Eugen Iancu: Directoarea mall-ului din Rusia spunea: "Şi eu am copii, nu am crezut". Asta aud şi eu de doi ani jumate

O întreagă familie a pierit în incendiul din Rusia: copii, mamă, mătuşă - cu toţii s-au stins în timp ce vorbeau la telefon cu rudele îngrozite. E doar una dintre poveştile cutremurătoare după incendiul din mallul din Siberia, în care au murit 64 de oameni, dintre care 41 de copii. Azi, oraşul Kemerovo a început să-şi îngroape morţii.

Asemănările cu ce s-a întâmplat în România, la Colectiv, sunt evidente. De la tragedia naţională au trecut aproape doi ani şi jumătate, suficient timp, deci, pentru ca autorităţile să schimbe legi, să dea sancţiuni, practic, să facă tot posibilul ca aşa ceva să nu se mai întâmple niciodată în ţara noastră. Şi totuşi, sunt peste 3.500 de cluburi, restaurante şi alte localuri care funcţionează fără să aibă autorizaţie la incendiu. Şi totuşi, potrivit legii, nu e un motiv suficient ca să fie închise de către autorităţi

„Am văzut declaraţia directoarei complexului: "Şi eu am copii, nu aş fi vrut, nu am crezut." Acelaşi lucru îl aud de doi ani jumătate, cu oricine vorbesc: autorităţi, prieteni, vecini. Toată lumea spune că are copil, că ar fi putut fi acolo. Când aud acest lucru de la reprezentanţi ai autorităţilor, mi se ridică pielea. Mi se pare incredibil. Ce măsuri ai luat? Niciuna. Îşi amintesc din când în când că au copii şi se roagă la Dumnezeu să nu li se întâmple. În schimb, nu fac nimic.

Acum s-a întâmplat în Rusia. Se întâmplă rar, dar când se întâmplă mor copii. Mi se pre incredibil inconştienţa noastră, a tuturor.

E inconstienţă sporită de corupţie. Toată lumea doreşte să facă o mică afacere. Nimeni nu construieşte nimic. Avem fonduri europene, nu sunt aprobate, pentru că toţi vor comision. Avem 300 milioane de euro de la UE pentru spitale.

S-ar putea să-i pierdem pentru că diferite personaje pun piedici. Nu găsim teren, un drum. La fel cu bani de la Banca Mondială. Sunt 250 milioane dolari care ar fi trebuit cheltuiţi pentru spitale. Şi aceşt bani vor fi pierduţi. De ce? Cine îi pedepseşte pe cei care din 2015 au fost în ministere? Nimeni, pentru că nimeni nu răspunde de nimic. Dacă peste o zi, zece ani va lua ceva foc şi iarăşi vor muri pacienţi în spital şi nu vom avea cu ce ambulanţe să-i ducem şi iarăşi va spune cineva că nu-i trimitem în străinătate, nimeni nu va răspunde. Vom avea miniştri care spun: nu ne lasă legea. Asta aud de 2 ani şi jumătate, de când au murit 64 de tineri şi de când statul nu a luat nicio măsură. Nu avem anchete. În ţările civilizate, când are loc un dezastru, cineva anchetează, trage concluzia, ia măsuri şi schimbă legislaţia, construieşte, orice. La noi nu s-a întâmplat nimic

Surprinzător, pot să înţeleg autorităţile. Vor să uite pentru că pentru ei e o pată neagră. Colectivul trebuie lăsat deoparte, prea multă tristeţe, durere. Mi se pare incredibil”, a declarat Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv GTG 3010.