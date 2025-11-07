Live TV

Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani”

Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
„Organizație teroristă” O Rusie post-Putin

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei împotriva Ucrainei, relatează Politico.

„Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care va dura cel puțin zece ani”, a prezis fostul magnat petrolier Hodorkovski săptămâna aceasta, în cadrul unui eveniment privat organizat la Bruxelles.

Potrivit disidentului rus, singurul factor de descurajare împotriva unei noi agresiuni rusești împotriva Europei în acea perioadă va fi convingerea președintelui Vladimir Putin că Occidentul reprezintă o amenințare militară credibilă.

În timpul Războiului Rece, care a durat aproape jumătate de secol, Uniunea Sovietică și Occidentul au încercat să se submineze reciproc fără a risca un conflict deschis în Europa și un potențial război nuclear. În prezent, înalți oficiali europeni și ai NATO susțin că Rusia revine la politica sa de uzură, folosind tactici de război hibrid pentru a destabiliza Occidentul și a semăna diviziune.

Hodorkovski, care a petrecut zece ani în spatele gratiilor în sistemul penitenciar al lui Putin și care acum locuiește la Londra, a minimizat eficacitatea sancțiunilor occidentale în influențarea Kremlinului, afirmând că acestea „creează o anumită presiune asupra economiei ruse, dar nimic dramatic”.

În egală măsură, el s-a arătat sceptic că lunga campanie ucraineană cu drone împotriva rafinăriilor petroliere rusești ar putea paraliza mașinăria de război a Kremlinului. 

„Chiar și cea mai puternică dronă, chiar și o rachetă Tomahawk, poate lovi cel mult aproximativ două hectare”, a explicat Hodorkovski, fostul proprietar al gigantului petrolier Yukos și odinioară cel mai bogat om din Rusia.

„O instalație tipică din Siberia se întinde, de obicei, pe o suprafață de 1.500 de hectare. Daunele provocate sunt echivalente cu a călca pe piciorul cuiva”, a spus el.

În realitate, susține Hodorkovski, singurul moment în care puterea lui Putin ar fi putut fi realist zdruncinată a fost în primii doi ani după începerea invaziei pe scară largă — dacă Rusia ar fi suferit o înfrângere militară decisivă în Ucraina.

Această fereastră, a spus el, s-a închis acum. Dar, a adăugat el ironic, „avem o tradiție [în Rusia] ca dictatorii noștri să plece undeva între 70 și 80 de ani”.

Liderul de la Kremlin a împlinit 73 de ani în octombrie.

„Organizație teroristă”

Luna trecută, autoritățile ruse au deschis un nou dosar penal împotriva lui Hodorkovski, acuzându-l că a condus o „organizație teroristă” și că a pus la cale o preluare violentă a puterii cu ajutorul paramilitarilor ucraineni.

În declarația sa, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a enumerat și alte 22 de persoane legate de Comitetul Anti-Război Rus al lui Hodorkovski, un grup de ruși exilați cu orientare opoziționistă. 

Unii dintre cei menționați au ispășit deja pedepse cu închisoarea în Rusia sau au fost amenințați cu urmărirea penală pentru activitățile lor politice. Dar lista include și academicieni și oameni de afaceri. 

Hodorkovski însuși a petrecut un deceniu într-o colonie penală din Siberia înainte de a fi grațiat în 2013, într-un caz de referință considerat pe scară largă ca fiind actul de deschidere al campaniei lui Putin de a zdrobi disidența. Deși cazul s-a concentrat pe evaziune fiscală și alte acuzații financiare și a dus la exproprierea Yukos, acesta a fost considerat în primul rând un avertisment politic pentru criticii Kremlinului.

 Recentele acuzații  împotriva lui Hodorkovski și a aliaților săi au fost formulate la doar două săptămâni după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a anunțat că va crea o „platformă de dialog” cu forțele democratice de opoziție din Rusia.

Vorbind la Bruxelles, Hodorkovski a declarat că reacția Kremlinului arată „cât de tulburat este Putin de ideea că forțele democratice rusești ar putea câștiga legitimitate, chiar și simbolic”.

O Rusie post-Putin

Cu toate că cei menționați de FSB locuiesc deja în străinătate și se află în afara jurisdicției imediate a Kremlinului, mulți au raportat că au întâmpinat probleme cu băncile europene și susțin că acuzațiile de terorism ar putea complica călătoriile.

Hodorkovski a declarat pentru sursa citată că este încrezător că într-o zi se va întoarce într-o Rusie post-Putin, dar a avertizat că va dura zeci de ani până când țara se va elibera de „narațiunea imperialist-militară” care prezintă Rusia ca fiind înconjurată de dușmani și justifică invadarea vecinilor săi.

„Generația mea nu va apuca să vadă ziua în care societatea rusă va reveni la normalitate”, a spus el.

Întrebat dacă această perspectivă îl descurajează, Hodorkovski a afirmat: „Când lucrezi în industria grea, te obișnuiești să inițiezi procese care te vor depăși. De la explorarea unui câmp petrolier până la producție pot trece 15 ani sau mai mult”.

„Viitorul este la fel de real pentru mine ca și prezentul și mă motivează”, a mai adăugat el.

