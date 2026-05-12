Oprindu-se, întorcându-se și arătând cu degetul, ca niște câini de vânătoare care au prins un miros nou, liderii europeni urmăresc o dâră de sânge venită de la Kremlin. Forțele lui Vladimir Putin erau odată vânătorii – acum sângerează, iar Ucraina simte mirosul victoriei. În cel mai recent semn că noua politică sistematică a Ucrainei, care vizează uciderea a cel puțin 50.000 de ruși pe lună, dă roade, liderul de la Kremlin le-a spus cetățenilor săi că sfârșitul războiului pe care l-a declanșat se apropie, scrie The Independent într-o analiză.

Și, într-un gest atât de disperat, cât și sortit eșecului, el a sugerat ca fostul cancelar german Gerhard Schroder să acționeze în calitate de emisar al Europei în cadrul negocierilor. Aliat și prieten de lungă dată al președintelui rus, fostul cancelar german a avut, de asemenea, legături strânse cu companii rusești, precum gigantul petrolier Gazprom.

Ideea ca Schroder să devină trimis european a fost respinsă imediat. Reacția este rezumată cel mai bine de Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE: „Este clar de ce Putin vrea ca el să fie persoana potrivită – pentru ca, de fapt... să se afle de ambele părți ale mesei. Dacă îi acordăm Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru... asta nu ar fi o mișcare prea înțeleaptă”.

De fapt, totul indică faptul că acesta a fost un gest disperat din partea liderului rus. El s-a bucurat de sprijinul administrației Trump, care a luat partea Rusiei în discuțiile anterioare și a suspendat orice ajutor militar acordat Kievului de peste un an. Însă forțele sale au ajuns într-un impas și au pierdut teren în campania sa de cucerire a Ucrainei.

Pe front, hotărârea ucraineană a crescut constant pe parcursul iernii. Aceasta s-a transformat într-o încredere deplină în rândul multor soldați, care au cunoscut o schimbare favorabilă a sorții datorită supremației lor în războiul cu drone și atacurilor de succes efectuate adânc pe teritoriul Rusiei.

Ucraina controlează Marea Neagră, unde a învins marina rusă în urmă cu mai bine de doi ani. În prezent, demonstrațiile de forță ale lui Putin sunt evenimente de mică amploare. Ultima dintre acestea, Parada Victoriei din 9 mai, organizată pentru a marca triumful Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial, a avut loc abia după ce a convenit asupra unui armistițiu cu Kievul. Se temea că rachetele și dronele fabricate în Ucraina ar fi putut să-i distrugă parada.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a ridiculizat inamicul prin emiterea unui decret, care includea coordonatele Pieței Roșii, prin care ordona forțelor sale să respecte un armistițiu, într-o parodie a unui ordin dat de sus, în stilul Kremlinului.

„Cred că lucrurile au început să se schimbe după iarna grea. Am supraviețuit uneia dintre cele mai dificile ierni din istoria noastră, în ciuda încercărilor disperate ale Rusiei de a ne distruge infrastructura esențială”, a declarat Oleksandr Merezhko, președintele comisiei pentru afaceri externe din parlamentul ucrainean.

„Pe front, Putin a eșuat și, din punct de vedere strategic, este pe cale să piardă. Ucraina lansează tot mai multe atacuri în profunzimea teritoriului rus, ceea ce este destul de umilitor pentru Putin și Rusia”.

Ucraina a lovit rafinării și aerodromuri aflate la peste 1.000 km în interiorul Rusiei, atacând ținte din jurul Moscovei și efectuând o serie de asasinate ale unor generali din armata lui Putin chiar în capitală. De la începutul acestui an, numărul atacurilor de rază medie lansate de Ucraina împotriva infrastructurii logistice ruse din teritoriile ocupate a crescut cu 400%, notează sursa citată.

Ucraina a lovit 65 de depozite logistice și de muniție, 33 de puncte de control și ateliere pentru drone, precum și 17 posturi de comandă ale trupelor, atât în teritoriile ucrainene ocupate, cât și în regiunile de frontieră rusești, a declarat Ministerul Apărării de la Kiev. Rezultatele au constat în câștiguri treptate, precum recucerirea anunțată a orașului Kupiansk, un oraș strategic situat pe malul râului Doneț, unde forțele ruse au fost izolate și încercuite.

De asemenea, acestea au jucat un rol crucial în slăbirea apărării antiaeriene ruse, permițând rachetelor ucrainene cu rază lungă de acțiune de tip „Flamingo” să lovească obiective din sectorul militar-industrial, inclusiv unități de producție din domeniul apărării din orașul Ceboksari, situat la peste 1.000 km în interiorul teritoriului Rusiei.

Obiectivul Ucrainei este să provoace prăbușirea armatei ruse fără a fi nevoită să o atace frontal. Familiile soldaților ruși primesc o despăgubire de 165.000 de dolari în cazul în care militarii sunt uciși. Dacă Ucraina reușește să ucidă 50.000 de soldați pe lună, atunci cheltuielile Moscovei s-ar ridica la 8,25 miliarde de dolari pe lună.

Prin distrugerea bazelor sale logistice și a celor pentru drone, se urmărește subminarea sistemelor de comandă și control ale Moscovei într-o asemenea măsură încât trupele ruse să renunțe definitiv la luptă.

Înainte ca președintele Rusiei să afirme că vede un sfârșit al războiului în curând, Kaja Kallas a precizat clar că Europa nu este dispusă să accepte cererile Moscovei înaintea oricăror negocieri: „Nu ar trebui să ne umilim cerându-le: «Vă rugăm din suflet să discutați cu noi», ci ar trebui să-i punem într-o situație în care să treacă de la a se preface că negociază la a negocia cu adevărat”.

Europa adoptă o poziție mai fermă pentru că își permite acest lucru, având în vedere că Ucraina câștigă teren pe plan militar și că a devenit o voce influentă în afacerile internaționale, mai precizează sursa citată.

Gregoire Roos, directorul programelor pentru Europa, Rusia și Eurasia la Chatham House, a declarat: „Ucraina a încetat să se mai prezinte doar ca victimă și se impune din ce în ce mai mult ca un furnizor de securitate. Zelenski promovează acum expertiza Ucrainei în domeniul dronelor pe plan internațional: aproape 20 de țări sunt interesate de contracte cu Ucraina în acest domeniu, mai multe acorduri fiind deja semnate, inclusiv în regiunea Golfului.

În al doilea rând, Ucraina a devenit, de departe, cel mai inovator și adaptabil laborator industrial de apărare din Europa”.

Citește și:

De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve

Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel

Editor : A.M.G.