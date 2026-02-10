Viceministrul rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că o eventuală soluționare a conflictului din Ucraina trebuie să includă garanții de securitate pentru Moscova, argumentând că orice acord de pace ar fi imposibil fără acestea, scrie Kyiv Independent.

„Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie să țină cont de interesele de securitate ale Ucrainei, dar, desigur, interesele de securitate ale Rusiei sunt cele mai importante”, a declarat marți, 10 februarie, Grușko pentru mass-media rusă.

El a afirmat că liderii Uniunii Europene nu au reușit să răspundă preocupărilor Moscovei.

„Dacă analizați cu atenție toate declarațiile făcute de liderii Uniunii Europene, veți observa că nimeni nu vorbește despre garanții pentru securitatea Rusiei”, a mai spus oficialul rus de rang înalt.

„Acesta este un element cheie pentru ajungerea la un acord. Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”, a adăugat el.

Grușko a afirmat că potențialele garanții de securitate pentru Rusia ar include unele dintre cererile formulate de Moscova de la lansarea invaziei, inclusiv interzicerea aderării Ucrainei la NATO.

El a respins, de asemenea, desfășurarea de trupe străine în Ucraina, propusă de Kiev ca posibilă garanție de securitate.

Declarațiile sale vin în contextul în care Ucraina, Rusia și Statele Unite continuă negocierile trilaterale menite să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani. Cea mai recentă rundă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în perioada 4-5 februarie, iar discuțiile sunt preconizate să continue săptămâna aceasta, cel mai probabil în Statele Unite.

Amintim că șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a afirmat că Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova.

Editor : A.M.G.