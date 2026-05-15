Deteriorarea bruscă a previziunilor economice, anunțată la începutul săptămânii de Ministerul Dezvoltării Economice, amenință să agraveze problemele bugetare, iar pentru a echilibra bugetul, guvernul va fi nevoit fie să reducă cheltuielile, fie să majoreze din nou impozitele, avertizează economiștii chestionați de Reuters.

Conform noii evaluări a Ministerului Dezvoltării Economice, în acest an PIB-ul Rusiei va crește cu doar 0,4%. Aceasta este o valoare de trei ori mai mică decât prognoza anterioară (1,3%), de 2,5 ori mai mică decât creșterea economică de anul trecut (1%) și de peste 10 ori mai mică decât ritmul de creștere economică din anii 2023-2024. În același timp, au fost reduse prognozele privind PIB-ul nominal, cursul dolarului și volumul producției de petrol: în acest an, acestea vor fi la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani (511 milioane de tone).

Ținând cont de noile date de intrare, nivelul maxim al cheltuielilor bugetului federal pentru anul viitor, în conformitate cu regula bugetară, ar trebui să fie de aproximativ 43,1 trilioane, a calculat economistul-șef al VTB, Rodion Latypov. Aceasta este cu 3 trilioane de ruble mai puțin decât se prevede în planul bugetar pentru 2027 și cu 1 trilion mai puțin decât în anul curent.

Dmitri Polevoi, directorul de investiții al companiei de administrare a fondurilor „Astra”, oferă estimări similare: dacă nu se încalcă regula bugetară, guvernul va putea cheltui anul viitor doar 44,1-44,6 trilioane de ruble. Iar asta înseamnă că autoritățile vor trebui fie să reducă cheltuielile cu 1,5-3 trilioane de ruble, fie să găsească venituri suplimentare de aceeași valoare, conform calculelor lui Polevoy.

„O rublă mai puternică și o economie slabă duc la o scădere a veniturilor din impozite, ceea ce ridică o întrebare interesantă: de unde se vor lua banii? Perspectivele unei creșteri a deficitului bugetar în acest an și a unei noi majorări a impozitelor în anul următor, cel mai probabil pentru mediul de afaceri, devin din ce în ce mai probabile”, subliniază bancherul de investiții Evgheni Kogan.

Reducerea cheltuielilor într-un context geopolitic neschimbat este un scenariu puțin probabil, sunt de acord Polevoy și Latypov. În plus, în istoria Rusiei nu au existat încă precedente în care bugetul să se reducă în ruble nominale. În consecință, va trebui să se caute noi surse de venit, iar oficialii discută deja despre „impozitul pe profitul excepțional”, amintește Polevoy. Se preconizează că acesta va trebui plătit de companiile miniere de aur și metalurgice,

Dar orice măsuri suplimentare de mobilizare a veniturilor, inclusiv prin intermediul windfall tax sau al altor impozite, nu vor face decât să amplifice riscurile pentru economie, avertizează Polevoy: „Profiturile companiilor în 2026 continuă să scadă, multe companii private nu mai au rezerve de rezistență, întreprinderile mici „rezistă” cu ultimele forțe, prin urmare, orice taxe suplimentare nu vor face decât să agraveze situația, afectând dinamica investițiilor și a salariilor din cauza reducerii inevitabile a cheltuielilor cu forța de muncă, iar pe unii îi va aștepta chiar falimentul”.

Pentru a acoperi bugetul militar, care „consumă” aproape 40% din totalul fondurilor din trezoreria federală, anul trecut Ministerul Finanțelor a majorat impozitul pe profit, a introdus o scară diferențiată a impozitului pe venit și a planificat să colecteze peste 3 trilioane de ruble din venituri suplimentare. Însă deficitul bugetului pentru 2025 a depășit de cinci ori planul inițial, iar impozitele au trebuit majorate din nou. Începând cu 2026, TVA-ul a fost majorat la 22%, iar reforma fiscală pentru întreprinderile mici a fost lansată. În ciuda acestui fapt, până la sfârșitul lunii aprilie, „gaura” din trezoreria federală a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble, depășind de două ori nivelul de anul trecut (la aceleași date) și de 1,5 ori planul pentru întregul an.

Ministrul finanțelor, Anton Siluanov, a promis în martie că va urmări echilibrarea bugetului federal prin optimizarea cheltuielilor și legalizarea economiei, fără a majora impozitele. Miercuri, 13 mai, el a calificat drept „speculații” informațiile privind o posibilă creștere a sarcinii fiscale.

În același timp, șeful Ministerului Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, a admis în martie posibilitatea unor prelevări suplimentare din renta naturală în mai multe sectoare. Miercuri, Siluanov a asigurat din nou că principalele modificări ale sistemului fiscal au fost adoptate, numind ca obiectiv al autorităților trecerea la o creștere echilibrată „fără stimularea economiei prin buget”.

Rămâne de văzut cum va reveni la creștere economia, care a intrat pe o traiectorie de război și care, în acest an, a început să înregistreze o scădere anuală pentru prima dată în ultimii trei ani, în contextul presiunii fiscale. „Ce va genera creșterea, dacă consumatorii nu vor cheltui mai mult, investițiile au scăzut în ultimii doi ani, iar politica bugetară nu va fi, cel puțin, una stimulativă?”, se întreabă Anton Tabakh, economistul-șef al agenției de rating „Expert RA”.

„Creșterea impozitelor afectează un cerc mai larg de companii, reducând potențialul lor de investiții și de distribuire a dividendelor. Reducerea ratelor dobânzilor este puțin probabil să aibă un astfel de efect — noile restricții macroprudențiale impuse băncilor au diminuat posibilitățile de stimulare a creditării, în primul rând pentru creditarea afacerilor și a ipotecilor”, enumeră Tabakh.

