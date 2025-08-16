Live TV

Explicația Kremlinului pentru faptul că Putin și Trump n-au răspuns întrebărilor presei după summitul din Alaska

Data publicării:
VIDEO. Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Sala în care urma să aibă loc conferința de presă a lui Vladimir Putin și Donald Trump. Foto Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS, scrie News.ro.

Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: „Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare.”

„Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a explicat Peskov.

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.

Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

Donald Trump, interviu după summitul din Alaska: întâlnirea cu Putin a fost de nota 10, încheierea unui acord depinde de Zelenski

