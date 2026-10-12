„Este un coșmar absolut”. Cum au devenit depozitele de comerț electronic din Rusia noul front al războiului

Atacurile ucrainene asupra unor depozite ale giganților ruși de comerț electronic Ozon și Wildberries au transformat locurile de muncă în zone de risc. Angajații povestesc pentru The New York Times despre evacuări în miezul nopții, drone care explodează în parcări și teama că următorul atac îi poate ucide. În Belgorod, un adolescent de 16 ani care lucra pentru a-și cumpăra o motocicletă a murit după ce o rachetă a lovit depozitul în care muncea.

Mai erau două zile până la începerea școlii, iar David Zelenski, în vârstă de 16 ani, câștiga bani în timpul verii la un depozit de comerț electronic din orașul rus Belgorod.

Fiind cel mai mare dintre nouă frați, David își găsise cu câteva săptămâni înainte un loc de muncă la retailerul online Ozon, o promovare față de fosta sa slujbă de livrator de mâncare. Pe 30 august, s-a pregătit pentru tura de seară, care urma să-l apropie de visul său de a-și cumpăra o motocicletă.

Apoi au venit rachetele ucrainene. Mai întâi, sirenele de alarmă aeriană ale orașului au început să sune. Apoi s-a auzit o explozie, care părea să fi fost provocată de interceptarea unei rachete.

În timp ce muncitorii alergau prin depozit spre un adăpost, o rachetă a lovit clădirea. Luminile s-au stins. Pereții și rafturile metalice s-au prăbușit peste un grup de liceeni și studenți, în timp ce o minge de foc a cuprins o parte a clădirii.

David, care comunica cu colegii prin mesaje scrise pe telefon deoarece era surd și nu putea vorbi, a murit. Un student de 21 de ani și-a pierdut, de asemenea, viața, iar un băiat de 16 ani a fost grav rănit.

„Mi-a fost greu să accept faptul că, cu doar câteva clipe în urmă, văzusem oameni vii și nevătămați, iar apoi, brusc, dispăruseră”, a spus un alt student rănit în depozit.

Studentul s-a numărat printre cei peste o duzină de angajați din sectorul comerțului electronic intervievați de The New York Times în depozite din întreaga Rusie.

Depozite de țiței ale CPC din Krasnodar, Rusia. Foto: Profimedia Images

Aceștia au descris cum dronele care se apropie, evacuările de câteva ore în miezul nopții și teama de a fi răniți sau uciși au devenit noua normalitate la locul de muncă.

Unii dintre angajați au vorbit sub condiția anonimatului, de teamă să nu fie concediați. În alte cazuri, The Times a ales să nu le dezvăluie identitatea din motive de securitate.

Evenimentele din Belgorod ilustrează pericolul cu care se confruntă angajații civili ai celor doi giganți ruși ai comerțului electronic, Ozon și Wildberries, pe măsură ce Ucraina a transformat aceste companii într-un nou front al războiului.

De ani de zile, invazia Moscovei i-a obligat pe ucraineni să ia zilnic decizii care țin de viață și de moarte. Acum, tot mai mulți ruși se văd nevoiți să facă același lucru, pe măsură ce rachetele și dronele lansate de Kiev spulberă iluzia de normalitate construită cu grijă de președintele Vladimir Putin.

„Personal, să fiu sincer, nu-mi vine să cred”, a spus un angajat în vârstă de 19 ani al unui depozit Wildberries din apropierea Moscovei.

Angajatul a trecut prin prima sa experiență cu un atac cu drone asupra depozitului luna trecută. „Este un coșmar absolut”, a spus el.

Depozitele, considerate de Ucraina ținte legitime

Ucraina a susținut că depozitele reprezintă ținte legitime, deoarece retailerii comercializează componente care pot fi utilizate pentru repararea dronelor militare rusești și echipamente de protecție destinate soldaților ruși.

Oficialii ruși și șefa Wildberries, Tatyana Kim, au respins această justificare și au calificat atacurile drept „atacuri teroriste” împotriva civililor.

Wildberries și Ozon nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de The New York Times.

