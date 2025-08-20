O parte esențială a capacității militare de proiecție a forței rusești pe distanțe lungi – rachetele de croazieră lansate de un bombardier strategic de mari dimensiuni, aflat la mii de kilometri distanță de țintă – este aproximativ jumătate din cea de acum un an.

O analiză a datelor și platformelor de informații ale Forțelor Aeriene Ucrainene, realizată de Kyiv Post, estimează că flota de bombardiere a Rusiei are mai puține avioane operaționale, iar producătorii ruși de rachete par să livreze mai puține rachete către aerodromurile militare. În plus, atacurile cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au vizat fabricile de rachete rusești, scrie Kyiv Post.

Citatând surse din SBU, agenția națională de spionaj a Ucrainei, grupul ucrainean de cercetare în domeniul securității a raportat marți că flota de bombardiere grele a Rusiei a reușit să lanseze în medie 33 de rachete de croazieră într-un atac masiv nocturn în lunile aprilie și mai, iar în iunie și iulie cifra a scăzut la o medie de 19 rachete de croazieră.

Raportul a făcut legătura între slăbirea puterii atacurilor cu rachete rusești împotriva locuințelor și afacerilor civililor ucraineni și îndrăzneața operațiune Spiderweb a SBU din 1 iunie, care a atacat flota de bombardiere grele a Rusiei.

Citește și

Noi imagini din operațiunea „Pânza de păianjen”. Momentul în care ucrainenii atacă un bombardier rusesc, lângă avioane deja în flăcări

Operațiunea Spiderweb

Operatorii SBU care pilotau drone FPV ascunse în camioane civile de marfă și lansate în apropierea a patru baze aeriene militare rusești importante au distrus sau avariat 41 de aeronave ale Forțelor Aerospatiale Rusești la sol, după cum arată imaginile video ale atacurilor. Armata ucraineană a afirmat că aproximativ unul din trei bombardiere grele din întreaga Forță Aeriană Rusă a fost scos din funcțiune.

Tipurile de bombardiere lovite în atacurile surpriză cu drone în adâncul Rusiei au inclus bombardiere turbopropulsate subsonice Tu-95MS (NATO: „Bear”), bombardiere supersonice Tu-160 (NATO: „Blackjack”) și bombardiere supersonice Tu-22M (NATO: „Backfire”).

Pierderile suferite de flota de bombardiere a Rusiei în urma operațiunii Spiderweb, potrivit acelui raport, sunt în mare parte responsabile pentru scăderea cu 42% a numărului de rachete de croazieră lansate din aer de Kremlin asupra Ucrainei, se arată în articol.

Numărul rachetelor lansate în atacurile nocturne ale Rusiei împotriva locuințelor și afacerilor civililor ucraineni este în scădere, dar cauzele sunt probabil mai multe decât doar deficitul de bombardiere, au afirmat alte surse.

Foto Profimedia

2024

În ciuda succesului operațiunii Spiderweb, unele dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei împotriva Ucrainei au avut loc în săptămânile imediat următoare: 479 de drone și 20 de rachete în perioada 8-9 iunie; peste 200 de drone și 41 de rachete de croazieră lansate din aer (împreună cu alte 20 de tipuri de rachete) pe 29 iunie; și 539 de drone și 11 rachete de croazieră lansate din aer în perioada 3-4 iulie.

Dar puterea de foc rusă desfășurată împotriva Ucrainei în 2024 a fost și mai gravă. Probabil cel mai devastator atac din întregul război a avut loc în perioada 26-27 august 2024 și a implicat 127 de rachete, dintre care aproximativ 70% erau rachete de croazieră și 30% rachete balistice.

În august 2024, bombardierele rusești, conform datelor din surse deschise, au lansat probabil 80-90 de rachete de croazieră asupra țintelor din Ucraina. În noiembrie 2024, în timpul atacurilor rusești care probabil aveau ca scop distrugerea rețelei electrice a Ucrainei (atacuri care au eșuat), au fost lansate din nou între 80 și 90 de rachete de croazieră.

2025

În iulie 2025, ultima lună completă de atacuri, cifra a fost de aproximativ 30 de rachete de croazieră lansate din aer, au descoperit cercetătorii de la Kyiv Post. Chiar și cu trei luni înainte, în 6-7 martie, în cadrul celui mai puternic atac cu rachete rusești asupra Ucrainei din acea lună, bombardierele rusești au lansat 35 de rachete de croazieră, potrivit rapoartelor.

