Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. FOTO: Profimedia Images

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat miercuri pe Vladimir Putin că ţara sa va susţine un proces care să asocieze "toate părţile" în favoarea păcii în Ucraina, potrivit preşedinţiei turce.

În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său rus, "preşedintele Erdogan a dat asigurări că urmăreşte îndeaproape evoluţia procesului de pace şi că Turcia (...) susţine abordările menite să stabilească o pace durabilă cu participarea tuturor părţilor", vizând, fără a o numi, şi Ucraina, informează AFP, potrivit Agerpres.

În comunicatul său, preşedinţia turcă afirmă de asemenea că Vladimir Putin "i-a mulţumit preşedintelui Erdogan pentru că a găzduit negocieri de pace".

Din luna mai, Turcia a găzduit de trei ori, la Istanbul, negocieri diplomatice între Kiev şi Moscova, care nu au permis avansuri majore, dar au dus la schimburi de prizonieri.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Ankara a reuşit să-şi menţină relaţiile cu ambele ţări.

Ea s-a abţinut să se ralieze sancţiunilor occidentale, însă insistă regulat asupra integrităţii teritoriale a Ucrainei, menţionând în special Peninsula Crimeea, care găzduieşte o importantă minoritate tătară majoritar musulmană şi pe care Rusia a anexat-o cu forţa în 2014.

