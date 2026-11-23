Rusia a acuzat Estonia că acționează „la un pas de a declanșa un război deschis”, susținând că aceasta „pune tacit la dispoziție spațiul său aerian pentru dronele ucrainene” în scopul atacării Rusiei și a formulat „acuzații pripite, lipsite de orice dovezi” împotriva Moscovei, relatează The Guardian.

Estonia, la fel ca și celelalte țări baltice, a negat în repetate rânduri orice sugestie conform căreia ar fi permis ca dronele ucrainene să opereze de pe teritoriul său.

Într-o declarație formulată în termeni duri, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat că protestele Estoniei cu privire la un atac incendiator dejucat asupra unei fabrici din domeniul apărării situate în apropierea orașului Tallinn, precum și decizia acesteia de a închide granița cu Rusia începând cu 1 decembrie, „dezvăluie natura rusofobă extremă a regimului estonian”.

„Se pare că Tallinn nu ia în considerare cu seriozitate consecințele unei astfel de măsuri. Închiderea frontierei de stat ar reprezenta, în primul rând, o nouă lovitură pentru economia estoniană și ar avea efecte negative atât asupra orașului Tallinn, cât și asupra aliaților săi din UE și NATO”, a declarat Rusia într-un comunicat.

În declarație, decizia Estoniei a fost calificată drept „cea mai recentă manevră anti-rusă”, afirmându-se că aceasta „se adaugă la numeroasele acțiuni ostile întreprinse de acest stat baltic în ultimii ani”.

De asemenea, Rusia a atacat din nou Estonia pentru ceea ce a numit „măsuri represive” împotriva locuitorilor vorbitori de limbă rusă – un aspect negat în repetate rânduri de autoritățile estoniene.

„Șeful misiunii diplomatice estoniene a fost informat că o astfel de politică nejustificată, menită să alimenteze o ostilitate generalizată față de țara noastră, va continua să aibă un efect destabilizator asupra situației din regiune și va afecta negativ atât bunăstarea locuitorilor estonieni, cât și situația economică deja gravă a acestei țări baltice”, se arată în comunicat.

Declarația s-a încheiat cu mențiunea că partea rusă „își rezervă dreptul de a lua măsuri politice și diplomatice cuprinzătoare menite să protejeze interesele naționale ale Rusiei și drepturile legitime ale cetățenilor săi”.

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Editor : A.M.G.