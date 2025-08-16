Explicația Kremlinului pentru faptul că Putin și Trump n-au răspuns întrebărilor presei după summitul din Alaska

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS, scrie News.ro.
Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: „Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare.”
„Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a explicat Peskov.
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.
Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
