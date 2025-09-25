Experți chinezi au ajutat Rusia să creeze drona de atac Garpiya-3, o copie a Shahed, dezvoltată de producătorul IEMZ Kupol (Reuters)

Experți chinezi în drone au zburat în Rusia pentru a efectua lucrări de dezvoltare tehnică a dronelor militare la un producător de armament deținut de stat, aflat sub sancțiuni occidentale, potrivit a doi oficiali europeni din domeniul securității și documentelor consultate de Reuters.

Experții chinezi au vizitat producătorul de arme IEMZ Kupol în peste șase ocazii începând cu al doilea trimestru al anului trecut. În această perioadă, Kupol a primit și transporturi de drone de atac și supraveghere fabricate în China prin intermediul unui rus, conform documentelor și oficialilor citați de agenție.

În septembrie anul trecut, Reuters a documentat că Kupol a dezvoltat o nouă dronă, Garpiya-3, în China, cu ajutorul unor specialiști locali. Acum, agenția de știri este prima care relatează detalii specifice despre implicarea extinsă a experților chinezi în teste și lucrări tehnologice privind dronele cu uz militar în interiorul Rusiei.

Oficialii, care au cerut ca nici ei, nici organizația lor să nu fie identificați din cauza caracterului sensibil al informațiilor, au declarat că această colaborare sugerează o relație mai profundă între Kupol și companiile chineze în dezvoltarea de drone - care s-au dovedit a fi extrem de importante pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că nu este la curent cu această colaborare.

„China a menținut întotdeauna o poziție obiectivă și corectă în chestiunea crizei din Ucraina, nefurnizând niciodată arme letale niciunei părți implicate în conflict și controlând strict articolele cu dublă utilizare, inclusiv exporturile de drone”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Documentele, inclusiv facturi comerciale și extrase de cont bancar, au arătat că Kupol a primit anul trecut peste o duzină de drone de atac unidirecționale produse de Sichuan AEE, un producător chinez de drone.

Dronele au fost furnizate de compania rusă de achiziții în domeniul apărării TSK Vektor, care se află sub sancțiunile SUA și UE, potrivit oficialilor și documentelor.

SUA și Europa și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de companiile chineze care sunt furnizori pentru producătorii ruși de arme și au impus sancțiuni unora dintre acestea.

Reuters a relatat în iulie că Kupol producea mii de drone de atac unidirecționale Garpiya folosind componente chinezești, inclusiv motoare. Dronele Garpiya - care sunt modelate după drona Shahed din Iran - pot zbura sute de kilometri către ținte preprogramate înainte de a se prăbuși din cer și a exploda la impact.

Kievul a declarat că aproximativ 500 sunt folosite în fiecare lună în Ucraina.

Cei doi oficiali europeni au afirmat că transporturile unui număr mic de drone de atac chinezești și prezența experților chinezi ar putea indica interesul Kupol de a extinde producția la noi modele de drone.

Reuters nu a putut confirma independent motivul transporturilor de drone și nici natura exactă a activității desfășurate de experții chinezi.

Samuel Bendett, cercetător senior adjunct la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, un think tank cu sediul la Washington, a declarat că China a devenit o parte vitală a lanțului de aprovizionare militară a Rusiei.

„Există un rol, o influență și un impact enorm al componentelor chinezești în sistemele militare rusești... în special în dronele aeriene”, a subliniat Bendett.

