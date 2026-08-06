Escrocheria „Văduvelor negre”, o adevărată industrie în Rusia. Căsătorii cu proaspeți recruți, pentru a încasa indemnizaţia de deces

Moartea unui soldat pe frontul din Ucraina nu înseamnă doar o tragedie pentru familie, ci și accesul la despăgubiri consistente acordate de statul rus. În ultimii ani, aceste compensații au generat însă un fenomen care provoacă tot mai multe controverse în Rusia: apariția așa-numitelor „văduve negre”, femei acuzate că încheie căsătorii de conveniență cu militari aflați în pragul plecării la război pentru a deveni beneficiarele sumelor plătite după decesul acestora.

Un reportaj realizat de CNN la Sankt Petersburg urmărește povestea Mariei, o femeie de 37 de ani care a descoperit, după moartea tatălui său, că acesta nu doar se înrolase în armata rusă fără să-i spună, ci se și căsătorise cu doar două zile înainte de a fi trimis pe front, scrie News.ro.

O familie care a aflat adevărul după moarte

Maria povestește că vestea primită de la autoritățile militare a fost greu de înțeles. Tatăl ei, Iuri, în vârstă de 59 de ani, fusese împușcat în timpul luptelor din Ucraina și murise ulterior din cauza rănilor. Șocul nu s-a oprit însă aici.

Abia după deces, femeia a aflat că tatăl său se căsătorise cu o persoană despre care nu știa absolut nimic. Noua soție, cu peste două decenii mai tânără decât militarul, devenise automat ruda cea mai apropiată din punct de vedere legal și principala beneficiară a despăgubirilor acordate de stat.

Maria spune că nu a avut niciodată ocazia să vorbească cu această femeie și că prima reacție a fost să creadă că întreaga situație reprezintă o escrocherie. CNN precizează că a încercat să obțină un punct de vedere și din partea văduvei, fără succes.

Compensațiile pentru familiile militarilor au devenit o miză financiară

În Rusia, rudele apropiate ale militarilor uciși pe front primesc despăgubiri care pot ajunge la milioane de ruble, sume menite să ofere sprijin financiar familiilor celor căzuți în război.

Pe fondul numărului tot mai mare de victime și al valorii acestor compensații, autoritățile și presa rusă au început să vorbească despre proliferarea unui fenomen denumit sugestiv „văduvele negre”. Potrivit acuzațiilor, anumite femei ar identifica bărbați vulnerabili sau recruți aflați în pragul mobilizării și i-ar convinge să încheie căsătorii rapide, devenind astfel beneficiarele legale ale despăgubirilor în cazul morții acestora.

Citește și

O anchetă asupra spitalelor din Rusia dezvăluie amploarea pierderilor suferite de Moscova pe câmpul de luptă în 2025

Fenomenul a alimentat numeroase dispute în instanță și a stârnit dezbateri intense în societatea rusă.

Căsătorii în grabă, chiar înainte de plecarea pe front

Mai multe cazuri intens mediatizate au atras atenția opiniei publice în ultimele luni. Unele relatări vorbesc despre soldați care s-au căsătorit cu puțin timp înainte de plecarea pe front, în timp ce altele descriu situații și mai controversate, în care răniți grav ar fi fost convinși să se căsătorească în spitale militare.

Unul dintre cele mai cunoscute dosare a vizat o asistentă medicală acuzată că s-ar fi căsătorit succesiv cu mai mulți militari aflați în îngrijirea sa, înainte ca aceștia să moară din cauza rănilor suferite în război. Cazul a provocat indignare și a alimentat suspiciunile privind existența unor rețele care profită de sistemul de compensații.

Kremlinul a încurajat căsătoriile militarilor

Paradoxal, apariția acestor controverse are loc în contextul în care autoritățile ruse au promovat în mod activ căsătoria în rândul militarilor după declanșarea invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Guvernul a simplificat procedurile administrative, permițând încheierea rapidă a căsătoriilor fără perioadele obișnuite de așteptare, iar televiziunile de stat au prezentat frecvent ceremonii colective organizate pentru recruți.

Măsura a fost justificată prin promovarea valorilor familiale și a politicilor demografice susținute de Kremlin, însă criticii spun că, în practică, a creat și oportunități pentru numeroase fraude.

Cinismul care a scandalizat opinia publică

Dimensiunea fenomenului a devenit evidentă după apariția unui podcast realizat în orașul siberian Tomsk, unde o agentă imobiliară a sugerat, într-o manieră considerată șocantă, că o femeie care dorește să-și cumpere un apartament ar putea face acest lucru căsătorindu-se cu un militar trimis pe front și încasând ulterior despăgubirea de deces.

Declarațiile au provocat reacții puternice în Rusia. Atât prezentatoarea emisiunii, cât și invitata au fost ulterior sancționate și obligate să își prezinte scuze publice.

Instanțele au început să anuleze unele căsătorii

Și sistemul judiciar rus s-a confruntat cu astfel de litigii.

Un dosar care a atras atenția publicului a fost cel al unui soldat care s-a căsătorit după doar câteva zile de relație, în timpul unei permisii. După revenirea pe front, bărbatul ar fi inițiat procedura de divorț, însă a fost ucis înainte ca aceasta să fie finalizată.

În cele din urmă, instanța a decis anularea statutului fostei soții ca beneficiar al despăgubirilor, însă procesul a scos la iveală dificultățile juridice generate de asemenea căsătorii încheiate într-un interval extrem de scurt.

Suspiciuni care ajung până în interiorul armatei

Poate cele mai grave acuzații sunt cele care sugerează implicarea unor cadre militare în asemenea scheme.

Presa rusă a relatat despre o anchetă desfășurată în regiunea Primorie, unde mai mulți membri ai armatei au fost suspectați că recrutau persoane vulnerabile – inclusiv orfani sau oameni fără rude apropiate – cărora le organizau căsătorii înainte de trimiterea în cele mai periculoase sectoare ale frontului.

Potrivit acuzațiilor, femeile implicate urmau să împartă ulterior despăgubirile încasate dacă soldații își pierdeau viața în luptă. Autoritățile nu au făcut publice concluziile anchetei, iar cazul rămâne învăluit în incertitudine.

Costul uman al unui sistem vulnerabil

Dincolo de disputele juridice și de scandalurile mediatice, astfel de cazuri ilustrează transformările profunde produse de războiul din Ucraina în societatea rusă.

Pentru Maria, povestea are o dimensiune profund personală. Ea spune că, după moartea tatălui, a descoperit că apartamentul acestuia fusese deja vândut, iar bunurile dispăruseră. Singurele obiecte care i-au rămas sunt cheile fostei locuințe, care nu mai deschid nicio ușă.

Experiența sa reflectă nu doar drama familiilor afectate de război, ci și vulnerabilitățile unui sistem în care compensațiile financiare au ajuns să genereze suspiciuni, litigii și acuzații de fraudă. Pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă și numărul victimelor crește, fenomenul „văduvelor negre” devine pentru autoritățile ruse nu doar o problemă penală, ci și una de imagine, care evidențiază costurile sociale ale unui război ce își produce efectele mult dincolo de linia frontului.

Editor : Sebastian Eduard