Bilanțul atacurilor ucrainene asupra depozitelor rusești este însă mult depășit de suferința civililor provocată de Rusia în Ucraina.

Două luni de atacuri frecvente asupra facilităților Wildberries și Ozon au ucis 12 persoane și au rănit alte 135 până la 11 septembrie, potrivit Conflict Intelligence Team, un grup de cercetare open-source care monitorizează victimele civile ale războiului.

Prin comparație, Rusia a ucis mai mulți ucraineni într-un singur atac asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Krivoi Rog, pe 21 august. În acel atac, 16 persoane au murit, iar alte 136 au fost rănite, potrivit grupului de cercetare.

Starea proastă a infrastructurilor şi nerespectarea regulilor de securitate sunt la originea a numeroase incendii și explozii la depozite militare în Rusia. Foto: Profimedia

Moscova a atacat, de asemenea, numeroase depozite din Ucraina. În linii mari, datele furnizate de Conflict Intelligence Team arată că 66% dintre decesele civile raportate în acest an în cadrul conflictului au avut loc în Ucraina, comparativ cu 19% în zonele din Ucraina ocupate de Rusia și 15% în Rusia.

Cu toate acestea, pentru mulți dintre angajații depozitelor rusești, amenințarea constantă a unui atac a venit ca un șoc.

Evacuări în miezul nopții

La un depozit Wildberries situat în apropierea Aeroportului Domodedovo, în regiunea Moscovei, angajații au fugit din clădire într-o dimineață, la ora 3:00, când drone au survolat zona.

S-au adăpostit sub un pod al unei autostrăzi din apropiere și au așteptat patru ore, până după răsăritul soarelui, înainte de a se întoarce la locul de muncă, a povestit unul dintre angajați.

În afara Moscovei, la un depozit Wildberries din Novoselki, muncitorii fug în mod repetat în pădure în timpul evacuărilor.

Se întreabă dacă vor îngheța în iarna care urmează, atunci când vor trebui să abandoneze totul și să plece în zilele reci.

Un muncitor de la acel depozit și-a amintit că, într-o zi recentă, în timp ce își lua pauza de țigară, a văzut cum o dronă ucraineană a explodat în parcarea aflată la aproximativ 45 de metri distanță, fără ca vreo sirenă sau alarmă să se fi declanșat.

„Când una aterizează chiar lângă tine - când poți chiar să auzi bilele metalice căzând din cer - atunci te cuprinde adevărata teamă”, a spus muncitorul.

El a povestit că unii angajați fug acum calm în timpul evacuărilor, în timp ce cei nou-angajați intră în panică.

Ucraina întreprinde în mod regulat atacuri aeriene în Rusia, vizând în special depozite de petrol şi depozite şi aerodromuri militare.. Sursa gif: X/Twitter/War Translated

Câțiva dintre muncitorii din depozite care au vorbit cu The Times au decis să demisioneze, invocând motive de siguranță. Majoritatea au rămas însă la locurile de muncă, explicând că aceste slujbe sunt mai bine plătite și oferă mai multă flexibilitate.

Angajații Wildberries spun că pot veni la muncă și pleca oricând doresc, inclusiv în timpul nopții, și pot lucra câte ore vor. De asemenea, cea mai mare parte a salariului le este plătită imediat.

Unii afirmă că pot câștiga până la 2.900 de dolari pe lună, de peste două ori mai mult decât salariul mediu lunar din Rusia, deși veniturile variază în funcție de volumul de muncă.

Cum s-au obișnuit angajații cu atacurile

Ca urmare, mulți dintre angajați s-au adaptat la această nouă realitate. Un angajat al unui depozit Wildberries din Ekaterinburg și-a amintit că, chiar și după ce o dronă s-a prăbușit în parcare și a incendiat aproximativ 50 de mașini ale angajaților, aceștia au continuat să vină la muncă.

Pur și simplu și-au parcat mașinile lângă vehiculele arse.

Un alt angajat, care lucra la un depozit Wildberries din regiunea Tula, a povestit că, după ce locul său de muncă a fost distrus într-un atac, a început să facă zilnic un drum de două ore și jumătate pentru a lucra la un alt depozit Wildberries, din regiunea Moscovei.

