Escaladare în sudul Ucrainei: trupele ruse își schimbă direcția și pregătesc noi atacuri. „Urmează o vară tensionată”

militar ucrainean cu barbă ține pe umăr un lansator de rachete
Avansul trupelor ucrainene continuă în sudul Ucrainei pentru eliberarea regiunilor ocupate de invadatori. Foto: Profimedia Images

Forțele de ocupație ruse efectuează în prezent o rotație a grupării lor ofensive în sudul Ucrainei, în special pe axa Huliaipole, ceea ce ar putea indica o intensificare a activității inamice în perioada de vară. Vladyslav Voloshyn, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sudul Ucrainei, a declarat acest lucru într-un interviu acordat agenției Ukrinform.

„În acest moment, inamicul încearcă să efectueze o rotație rapidă a grupării sale ofensive, în special pe axa Huliaipole. Această grupare ofensivă aparține Armatei a 5-a a Rusiei. Ea va fi formată din Brigada 57 de pușcași motorizați, Brigada 60 de pușcași motorizați și Divizia 55 de infanterie marină. Această grupare va opera pe tot parcursul lunii iunie 2026”, a spus purtătorul de cuvânt.

Potrivit acestuia, comandamentul rus a atribuit acestor unități noi misiuni menite să pătrundă mai adânc în liniile defensive ucrainene.

„Li s-au atribuit noi misiuni, iar aceste obiective sunt stabilite adânc în interiorul pozițiilor defensive ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei. De exemplu, au sarcina de a captura anumite poziții în adâncul liniei defensive. Toate acestea indică faptul că activitatea inamicului va continua și în timpul verii. Și, judecând după desfășurarea de noi unități și grupări, această activitate va crește probabil”, a spus Voloshyn.

După cum s-a raportat anterior, forțele ruse nu au reușit să respecte termenul limită de la sfârșitul lunii mai pentru capturarea localităților Ternuvate și Kosivtseve, anunță Ukrinform.

Între timp, Rusia a lansat două atacuri cu drone în timpul nopţii de duminică spre luni asupra oraşului Odesa, vizând zone rezidenţiale şi infrastructura industrială. O dronă a lovit un bloc de apartamente înalt, distrugând parţial apartamentele de la etajele 1-4, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi 61 rănite în atacurile ruseşti care au avut loc în cursul nopţii în întreaga Ucraină.

