Live TV

Analiză Economia Rusiei a ajuns pe marginea prăpastiei. Putin ar fi obligat să majoreze încă o dată impozitele

Data publicării:
vladimir putin
Foto: Profimedia

Deteriorarea bruscă a previziunilor economice, anunțată la începutul săptămânii de Ministerul Dezvoltării Economice, amenință să agraveze problemele bugetare, iar pentru a echilibra bugetul, guvernul va fi nevoit fie să reducă cheltuielile, fie să majoreze din nou impozitele, avertizează economiștii chestionați de Reuters.

Conform noii evaluări a Ministerului Dezvoltării Economice, în acest an PIB-ul Rusiei va crește cu doar 0,4%. Aceasta este o valoare de trei ori mai mică decât prognoza anterioară (1,3%), de 2,5 ori mai mică decât creșterea economică de anul trecut (1%) și de peste 10 ori mai mică decât ritmul de creștere economică din anii 2023-2024. În același timp, au fost reduse prognozele privind PIB-ul nominal, cursul dolarului și volumul producției de petrol: în acest an, acestea vor fi la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani (511 milioane de tone).

Ținând cont de noile date de intrare, nivelul maxim al cheltuielilor bugetului federal pentru anul viitor, în conformitate cu regula bugetară, ar trebui să fie de aproximativ 43,1 trilioane, a calculat economistul-șef al VTB, Rodion Latypov. Aceasta este cu 3 trilioane de ruble mai puțin decât se prevede în planul bugetar pentru 2027 și cu 1 trilion mai puțin decât în anul curent.

Dmitri Polevoi, directorul de investiții al companiei de administrare a fondurilor „Astra”, oferă estimări similare: dacă nu se încalcă regula bugetară, guvernul va putea cheltui anul viitor doar 44,1-44,6 trilioane de ruble. Iar asta înseamnă că autoritățile vor trebui fie să reducă cheltuielile cu 1,5-3 trilioane de ruble, fie să găsească venituri suplimentare de aceeași valoare, conform calculelor lui Polevoy.

„O rublă mai puternică și o economie slabă duc la o scădere a veniturilor din impozite, ceea ce ridică o întrebare interesantă: de unde se vor lua banii? Perspectivele unei creșteri a deficitului bugetar în acest an și a unei noi majorări a impozitelor în anul următor, cel mai probabil pentru mediul de afaceri, devin din ce în ce mai probabile”, subliniază bancherul de investiții Evgheni Kogan.

Reducerea cheltuielilor într-un context geopolitic neschimbat este un scenariu puțin probabil, sunt de acord Polevoy și Latypov. În plus, în istoria Rusiei nu au existat încă precedente în care bugetul să se reducă în ruble nominale. În consecință, va trebui să se caute noi surse de venit, iar oficialii discută deja despre „impozitul pe profitul excepțional”, amintește Polevoy. Se preconizează că acesta va trebui plătit de companiile miniere de aur și metalurgice,

Dar orice măsuri suplimentare de mobilizare a veniturilor, inclusiv prin intermediul windfall tax sau al altor impozite, nu vor face decât să amplifice riscurile pentru economie, avertizează Polevoy: „Profiturile companiilor în 2026 continuă să scadă, multe companii private nu mai au rezerve de rezistență, întreprinderile mici „rezistă” cu ultimele forțe, prin urmare, orice taxe suplimentare nu vor face decât să agraveze situația, afectând dinamica investițiilor și a salariilor din cauza reducerii inevitabile a cheltuielilor cu forța de muncă, iar pe unii îi va aștepta chiar falimentul”.

Pentru a acoperi bugetul militar, care „consumă” aproape 40% din totalul fondurilor din trezoreria federală, anul trecut Ministerul Finanțelor a majorat impozitul pe profit, a introdus o scară diferențiată a impozitului pe venit și a planificat să colecteze peste 3 trilioane de ruble din venituri suplimentare. Însă deficitul bugetului pentru 2025 a depășit de cinci ori planul inițial, iar impozitele au trebuit majorate din nou. Începând cu 2026, TVA-ul a fost majorat la 22%, iar reforma fiscală pentru întreprinderile mici a fost lansată. În ciuda acestui fapt, până la sfârșitul lunii aprilie, „gaura” din trezoreria federală a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble, depășind de două ori nivelul de anul trecut (la aceleași date) și de 1,5 ori planul pentru întregul an.

Ministrul finanțelor, Anton Siluanov, a promis în martie că va urmări echilibrarea bugetului federal prin optimizarea cheltuielilor și legalizarea economiei, fără a majora impozitele. Miercuri, 13 mai, el a calificat drept „speculații” informațiile privind o posibilă creștere a sarcinii fiscale.

În același timp, șeful Ministerului Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, a admis în martie posibilitatea unor prelevări suplimentare din renta naturală în mai multe sectoare. Miercuri, Siluanov a asigurat din nou că principalele modificări ale sistemului fiscal au fost adoptate, numind ca obiectiv al autorităților trecerea la o creștere echilibrată „fără stimularea economiei prin buget”.

Rămâne de văzut cum va reveni la creștere economia, care a intrat pe o traiectorie de război și care, în acest an, a început să înregistreze o scădere anuală pentru prima dată în ultimii trei ani, în contextul presiunii fiscale. „Ce va genera creșterea, dacă consumatorii nu vor cheltui mai mult, investițiile au scăzut în ultimii doi ani, iar politica bugetară nu va fi, cel puțin, una stimulativă?”, se întreabă Anton Tabakh, economistul-șef al agenției de rating „Expert RA”.

„Creșterea impozitelor afectează un cerc mai larg de companii, reducând potențialul lor de investiții și de distribuire a dividendelor. Reducerea ratelor dobânzilor este puțin probabil să aibă un astfel de efect — noile restricții macroprudențiale impuse băncilor au diminuat posibilitățile de stimulare a creditării, în primul rând pentru creditarea afacerilor și a ipotecilor”, enumeră Tabakh.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
moscova
Cum a ajuns partidul „Oameni Noi”, creat de Kremlin pentru a controla voturile anti-Putin, a doua forță politică din Rusia
steagul rusiei deasupra gardului unei inchisori
Numărul rușilor aflați la închisoare a scăzut cu 180.000 de când Putin a început războiul. Cum s-a ajuns în această situație
friedrich merz
Merz respinge indirect propunerea lui Putin privind eventuale negocieri cu Rusia: „Europa s-a trezit”
daniel daianu
Daniel Dăianu respinge scenariul unui „dezastru economic”, după noile date INS: „Alternativa era să fie tăiate veniturile oamenilor”
teheran
„Cumpărăm doar pâine și cartofi”. Cum a schimbat războiul viața iranienilor: inflație de peste 53% și alimente tot mai scumpe
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
Baza Mihail Kogălniceanu
În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”...
vasile dincu la o sedinta
„Societatea se aștepta să fie jucător”. Ce crede Vasile Dîncu (PSD)...
Donald Trump și JD Vance
Donald Trump ar păstra o scrisoare secretă pentru JD Vance, în cazul...
Ultimele știri
Documentul obligatoriu pe care șoferii trebuie să îl aibă în mașină la ieșirea din țară. Ce riscuri pot apărea la trecerea graniței
Cu cine împarte celula Nicolas Maduro în închisoarea din New York. Fiul fostului președinte venezuelean face dezvăluiri
Ziua Internațională a Familiei, celebrată pe 15 mai în România: Cum a luat naștere conceptul și ce rol are în societatea modernă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Au construit o groapă de gunoi pe munte, acum UE cere 6,5 milioane de euro înapoi. Cum încearcă CJ Suceava să...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...