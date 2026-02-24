Live TV

Explozie lângă o gară din Moscova: un polițist a fost ucis, alți doi răniți

Data actualizării: Data publicării:
Police officer killed in explosion outside train station in Moscow
Forțele de securitate efectuează investigații la fața locului după o explozie în apropierea unui vehicul al poliției rutiere staționat în Piața Gării Savelovski, care a ucis un ofițer de poliție în Moscova, Rusia, pe 24 februarie 2026 Foto: Profimedia

O explozie în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, luni noapte, a declarat Ministerul de Interne rus într-un comunicat, potrivit BBC.

Poliţia patrulă cu maşina în Piaţa Gării Savelovski, la nord de centrul oraşului, când „un dispozitiv neidentificat a fost detonat” de „o persoană necunoscută”.

Autorităţile investighează explozia care a avut loc marţi, la puţin după miezul nopţii, ora locală (luni, 23:05 ora României). Nu a fost stabilit încă niciun motiv. Ministerul a raportat iniţial că un atacator de sex masculin a fugit de la faţa locului, dar ulterior a furnizat o actualizare, spunând că acesta a murit acolo, scrie News.ro.

Atacatorul s-a apropiat de ofiţerii din districtul nord-estic al Moscovei, a declarat ministerul, fără a furniza detalii suplimentare cu privire la identitatea sa. Până în prezent, oficialii nu au furnizat informaţii suplimentare cu privire la dispozitivul exploziv.

A fost deschis un dosar penal împotriva autorului pentru tentativa de omor asupra unui ofiţer de poliţie şi acuzaţii legate de dispozitivul exploziv. Agenţiile de aplicare a legii colaborează pentru a „stabili toate circumstanţele”, a adăugat ministerul.

Cei doi ofiţeri răniţi au fost spitalizaţi „cu diverse leziuni” în urma exploziei. Ministerul l-a identificat pe ofiţerul ucis ca fiind locotenentul de poliţie Denis Bratuscenko, în vârstă de 34 de ani, inspector principal în poliţia rutieră.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Polițiști răniți în explozia de la Mikolaiv Foto Poliția Națională ucraineană
Încă un atentat în Ucraina: explozie la o benzinărie dezafectată. Mai mulți polițiști au fost răniți, doi sunt în stare gravă
Relations,Between,Iran,And,Russia.,Iran,Russia
Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT)
Serghei Sobianin
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate
Astana
Patria mamă întinde lațul: rușii din Kazahstan simt mâna rece a Moscovei într-o serie de expulzări
steagul rusiei si o pompa de petrol
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Recomandările redacţiei
Digi 24_2026_02_24_09_00_09
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
vremea martie ghiocei
Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pentru următoarele...
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste...
DNA - SIGLA
Procurorii care s-au înscris în cursa pentru șefia Direcției...
Ultimele știri
Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din Ucraina. „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie”
(P) Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale
Donald Trump pune în aplicare tarifele globale de 10%, după decizia Curții Supreme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Fanatik.ro
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”