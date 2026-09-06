„Este, în esenţă, începutul unui război real”, spune șeful diplomației ruse după ce Germania a dat vina pe Moscova în cazul Leipzig

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat duminică Germania că a început un „război real” împotriva Rusiei, ca urmare a reacţiei Berlinului la presupusa implicare a Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută, informează EFE.

„Leipzig, aeroport (...) Au găsit o dronă acolo. Au spus că este rusească şi nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este, în esenţă, începutul unui război real”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii ruse.

„Toate aceste declaraţii ale lui Merz despre transformarea Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. Practic, el ne declară război”, a spus Lavrov, referindu-se la cancelarul german Friedrich Merz.

Germania a anunţat marţi măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibil la începutul lui august pe aeroportul din Leipzig, o platformă militară capitală pentru armata germană şi pentru NATO.

Presa germană a relatat miercuri că poliţia criminală germană a identificat ADN-ul a doi bărbaţi cu paşaport rusesc suspectaţi că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii” germane demonstrează „o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig”.

Citește și:

Europa nu ar putea face față unui război de uzură cu Rusia, cred oficialii din domeniul apărării. „Se află într-o perioadă de stagnare”

Sabotajul rusesc în Europa: cât de aproape suntem de un incident ce poate declanșa criza NATO

Editor : A.M.G.