Tendința descendentă s-a menținut în august 2025. În cadrul celui mai recent atac aerian masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, în noaptea de 18-19 august, bombardierele rusești au lansat doar cinci rachete de croazieră Kh-101, dar planificatorii de atac ai Kremlinului au întărit atacul cu cinci rachete balistice care transportau focoase de până la 800 de kilograme și lansate de la sol, precum și 230 de drone, unele transportând focoase în intervalul 50-90 de kilograme, iar altele fiind utilizate ca momeală.

Unitățile ucrainene de apărare aeriană au revendicat ulterior doborârea a două rachete balistice și a patru rachete de croazieră, precum și a peste 80% din drone. Armele care și-au atins țintele au avariat grav infrastructura energetică din orașele Kremenchuk și Poltava. Sumî, Dnipro, Odesa și Kiev au fost, de asemenea, lovite. Conform rapoartelor, 8 civili au murit și 21 au fost răniți.

Cel mai recent atac rus, în noaptea de 19-20 august, a fost mai puțin ambițios și mai puțin mortal: 2 rachete balistice sol-sol (1 doborâtă), 91 de drone (61 doborâte) și niciun rachetă de croazieră lansată de bombardiere, potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene Ucrainene de miercuri.

Capacitatea Rusiei de a produce rachete de croazieră

Rapoartele publicate de serviciile de informații militare ucrainene sugerează că industria de armament a Rusiei asamblează probabil între 30 și 50 de rachete de croazieră lansate din aer pentru Forțele Aerospatiale Ruse în fiecare lună. Accesul la echipamente electronice militare de înaltă calitate fabricate în afara Rusiei este o problemă confirmată.

Potrivit agenției de informații militare a Ucrainei, HUR, cea mai comună rachetă de croazieră fabricată de Rusia în cantități mari, Kh-59, conține zeci de componente avansate vândute de firme americane (Cypress Semiconductor, Texas Instruments, Analog Devices, Marvell Technology, Intel, Spansion, Linear Technology, Skyworks Solutions, Maxim Integrated Products, Integrated Silicon Solutions), precum și câteva din Europa (MTechnology – Elveția, NXP Semiconductors – Olanda). Sancțiunile în vigoare au redus, dar nu au eliminat accesul Rusiei la aceste piese critice.

Cea mai avansată rachetă de croazieră lansată din aer a Rusiei, Kh-101, așa cum este produsă în prezent, conține cel puțin 138 de componente electronice specifice de calitate militară, produse în mare parte în SUA și, prin urmare, supuse sancțiunilor, cu câteva componente produse în Taiwan, China, Olanda și Japonia. Taiwanul a impus interdicții limitate la exportul de componente cu dublă utilizare către Rusia; China nu a făcut acest lucru.

Conform surselor deschise, Ucraina a atacat fabricile rusești de rachete de croazieră de cel puțin două ori: în 28-29 mai 2025 și în 11 august 2025.

Primul atac care a lovit Biroul de Proiectare Raduga din regiunea Moscovei a fost cel mai mare atac cu drone al Ucrainei din timpul războiului, potrivit unor rapoarte, cu aproape 300 de drone lansate asupra fabricii sau în spațiul aerian din alte părți ale Rusiei ca momeală.

Lovituri de dronă

Declarațiile oficiale rusești au afirmat că toate dronele au fost doborâte fără a provoca pagube. Cu toate acestea, știrile independente și rețelele sociale locale au arătat că, cel mai probabil, au existat lovituri și incendii în ateliere și clădiri ale liniei de asamblare. Estimările privind numărul de lovituri au variat între 10 și 20 de aeronave.

Se raportează că 10-15 drone cu rază lungă de acțiune au lovit fabrica de instrumente Arzamas din regiunea Nijni Novgorod pe 11 august. Fabrica produce componente pentru rachetele de croazieră Kh-101, Kh-32 și Kh-59, precum și echipamente electronice militare pentru avioane. Cel puțin trei drone au lovit fabrica. Au fost raportate incendii și pagube structurale. Oficialii fabricii au declarat că toate dronele au fost doborâte și că atacul nu a afectat producția.

Editor : Sebastian Eduard