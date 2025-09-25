Live TV

Experți chinezi au ajutat Rusia să creeze drona de atac Garpiya-3, o copie a Shahed, dezvoltată de producătorul IEMZ Kupol (Reuters)

Data publicării:
garpiya
Fotografie cu caracter ilustrativ.

Experți chinezi în drone au zburat în Rusia pentru a efectua lucrări de dezvoltare tehnică a dronelor militare la un producător de armament deținut de stat, aflat sub sancțiuni occidentale, potrivit a doi oficiali europeni din domeniul securității și documentelor consultate de Reuters.

Experții chinezi au vizitat producătorul de arme IEMZ Kupol în peste șase ocazii începând cu al doilea trimestru al anului trecut. În această perioadă, Kupol a primit și transporturi de drone de atac și supraveghere fabricate în China prin intermediul unui rus, conform documentelor și oficialilor citați de agenție.

În septembrie anul trecut, Reuters a documentat că Kupol a dezvoltat o nouă dronă, Garpiya-3, în China, cu ajutorul unor specialiști locali. Acum, agenția de știri este prima care relatează detalii specifice despre implicarea extinsă a experților chinezi în teste și lucrări tehnologice privind dronele cu uz militar în interiorul Rusiei.

Oficialii, care au cerut ca nici ei, nici organizația lor să nu fie identificați din cauza caracterului sensibil al informațiilor, au declarat că această colaborare sugerează o relație mai profundă între Kupol și companiile chineze în dezvoltarea de drone - care s-au dovedit a fi extrem de importante pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că nu este la curent cu această colaborare.

„China a menținut întotdeauna o poziție obiectivă și corectă în chestiunea crizei din Ucraina, nefurnizând niciodată arme letale niciunei părți implicate în conflict și controlând strict articolele cu dublă utilizare, inclusiv exporturile de drone”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Documentele, inclusiv facturi comerciale și extrase de cont bancar, au arătat că Kupol a primit anul trecut peste o duzină de drone de atac unidirecționale produse de Sichuan AEE, un producător chinez de drone.

Dronele au fost furnizate de compania rusă de achiziții în domeniul apărării TSK Vektor, care se află sub sancțiunile SUA și UE, potrivit oficialilor și documentelor.

SUA și Europa și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de companiile chineze care sunt furnizori pentru producătorii ruși de arme și au impus sancțiuni unora dintre acestea.

Reuters a relatat în iulie că Kupol producea mii de drone de atac unidirecționale Garpiya folosind componente chinezești, inclusiv motoare. Dronele Garpiya - care sunt modelate după drona Shahed din Iran - pot zbura sute de kilometri către ținte preprogramate înainte de a se prăbuși din cer și a exploda la impact.

Kievul a declarat că aproximativ 500 sunt folosite în fiecare lună în Ucraina.

Cei doi oficiali europeni au afirmat că transporturile unui număr mic de drone de atac chinezești și prezența experților chinezi ar putea indica interesul Kupol de a extinde producția la noi modele de drone.

Reuters nu a putut confirma independent motivul transporturilor de drone și nici natura exactă a activității desfășurate de experții chinezi.

Samuel Bendett, cercetător senior adjunct la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, un think tank cu sediul la Washington, a declarat că China a devenit o parte vitală a lanțului de aprovizionare militară a Rusiei.

„Există un rol, o influență și un impact enorm al componentelor chinezești în sistemele militare rusești... în special în dronele aeriene”, a subliniat Bendett.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12...
Nicolas Sarkozy Signing Books at Filigranes BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28 : Nicolas Sarkozy signing his latest book,
Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru „conspirație criminală”
Femeie îmbrăcată gros.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de...
avion
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, după prelungirea plafonării adaosului comercial: Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
A distrus cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri din Craiova, supărat că a pierdut banii. Momentul a fost surprins de camere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CSAT 30 iunie
CSAT decide acum cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României
Canotaj
Aur pentru România la proba de dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Atac
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea
profimedia-0805278165
Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie