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„Eroul” din Donbas și schema prin care doi influenceri din Brazilia s-au îmbogățit recrutând soldați pentru armata rusă

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brazilieni recrutați în armata rusă și recrutorii care îi păcălesc pentru a le fura banii
La schema frauduloasă pusă la cale de cei doi recrutori brazilieni a participat și mercenarul brazilian Rodolfo Cunha Cordeiro (dreapta, în uniformă), zis și „MacGyver”, care a participat în operațiuni de luptă în regiunea Donbas încă din 2014. Capturi foto: The Insider
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Din articol
Dintre soldații fraudați de recrutorii din Brazilia, doi au fost uciși deja în luptă „Una dintre cele mai bune locuri din lume în care să trăiești” „Eroul de război” implicat în schema de fraudare a noilor recruți Propaganda rusă funcționează chiar și în America de Sud

Doi brazilieni au folosit conturi de rețele sociale ca să îi convingă pe mai mulți conaționali să se înroleze în armata rusă. Când victimele lor au ajuns pe frontul din Ucraina, cei doi escroci au furat banii pe care ar fi trebuit să îi câștige recruții. Unii dintre voluntari au dispărut sau au murit pe câmpul de luptă, în timp ce complicele celor doi brazilieni, un veteran al războiului din Donbas, încearcă în continuare să înșele familiile soldaților dispăruți, potrivit unei investigații The Insider.

Anderson de Oliveira Ferreira, un brazilian de 25 de ani care locuia în Sao Paolo, a dispărut anul trecut după ce a călătorit în Rusia. El i-a spus mamei lui, Helade de Oliveira Madeiros, că merge să lucreze în domeniul securității private.

Ea a aflat, mai apoi, că fiul ei s-a dus să lupte în Ucraina de partea armatei ruse. Unul dintre camarazii lui i-a spus lui Madeiros că Anderson a plecat într-o misiune și nu s-a mai întors. El are o fiică de cinci ani.

Ferreira a fost victima unor escroci care recrutează brazilieni în armata rusă și păstrează sumele de bani pe care ar trebui să le primească victimele.

Arthur Michel Kreff Avalone și Antonio Vicente de Aguiar Neto le ofereau asistență brazilienilor interesați să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

Când ajungeau în Rusia, voluntarii erau duși la un notar sub pretextul că vor fi evaluați de un „psiholog militar”. Acolo, ei erau forțați să semneze documente în limba rusă prin care le ofereau recrutorilor acces la conturile lor bancare.

Dintre soldații fraudați de recrutorii din Brazilia, doi au fost uciși deja în luptă

Cel puțin 10 brazilieni au căzut în capcana acestei scheme puse la cale de Avalone și Neto. Escrocii au retras cel puțin 2 milioane de ruble (27.600 de dolari) din contul lui Ferreira și alți 34.500 de dolari din contul unui alt brazilian care a semnat un contract cu armata rusă, Alfredo.

Dintre soldații care au fost fraudați de Neto și Avalone, doi au fost uciși în luptă.

O altă persoană fraudată de cei doi brazilieni a fost Fabio Santos, un istoric de 44 de ani, care a mers la război „pentru că a fost mereu interesat de război și geopolitică”, a povestit sora lui.

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Cel puțin 10 brazilieni au căzut în capcana schemei frauduloase puse la cale de Neto (stânga) și Avalone (dreapta). Capturi foto: Instagram

În luna mai a anului trecut, el a postat poze pe Instagram cu el și Neto în Rusia, alături de comentariul: „Când lașii fug, cei nobili caută gloria! Mama Rusie!”

Santos și-a contactat familia pentru ultima dată în data de 11 iulie 2025. Potrivit rudelor sale, telefonul lui s-a aflat de atunci în posesia unei alte persoane, iar recrutorii nu au oferit niciun detaliu nou despre situația lui Santos.

Avalone îi asigura pe toți recruții noi că războiul era aproape de final și că cei care se înscriau atunci – în decembrie 2024 – probabil că nici nu vor mai fi nevoiți să lupte.

„Tot ce trebuie să faceți este să veniți în Rusia, semnați contractul și banii vor veni – 100.000 de reali (19.700 de dolari)”, le-a scris Avalone pe Telegram.

