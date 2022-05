Mark Galeotti, unul dintre cei mai buni cunoscători ai spațiului ex-sovietic, spune într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, că în armata Rusiei este multă furie îndreptată mai ales către Vladimir Putin, pentru că i-a aruncat pe militari în situații pentru care nu erau pregătiți și deci nu aveau cum să facă față. Pe de altă parte, în opinia sa, amenințările cu arma nucleară care vin dinspre Rusia sună a neputință.

Dacă Putin vrea să pornească o nouă ofensivă în Ucraina înaintea de venirea toamnei și a vremii urâte - care ar face operațiunile de zbor mai dificile și ar genera condiții mult mai grele la sol - ar trebui să se hotărască până la sfârșitul lunii iunie, cel mai târziu. Dar dacă nu ia decizia până la sfârșitul lunii iunie, nu mai are rost să facă asta, spune profesorul Mark Galeotti.

Întrebat dacă a fost surprins cât de slab au evoluat militarii ruși în acest război, Mark Galeotti spune că doar până la un punct. „Știam că armata rusă o serie de slăbiciuni serioase. Nu au mai luptat într-un război atât de mare ca acesta de foarte multă vreme. Dacă ne gândim până și la războiul cecen, care nu e nici pe departe la acest nivel, sau la cazurile Siriei și Crimeei, erau operațiuni la scară redusă, unde puteau folosi ce aveau mai bun. În armata rusă este o discrepanță uriașă între cei mai buni militari, cei cu pregătire medie și cei mai slabi. Și asta s-a văzut, evident. Dar au ieșit la iveală multe alte defecte ale armatei ruse. Proastă întreținere, corupție masivă în privința achizițiilor, pregătire slabă, motivație slabă. Toate s-au văzut acum. Cu toate acestea - și nu vreau să sune ca și când aș găsi scuze armatei ruse -, acest război nu a fost cel pentru care se pregătise armata rusă. Mai mult, nu este despre cum s-au pregătit să ducă acest război. Este doar felul în care Putin a adus războiul pe capul lor, le-a impus propria strategie, bazându-se pe faptul că era convins că nici nu va fi un război, va fi o defilare. Ca atare, s-au găsit în circumstanțe în care nu s-ar fi aflat în mod normal. Știu, atât din ceea ce mi-au transmis contactele mele, dar și din ce este pe canalele de social media folosite de militarii ruși, este multă furie acolo îndreptată mai ales către Putin, pentru că i-a aruncat în situații pentru care nu erau pregătiți, deci nu aveau cum să facă față”, a explicat profesorul Galeotti.

Semne ale neputinței

În ceea ce privește amenințarea nucleară rusă, expertul crede că este vorba în proporție de 98-99 la sută de propagandă. „Singurul motiv pentru care sunt prudent... Adică, dacă m-ați fi întrebat cu trei luni în urmă v-aș fi spus că este imposibil. Acum, când în mod clar Putin este mai imprevizibil, mai puțin în control, ar putea simți că este într-o situație atât de disperată, încât nu are altă soluție. Dar în esență este propagandă”, spune Mark Galeotti.

„Ce altceva mai are Putin? Întotdeauna s-a bazat pe amenințarea militară, iar forțele sale militare sunt împotmolite acum în Ucraina. Nu mai poate face nimic altceva. Am văzut Finlanda și Suedia pe drumul aderării la NATO, iar Putin, care înainte spunea ce consecințe îngrozitoare vor urma, acum spune că de fapt Rusiei nu îi pasă. De fapt, nu prea mai are altceva la dispoziție decât amenințări. Iar aceasta este cea mai mare amenințare la care poți apela. Tocmai de aceea, sunt oarecum liniștit în fața acestor amenințări. Când ajungi la acest nivel de amenințări, de fapt sună mai mult a neputință decât a amenințare reală”, a argumentat profesorul.

Mark Galeotti este sceptic și în ceea ce privește armele biologice. „Ele sunt imposibil de controlat. În primul rând, în termeni militari, ele nu au cu adevărat un avantaj. Mai mult, nu ai cum să lansezi astfel de arme într-o țară vecină și să te aștepți să nu te lovească pe propriul teritoriu”, a arătat Galeotti.

Cum se va termina războiul?

Întrebat dacă Ucraina poate să câștige acest război, istoricul spune că Ucraina deja îl câștigă, pentru că nu l-a pierdut până acum. „Dacă prin a câștiga înțelegem respingerea trupelor Rusiei din regiunea Donbas, este posibil, dar nu cred că vor obține asta prin mijloace militare. Cred că în cele din urmă se va ajunge la un tratat de pace, iar rușii vor accepta asta. Recucerirea Crimeei va fi mult mai greu de realizat - și pentru că rușii vor privi această tentativă ca pe o agresiune asupra teritoriului Rusiei. Deci, cred că într-un fel sau altul, se va ajunge la pace la momentul potrivit în Ucraina. Fără îndoială, ucrainenii vor fi câștigat astfel capacitatea de a fi o națiune independentă, de a face ce alianțe vor, de a se alătura NATO sau UE sau orice altceva ar vrea să facă. Vor fi câștigat asta. Întrebarea este cu ce preț și cât de repede? Singura necunoscută din punct de vedere teritorial este Crimeea. Sincer, nu știu. Ne-am putea trezi în situația în care ea va fi singura în privința căreia ucrainenii vor renunța, vor ceda, ca preț pentru un acord pe care altfel este cel pe care îl doresc”, a explicat Mark Galeotti.

