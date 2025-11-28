Explozie uriașă la o bază din Rusia unde sunt amplasate cele mai noi tipuri de rachete nucleare. Un nor violet s-a ridicat în aer

La baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet. Despre acest lucru informează „Ural56.Ru”, citând locuitorii din zonă.

ArbatMedia, citând tot martori oculari, scrie că incidentul ar fi putut fi cauzat de o accident la lansarea rachetei, care, potrivit interlocutorilor publicației, „s-a distrus în aer”. Până în prezent, nu au fost primite comentarii oficiale din partea structurilor federale cu privire la incident.

Serviciul unic de dispecerat a asigurat „Ural56.Ru” că nu este planificată evacuarea populației, că nu există amenințări pentru locuitori și că concentrația maximă admisă de substanțe nocive în aer este în limite normale. Guvernul regiunii Orenburg a confirmat, de asemenea, că nu există planuri de evacuare.

Cosmodromul „Yasnîi” este unul dintre cele 11 obiective din Rusia de unde pot fi lansate rachete terestre cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete cu focoase nucleare. În 2023, unitatea de rachete din Yasnîi a început să fie reînarmată cu cel mai nou complex de rachete cu lansare din puțuri „Avangard”. Vladimir Putin a declarat anterior că apariția complexului „Avangard” în Rusia a „anulat” investițiile SUA în sistemul de apărare antirachetă. În „Yasnîi” se află și o bază de lansare pentru rachetele purtătoare „Dnepr”, create pe baza rachetelor convertite RS-20B și RS-20V.

Cu o zi înainte, pe 27 noiembrie, la cosmodromul Baikonur, în timpul lansării navei „Soyuz MS-28” către ISS, s-a produs prăbușirea cabinei de service. Potrivit The Insider, este vorba despre o structură mobilă situată sub platforma de lansare. Analistul Georgy Trishkin a precizat că, în urma accidentului, lansările navelor „Soyuz” și „Progress” ar putea fi amânate pe termen nedeterminat. Popularizatorul cosmonauticii Vitalîi Egorov a declarat că „de fapt, din această zi, Rusia a pierdut posibilitatea de a lansa oameni în spațiu”. Roscosmos a dat asigurări că avariile vor fi remediate „în cel mai scurt timp”.

