trilioane de ruble — cea mai mare parte a bugetului.

„Economia rusă a intrat în zona morții”, scrie Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Carnegie Russia Eurasia Centre din Berlin, comparând situația cu altitudini de peste 8.000 de metri, unde organismul se consumă mai repede decât se poate reface.

„Au trecut doar două luni de la începutul anului, iar bugetul este deja făcut bucăți”, constată Alexander Kolyandr, cercetător principal la Center for European Policy Analysis (CEPA). În opinia sa, dacă se mențin cheltuielile militare atât de ridicate, finanțarea economiei civile, deja în stagnare, va fi „sacrificată”.

Editor : A.R.