El a spus că s-a confruntat acolo cu ostilitatea unor persoane îngrijorate că afluxul de forță de muncă ar putea reduce salariile și numărul locurilor de muncă disponibile.

În ultimele săptămâni, autoritățile ruse au făcut presiuni asupra companiilor pentru a-și consolida sistemele de apărare. În jurul unor instalații au fost montate plase și schele pentru a reduce impactul atacurilor cu drone.

La Ekaterinburg, depozitul Wildberries a amplasat butoaie cu apă pe acoperiș pentru stingerea incendiilor, a montat plase și garduri și a instalat un sistem de evacuare destinat eliminării rapide a fumului, a declarat un angajat.

Ultimele minute din viața lui David

În seara atacului asupra depozitului Ozon din Belgorod, unde lucra David, conducerea a adunat personalul pentru o ședință de informare privind siguranța, care a durat cinci minute.

David avea programul de la ora 17:00 la 22:00, la stația de plasare, unde angajații încarcă coletele primite în lăzi pentru sortare, potrivit unui alt angajat care l-a văzut în acea zi.

Nu este clar ce s-a întâmplat exact în ultimele minute din viața lui David. Deși cel mai probabil nu a putut auzi sirena sau explozia inițială a rachetei interceptate, ar fi putut primi alte avertizări. Scanerele portabile de inventar folosite de angajați afișau intermitent avertismente în timpul atacurilor, uneori cu întârziere, a spus un angajat.

Ucraina a reușit să găsească puncte slabe în rețeaua de sisteme de apărare antiaeriană și de război electronic ale Rusiei, ceea ce le-a permis să lanseze atacuri cu drone adânc în teritoriul rusesc unde au lovit baze aeriene, depozite și alte ținte, inclusiv Kremlinul. Captură foto: Twitter

David ar fi putut fi, de asemenea, avertizat de colegi sau ar fi putut vedea oamenii fugind. În orice caz, timpul a fost foarte scurt.

În cazul atacurilor cu drone, oamenii au adesea timp să se adăpostească. Rachetele ajung însă mult mai repede, iar un angajat a spus că nimeni nu se aștepta ca ucrainenii să folosească rachete împotriva depozitului relativ mic al Ozon.

După atac, Ozon a interzis minorilor să lucreze în depozitele sale din anumite regiuni, potrivit unor surse de presă rusești.

Compania a oferit, de asemenea, despăgubiri angajaților din Belgorod, cu sume mai mari pentru cei care au suferit leziuni mai grave, au declarat angajații.

Visul lui David

La scurt timp după atac, familia lui David s-a reunit pentru înmormântare. Tatăl său, care s-a născut și el surd și mut, și mama sa, care s-a născut cu o deficiență de auz, au fost prezenți, a declarat pentru The Times mătușa sa, Anna Polushkina.

De asemenea, au fost prezenți patru dintre cei opt frați ai săi, toți fiind, la rândul lor, surzi sau cu deficiențe de auz, a spus ea.

Deși familia purta același nume de familie ca președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, nu exista niciun indiciu că ar fi existat vreo legătură de rudenie între cele două familii, a precizat Polushkina.

La înmormântare, cei prezenți s-au îmbrățișat și au plâns. Prietenii lui David au așezat o motocicletă mică deasupra unui aranjament de trandafiri și garoafe de pe mormânt. Au fost aduse și prăjituri sub formă de napolitane, un omagiu adus pasiunii lui pentru dulciuri.

Școala lui David, o instituție de învățământ special pentru copii cu dizabilități, a emis un comunicat în care a calificat moartea lui drept o pierdere ireparabilă.

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Ministerul regional al sportului a declarat că adolescentul era considerat foarte promițător ca jucător în echipa de baschet pentru persoane cu deficiențe de auz.

„Visul lui era o motocicletă”, a spus Polushkina. „Îi plăcea foarte mult să conducă.”

„În ceea ce privește un atac”, a mai spus ea, „nu ne-am imaginat niciodată ceva de genul acesta.”

Editor : C.A.