Video Rusia nu a fost suficient descurajată și a atacat, spune un expert. Ce se poate face pentru a contracara ceea ce e dispus să facă Putin

Data publicării:
Intențiile belicoase ale Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Intențiile belicoase ale Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
NATO nu trebuie să fie „naivă” în privința Rusiei, a avertizat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul în care Europa se confruntă cu presiuni crescânde în materie de securitate din cauza războiului în curs de desfășurare al Moscovei în Ucraina și a amenințărilor hibride susținute de-a lungul flancului estic al alianței. În cadrul unui interviu acordat TVP World, profesoara Beatrice Heuser de la Brussels School of Governance a afirmat că invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina nu a fost rezultatul eșecului descurajării, ci mai degrabă al absenței oricărei măsuri de descurajare clar articulate încă de la început.

„Nu a existat nicio declarație de descurajare”, a afirmat ea. „Nu am făcut niciodată declarații de genul «nu atacați Ucraina, altfel vom interveni militar»”.

„Ambițiile Rusiei erau anterioare războiului cu mulți ani”

Potrivit lui Heuser, doar sancțiunile economice nu ar fi putut niciodată să descurajeze Kremlinul. „Știm că Putin pur și simplu nu a fost descurajat de sancțiuni. Nu era ceva care să-l sperie”, a spus ea, adăugând că NATO a subliniat în mod constant că își va apăra propriii membri, dar nu și Ucraina.

Heuser a spus că ambițiile Rusiei erau anterioare războiului cu mulți ani. „De când a devenit președinte, a existat această dorință de a reconstitui Imperiul Rus țarist”, a spus ea, adăugând că diplomația singură nu ar fi putut schimba acest obiectiv.

Referindu-se la flancul estic al NATO, Heuser a spus că dislocările aliate în Polonia și statele baltice sunt atât semnificative, cât și necesare. „Crearea brigăzii germane în Lituania și staționarea forțelor canadiene în Letonia – toate acestea sunt foarte, foarte importante”, a spus ea.

Cu toate acestea, ea a identificat o vulnerabilitate mai profundă în cadrul alianței înseși. „Călcâiul nostru lui Ahile este propria noastră populație”, a avertizat Heuser, citând lipsa de înțelegere a publicului cu privire la gravitatea amenințării reprezentate de Rusia.

„Completă neînțelegere a ceea ce vrea Putin să facă”

Ea a criticat ceea ce a numit „o completă neînțelegere a ceea ce vrea Putin și a ceea ce este dispus să facă”, menționând că Rusia s-a arătat „foarte dispusă să sacrifice sute de mii de vieți pentru a-și atinge obiectivele”.

Pentru a contracara această provocare, Heuser a spus că guvernele occidentale trebuie să comunice mai ferm și mai consecvent. „Trebuie să vorbim mai mult cu oamenii – nu doar la televizor, ci și pe rețelele de socializare”, a spus ea, solicitând eforturi susținute pentru a concura cu ceea ce ea a descris ca „această enormă mașinărie de propagandă provenită de la Kremlin – și din China”.

În ceea ce privește descurajarea nucleară, Heuser a spus că strategia Rusiei s-a dovedit deja eficientă fără ca măcar o singură rachetă să fi fost lansată. „Amenințările au fost suficiente”, a spus ea. „Populațiile occidentale sunt atât de speriate încât ne-am auto-inhibat complet de la a sprijini Ucraina așa cum ar trebui.”

Privind în viitor, Heuser a avertizat împotriva strategiilor de apărare europene fragmentate. „O strategie defectuoasă ar fi aceea de a pune accentul pe statele naționale care acționează singure”, a spus ea. „Suntem pur și simplu prea mici. Trebuie să fie colectiv.”

