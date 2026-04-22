Elevii din Rusia sunt învățați de psihiatri și polițiști din penitenciare despre pericolul accesării aplicațiilor interzise

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Shutterstock

În școlile din Rusia au început să se țină lecții despre pericolele utilizării serviciilor VPN, la care sunt invitați polițiști, psihiatri și angajați ai Serviciului Federal de Executare a Pedepselor (FSIN). Instituțiile de învățământ raportează despre aceste evenimente pe paginile lor de pe „VKontakte”, a remarcat „Verstka”.

Astfel, la Centrul de Educație nr. 10 din Irkutsk, în cadrul programului „Desantul juridic”, elevilor li s-au ținut mai multe prelegeri despre pericolele mijloacelor de ocolire a blocajelor. Una dintre ele se numea „Utilizarea VPN-ului – circumstanță agravantă la comiterea infracțiunilor”, iar alta – „VPN-ul în afara legii. Ce se poate și ce nu se poate face acum pe internet”. Prelegerile pentru copii și părinții lor au fost susținute de angajați ai poliției, ai dispensarului psihoneurologic regional, ai Comitetului Antidrog, ai Serviciului Federal Penitenciar și ai Poliției Rutiere. La școala nr. 32 din Irkutsk a avut loc un eveniment similar: „Interzicerea utilizării serviciilor VPN: ce trebuie să știți?”. În cadrul acestuia, elevilor li s-a vorbit despre riscurile scurgerii de date.

La Școala nr. 81 din localitatea Yulovskiy Salsk, din regiunea Rostov, s-au organizat „discuții despre siguranța pe internet” cu elevii, în cadrul cărora s-a explicat ce înseamnă „datele personale, amprenta digitală și anonimatul în rețea” și s-a vorbit despre „riscurile utilizării VPN-ului”. „Copiii mai mari au făcut cunoștință cu articolele privind contravențiile administrative și cu articolele din Codul penal al Federației Ruse. Se pare că internetul este un spațiu public, unde acțiunile noastre (fotografii, comentarii, videoclipuri) pot fi inacceptabile și chiar periculoase”, au menționat reprezentanții școlii.

De asemenea, școlile din regiunile Arkhangelsk și Vladimir, din districtul Khanty-Mansi și din Ekaterinburg au raportat despre prelegeri dedicate „riscurilor” VPN-urilor. Ministerul Educației din regiunea Vologda a informat că elevii locali din clasa a IX-a au discutat despre securitatea cibernetică în cadrul „Lecției digitale”. În special, li s-a explicat „de ce sunt periculoase serviciile VPN gratuite și neverificate și cum pot acestea să ofere acces la datele personale și la dispozitive”. Elevii au fost învățați să-și protejeze datele prin intermediul unor „simulatoare online sub formă de jocuri”.

Autoritățile ruse au început să ia măsuri împotriva serviciilor VPN după blocarea celor mai populare aplicații de mesagerie din țară, WhatsApp și Telegram. Potrivit unor surse ale publicației The Bell, în spatele acestei campanii se află Serviciul al Doilea al FSB, responsabil cu apărarea ordinii constituționale împotriva opoziției și cu combaterea terorismului. Interlocutorii publicației au afirmat că Vladimir Putin i-a încredințat șefului serviciului, Alexei Sedov, sarcina de a „restabili ordinea” pe internet.

Ministrul Dezvoltării Digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev, a declarat la sfârșitul lunii martie că ministerului său i s-a dat sarcina de a reduce utilizarea VPN-urilor în Rusia. Surse ale Forbes au afirmat că Putin a cerut, într-o „instrucțiune secretă”, limitarea mijloacelor de ocolire a blocajelor. La Kremlin s-a declarat că nu se știe nimic despre un astfel de document.

Editor : A.R.

