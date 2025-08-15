Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”

Ucrainenii aflați pe front sunt angrenați de ceva vreme în ceea ce ei numesc „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față celei mai mari amenințări la adresa vieții soldaților ucraineni pe câmpul de luptă - dronele. Aceste aparate împânzesc linia frontului și provoacă cel mai mare număr de victime, potrivit Ucrainei. Dacă Donald Trump nu reușește să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu la întâlnirea lor de vineri din Alaska, atunci acest antrenament din estul Ucrainei ar putea fi esențial pentru salvarea vieților pe front. Ucrainenii se tem însă că o pace care să le fie avantajoasă este doar un miraj, scrie BBC.

Pregătirile continue pentru luptă sugerează că sunt puțini cei din Ucraina care se așteaptă ca acest război să se termine în curând.

Antrenamentul nu este deosebit de sofisticat: apărarea lor este o pușcă. Soldații fac exerciții pentru a lovi ținte care se mișcă rapid - trăgând mai întâi de la sol, apoi în mișcare. Igor, instructorul lor experimentat, le spune soldaților că pușca este, în prezent, cel mai eficient mijloc de a doborî o dronă de la distanță mică.

Igor luptă pe frontul de est al Ucrainei din 2014, anul în care Rusia a anexat ilegal Crimeea și a trimis trupe în regiunea Donbas. Indicativul său este „The Knifer” (n.r. „Cuțitarul”). El antrenează trupele și în lupta corp la corp.

Un război de uzură

Igor încearcă să oprească avansul rus de zece ani. Se revoltă la orice sugestie că Ucraina va trebui să renunțe la o bucată din pământul său în cadrul unui „schimb de teritorii”. „Nici eu, nici camarazii mei nu suntem pregătiți pentru asta”. Spune că preferă să continue lupta până când „vom elibera teritoriile noastre”.

Nu pare probabil, având în vedere că unele unități ucrainene de pe linia frontului sunt acum mult sub nivelul de eficiență. Un soldat ne-a spus că eforturile reînnoite de mobilizare a mai multor trupe au fost un „dezastru”. Ei știu că sunt în continuare depășiți numeric și din punct de vedere al armamentului.

Trupele ucrainene recunosc, de asemenea, că sunt obosite și pierd teren. Este un fapt incontestabil. Dar acest antrenament arată că nu renunță.

Oleksii, unul dintre soldații care își perfecționează abilitățile cu o pușcă, spune că și-a pierdut deja tatăl și prietenii în război.

El recunoaște că „războiul trebuie oprit într-un fel sau altul”. Dar în ceea ce privește sugestia ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu Rusiei: „Nu ar fi sugestia mea, nu-mi place această idee”.

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Trupele ucrainene subliniază că și Rusia suferă pierderi grele, înregistrând aproximativ 1.000 de victime - morți sau răniți - în fiecare zi. Resursele Rusiei se epuizează, de asemenea, încet.

Opiniile de pe front se reflectă în orașele și localitățile Ucrainei. Civilii suferă și ei consecințele acestui război în mod mai direct, mai ales odată cu intensificarea recentă a atacurilor cu rachete și drone rusești în toată țara. Luna trecută, Rusia a lansat peste 6.000 de drone asupra Ucrainei. În iulie 2024, cifra era mult mai mică - puțin peste 400.

Pe străzile capitalei Kiev, nu există nicio îndoială că oamenii vor să vadă sfârșitul războiului. „Dacă nu ne oprim, vom pierde și mai mult teritoriu și oameni”, spune Oleksandr. El folosește analogia jocului de noroc într-un cazinou: „Cu cât joci mai mult, cu atât pierzi mai mult”.

Volodimir, un alt trecător, este pesimist în privința perspectivelor discuțiilor dintre președinții Trump și Putin. El crede că Ucraina va trebui probabil să cedeze mai mult teritoriu în schimbul unui armistițiu. „Nu avem resursele necesare”, spune el. „Toți băieții noștri sunt în rai sau în spital”.

Cedarea teritoriilor ucrainene, un subiect tabu

Președintele Zelenski și-a exprimat deja frustrarea că vocea Ucrainei nu va fi auzită în Alaska. De asemenea, a clarificat că nu va ceda teritoriul ucrainean. „Nu este proprietatea mea privată”, a spus el, la începutul acestei săptămâni. Dar unele sondaje recente sugerează că tot mai mulți ucraineni se resemnează cu faptul că ar putea fi nevoiți să sacrifice teritoriul pentru pace.

Concluzia este însă că puțini cred că Rusia dorește cu adevărat pacea. Oleksandr Merezhko, deputat și președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Ucrainei, consideră că întâlnirea din Alaska este doar o manevră de PR pentru președintele Putin.

„Putin nu dorește să ajungă la un compromis”, spune Merezhko. „El crede că va câștiga războiul. Nu va da înapoi.”

Merezhko respinge, de asemenea, sugestia președintelui Trump că Ucraina va trebui să „semneze ceva”.

„Absolut nu”, spune el. „Nu cred că Ucraina poate fi obligată să accepte vreun acord care duce la distrugerea noastră.” El spune că este greșit atât din punct de vedere moral, cât și legal să sacrifici casele oamenilor pentru pace.

Dar mulți ucraineni și-au pierdut deja casele și viețile. Potrivit ONU, peste 13.000 de civili au fost uciși în țară, iar 3,5 milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Persoane apropiate de Kremlin, precum și unii analiști politici, spun că Putin este interesat în primul rând să atingă o serie de obiective geostrategice pe care le consideră cruciale pentru Rusia, problema împărțirii teritoriilor din Ucraina fiind una secundară. Foto: Profimedia Images

Peste 500 dintre acești refugiați trăiesc acum într-un sat temporar, situat la periferia capitalei. Noile lor locuințe sunt containere metalice, nu clădiri din cărămidă și mortar. Mulți dintre ei sunt vârstnici care au fugit de luptele din est. Există o mică zonă de joacă pentru copiii care probabil nu vor vedea niciodată orașele și satele în care s-au născut. Vechile lor case se află acum în teritoriul ocupat.

Fața lui Hennadii, în vârstă de 78 de ani, se umple de lacrimi când mărturisește că nu crede că va mai vedea vreodată mormântul mamei sale. Îmi spune că încă îi lipsește ceea ce a trebuit să lase în urmă. „Îmi plăcea să pescuiesc acolo, aveam un mic teren, vița mea de vie și nucul meu”, spune el. „Iar acum nu mai există”.

Nimeni dintre cei cu care vorbim aici nu se arată prea încrezător în negocierile dintre președinții Trump și Putin. „Sper din tot sufletul că va ieși ceva bun din aceste negocieri, dar nu am prea multe speranțe”, spune Valeria, o studentă de 18 ani a cărei familie și-a pierdut casa.

Dar Valentina, în vârstă de 78 de ani, este mai rebelă. Soțul ei a fost ucis de o rachetă rusească. „Aceasta este țara noastră și oamenii noștri mor pentru ea”, spune ea. „Cum putem renunța la ea? În niciun caz.”

Editor : C.A.