„Una dintre cele mai bune locuri din lume în care să trăiești”

„Instrucția începe imediat. Este posibil ca în timp ce voi sunteți în pregătire să se semneze deja un acord de pace. Așadar, haideți să profităm de situație, băieți.”

Neto le-a vorbit recruților despre posibilitatea obținerii cetățeniei ruse. „Rusia este, în opinia mea, țara cea mai bine protejată. Una dintre cele mai bune locuri din lume în care să trăiești.”

„Rusia are un avantaj semnificativ ca număr de soldați și artilerie”, a mai scris Neto. „Vom fi protejați.”

Când au ajuns în Rusia, recruții au fost duși la o bancă, unde au primit carduri bancare. Ceea ce ei nu știau era că și recrutorii păstrau un card bancar asociat cu conturile lor.

După ce erau duși la „psihologul militar”, telefoanele mobile ale tuturor recruților erau confiscate și erau obligați să semneze procuri prin care îi împuterniceau pe recrutori.

„Odată ce am semnat contractele, Avalone și Neto ne-au spus că trebuie să plătim 1 milion de ruble fiecare (13.800 de dolari) ca să fim trimiși în locații bune de pe front”, a povestit Alfredo.

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Cei doi brazilieni căutau voluntari în țări vorbitoare de limba portugheză, reușind să recruteze cel puțin 50 de străini în armata rusă. Foto: Profimedia Images

„Eroul de război” implicat în schema de fraudare a noilor recruți

Avalone și Neto au deschis un nou canal de Telegram în ianuarie 2025 pentru a recruta voluntari din țările vorbitoare de limba portugheză – Brazilia, dar și Angola – în armata rusă.

Până la finalul lunii martie, Avalone a dezvăluit că a recrutat peste 50 de străini în armata rusă.

Alături de Avalone și Neto, apare uneori și mercenarul brazilian Rodolfo Cunha Cordeiro, zis și „MacGyver”, care a participat în operațiuni de luptă în regiunea Donbas încă din 2014. Avalone l-a descris drept un „erou de război și ofițer din armata rusă”.

Cu toate că Rodolfo este, într-adevăr, un veteran al războiului din Donbas și a primit numeroase distincții militare din partea armatei așa-numitei „Republici Populare Donețk”, acesta a făcut parte din schema frauduloasă pusă la cale de Avalone și Neto încă de la început, potrivit surselor The Insider.

„El s-a filmat pe TikTok, vorbind despre acest război și încurajând oamenii să se alăture armatei ruse. Din moment ce chiar el a fost un soldat și i-a asigurat pe toți că totul va fi bine, mulți oameni au căzut în plasă.”

Avalone nu a fost niciodată pe front, el continuând să posteze videoclipuri de la diverse petreceri organizate la Moscova chiar și după izbucnirea războiului. Neto s-a pozat de mai multe ori în uniforme militare și înarmat, dar acest lucru nu l-a oprit să își continue munca de cosmetician la Moscova.

Sursele The Insider au indicat faptul că uniformele în care se poza Neto seamănă cu cele folosite în jocurile sportive de tip airsoft.

Propaganda rusă funcționează chiar și în America de Sud

În octombrie 2025, atât Neto, cât și Avalone au dispărut pur și simplu de pe internet. Conturile lor de pe rețelele sociale nu au mai fost actualizate, iar Neto nu a mai primit nicio recenzie în activitatea sa de doctor.

Cei doi s-ar putea să fi plecat din Rusia înapoi în Brazilia, potrivit surselor The Insider. Între timp, rudele voluntarilor brazilieni dispăruți nu au mai aflat nimic despre ei.

„Dincolo de afinitatea istorică pentru Uniunea Sovietică, propaganda rusă își face efectul aici”, a spus Natalia Sekretareva, șefa departamentului juridic al Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, care trăiește în Brazilia.

„Nimeni nu a interzis Russia Today și, din câte știu eu, ei produc conținut de calitate pentru America de Sud – nu propaganda tabloidă de la televiziunea rusească.”

„Poți urmări un documentar RT pe YouTube și nici nu realizezi că a fost produs de RT”, a spus Sekretareva. „Iar această propagandă funcționează, într-o mare măsură, chiar și asupra unor oameni inteligenți, circumspecți.”

Editor : Raul Nețoiu

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